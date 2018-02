Stiri pe aceeasi tema

- Anunțat deja de mult prea multe ori, divorțul dintre Brigitte Sfat și Ilie Nastase este a devenit, acum, realitate dupa ce soția marelui tenisman a depus, chiar de ziua ei de naștere, actele necesare pentru desparțirea oficiala.

- Giani Kirita este citat peste cateva zile la tribunal, unde trebuie sa dea explicatii intr-un dosar DIICOT. Procurorii de la Crima Organizata au solicitat confiscarea unor corpuri delicte ridicate in timpul anchetei. Fostul fotbalist are calitatea de intimat in acest proces (citat intr-un proces in…

- Simona Halep (26 de ani), locul 2 WTA, a gasit remediul pentru probleme medicale pe care le are dupa ce s-a accidentat in primul tur la Australian Open. Sportiva a decis sa se „refaca” alaturi de un fotbalist celebru. Totul sub privirile paparazzilor Spynews.ro.

- Doua loji masonice, create special pentru membri ai Parlamentului Britanic și jurnaliști politici, iși mențin activitatea secreta la Palatul Westminster, reședința camerelor parlamentare, potrivit unei anchete realizate de Guardian. O a treia loja continua sa opereze in Londra, iar membri acesteia sunt…

- Kamara s-a decis sa rupa tacerea in legatura cu despartirea de sotia lui, Oana, cu care are si un baietel. Artistul a marturisit ca relatia lui cu “amanta“ Madalina nu are nici o legatura cu separarea lui, de mai bine de sase luni nu mai are nici o treaba cu sotia lui.

- Divorțul dintre Nicolae Guța și Cristina, blondina cu care s-a iubit aproape 2 ani, a luat din ce in ce mai mult contur. iar acum, pare-se, totul a fost stabilit, cei doi urmand sa iși spuna ”Adio”, la modul oficial, la sfarșitul acestei luni.

- Fericire mare in cuplul celui mai rasfatat fotbalist de la noi din tara. La aproximativ doua luni de cand si-au oficializat relatia in fata ofiterului Starii Civile, in familia lor a mai aparut un membru, iar bucuria a atins cote maxime.

- Candva legitimat la Internazionale Milano si la AC Milan, Cristian Daminuta (27 de ani) si-a gasit liniste la micuta echipa Abano Calcio. Chiar daca evolueaza in Liga a IV-a din Italia, fotbalistul roman nu mai vrea sa auda de fotbalul romanesc.

- Pentru persoanele neinițiate: formal, criza politica din România a fost declanșata de un scandal de pedofilie. La începutul lunii ianuarie, a fost arestat un polițist care, acum cinci ani, a violat o fetița de șapte ani. Ministrul Afacerilor Interne al României, Carmen Dan,…

- Fostul internațional Gabi Popescu a fost audiat de DIICOT, intr-un dosar care nu are legatura cu fotbalul, ci cu o societate comerciala la care a fost acționar.Fost jucator la Dinamo și Valencia, Gabi Popescu, acum in varsta de 44 de ani, a fost interogat din nou de procurorii DIICOT timp…

- Iulia Vantur a postat pe Facebook cateva fotografii cu ea si Maniesh Paul din timpul filmarilor pentru a-i pregati pe fani pentru videoclipul care urmeaza sa fie lansata in urmatoarele zile. Iulia Vantur, clipe de COSMAR. Amenintare cu MOARTEA in INDIA! "Multumesc pentru viziunea si…

- Solista formatiei "The Cranberries" trecea printr-o perioada dificila si se lupta cu depresia, spun prietenii artistei. Acestia au facut declaratii noi care ar putea duce la dezvaluirea adevaratei cauze a decesului cantaretei. In varsta de 46 de ani, Dolores O'Riordan a fost gasita moarta luni, intr-un…

- Irina Rimes a divortat in vara anului trecut de Andi, barbatul cu care a trait timp de mai multi ani o frumoasa poveste de dragoste. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat adevaratul motiv care a dus la divortul cantaretei, dupa numai cateva luni de mariaj. Barbatul si-a lasat insarcinata iubita…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu, unul dintre principalii contestatari ai „Statului paralel”, anunta ca va candida la alegerile prezidențiale din anul 2019. Acesta si-a exprimat intenția intr-o postare pe Facebook. „Voi candida la prezidențialele din 2019. Cand se va hotari PSD sa țina acel Congres, membrii…

- In urma cu cateva zile, am publicat informații care aratau cum personaje politice de prim rang erau implicate intr-o poveste greu de crezut. Evenimentul zilei a intrat in posesia unor informații care descalcesc ițele unei intrigi care a ținut opinia publica cu sufletul la gura.

- Șoc in lumea televiziunii! Dana Grecu a divorțat de soțul ei, Bogdan, motivul fiind, potrivit jurnaliștilor de la B1tv, apariția unei alte femei mai tinere in viața barbatului. Pe contul de Facebook al fostului soț au aparut deja poze cu el și noua iubita, pe nume Ioana Toma.

- Nimeni nu se aștepta ca la finalul anul 2017, unul dintre cele mai stabile cupluri din showbiz-ul romanesc sa iși anunțe sfarșitul relației. Totuși, Catrinel Sandu a decis sa divorțeze de Gabi Trifu.

- Sase persoane au fost ucise intr-un atac sinucigas cu bomba care a avut loc langa sediul Agentiei afgane de Informatii din Kabul. Atacul a fost revendicat de organizatia Stat Islamic, scrie digi24.ro.

- Mihai Bendeac a impartasit fanilor sai ce experienta a trait zilele trecute in parcarea unui mall. El a povestit intr-un mesaj facut public ca un fost sportiv care a jucat la echipa Dinamo a parcat fara sa-i pese pe unul dintre locurile rezervate persoanelor cu dizabilitati. Mai mult, paznicii centrului…

- Unul dintre cei mai rasfatati sportivi din tara noastra este de nerecunoscut. De cand s-a facut baiat de casa, Cristian Daminuta a inceput sa faca lucruri de-a dreptul nebunesti. In pragul Sarbatorilor, tanarul a cheltuit o avere doar ca sa o faca pe logodnica lui fericita.

- E iures in vestiarul fostei campioane a Romaniei, Astra Giurgiu! Jucatorii nu si-au primit salariile de aproape trei luni, iar antrenorul Edward Iordanescu nu stie cum sa le mai capteze atentia la antrenamente si chiar la jocuri. Astra a inceput greoi campionatul, date fiind plecarile masive din lot,…

- Caștigatorul Balonului de Aur in 2007 si-a anuntat retragerea din activitate la varsta de 35 ani. A fost ultimul jucator care a avut aceasta onoare, inainte ca trofeul sa ramana o afere intre Cristiano Ronaldo și Lionel...

- Tensiuni la varf in lumea fotbalului! FIFA a reactionat dur, dupa ce Ministerul Sporturilor din Spania a propus alegeri noi pentru functia de presedinte al federatiei. Forul international i-a amenintat pe iberici cu excluderea primei lor reprezentative de la Campioantul Mondial de anul viitor, din Rusia,…

- Fost campion al Belgiei, Nicusor Stanciu (24 de ani) se pregateste sa incheie anul in genunchi. Desi Anderlecht Bruxelles a platit in schimbul sau 9,8 milioane de euro – cel mai scump transfer din istoria fotbalului belgian – mijlocasul roman a ajuns sa lustruiasca banca de rezerve a gruparii de pe…

- Este celebru mai mult pentru prestațiile sale de Don Juan decat pentru cele din teren, deși talent de fotbalist are cu carul. Dar, probabil, orbit de frumusețea femeilor cu care s-a iubit, barbatul cu pricina a parut mai preocupat de evenimentele mondene decat de fotbal. Dar, oricum ar fi, acum, a dat…

- Barbatul care a detonat un dispozitiv explozibil intr-o stație de autobuz din Manhattan le-a declarat anchetatorilor ca atacul sau a fost o razbunare pentru atacurile conduse de Statele Unite asupra Statului Islamic, relateaza BBC News.

- In aceasta seara, la PRO TV difuzeaza o editie speciala "Gospodar fara pereche": nunta lui Marin Cazan cu Marcela! Anamaria Prodan, gazda emisiunii, a facut publice cateva dezvaluiri despre ziua in care cei doi si-au unit destinele, dar si despre petrecerea de dupa. Mai mult, in timpul declaratiilor,…

- Lumea fotbalului este in stare de soc, dupa ce iubita unui fost jucator de la Manchester City s-a sinucis! Femeia a decis sa-si puna capat zilelor din cauza unor probleme de sanatate. Aceasta avea doar 23 de ani!

- In luna noiembrie, marea doamna a teatrului romanesc se stingea din viața. Un actor de la Teatrul de Revista „Constantin Tanase” a facut o dezvaluire incendiara! Coleg de scena cu Stela Popescu, acesta susține ca regretata actrița și-ar fi ales inlocuitoarea inca de cand traia.Potrivit respectivei…

- Veste mre in showbiz-ul romanesc! Fotbalistul infidel Gabi Enache si-a unit destinele de cele ale Lenei, femeia cu care a inselat-o pe Madalina, fosta sa sotie, si cea alaturi de care are un baietel.

- Cel mai nou cuplu din showbizul romanesc isi are inceputurile desparte de Bucuresti! Neasteptat, nu-i asa? Si totusi... in dragoste, totul e posibil, cum spune o expresie celebra. Unul dintre barbatii care au observat cum se aprinde scanteia iubirii intre Flavia Mihasan si Codin Maticiuc a facut marturisiri…

- Informații surprinzatoare despre un denunț formulat de un ministru penal. Este vorba despre Gabriel Sandu care a formulat un denunț adresat președintelui Donald Trump și procurorului general al Statelor Unite. Este vorba despre un denunț impotriva ambasadorilor Taubman și Gitenstein, unde se spune ca…

- Demitere de ultim moment la Ministerul Educatiei! Gabriel Liviu Ispas a fost eliberat din funcția de secretar de stat la Ministerul Educației Naționale, printr-o decizie a premierului Mihai Tudose. Decizia a fost publicata miercuri seara in Monitorul Oficial.Citeste si: Atac FURIBUND la adresa…

- Informații incredibile au ieșit la iveala in urma declasificarii unui dosar al CIA, intitulat Gateway Process. Mai mulți bolnavi de cancer au reușit sa se vindece fara sa foloseasca niciun fel de medicament.

- Presedintele Comisiei pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anuntat ca membrii acestui for urmeaza sa se intruneasca marti, la ora 11,00, si ca este posibil sa solicite demisia lui Dumitru Dumbrava din functia de secretar de general al Serviciului Roman de Informatii.Insa, adevarata…

- La nici o luna dupa pronuntarea divortului de Madalina, Gabriel Enache i-a oferit iubitei sale, Lena, inelul de logodna, pe care a platit o avere. Cuplul se va casatori anul viitor, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, toate detaliile. Pana atunci, in decembrie,…

- La patru luni de la moartea Denisei Raducu inca sunt tot felul de controverse cu privire la averea pe care a lasat-o in urma indragita cantareața. Iar acum moștenitorii ei vor sa se constituie parte civila intr-un proces cat se poate de dificil.

- In mesajul facut public pe pagina sa de socializare, vedeta il roaga pe iubitul sau, care este finul lui Leo de la Strehaia, sa o ierte, informeaza Romania TV. "Am fost retinuta de politie, 48 de ore. Motivul este ca i-am luat masina lui Cristi Marin. Citeste si Cum arata acum prima sotie…

- Ruptura in cea mai temuta familie de interlopi din Romania, Geamanu. In timp ce Sandu Geamanu se afla in inchisoare, unde se afla dupa condamnarea de 25 de ani, frații acestuia s-au dispersat.

- Alerta maxima la Chișinau! Motivul?- Mobilizarea generala anuntata de administratia separatista din Transnistria pentru vineri a provocat ingrijorarea Chisinaului si a partenerilor din formatul de negocieri privind reglementarea transnistreana. Declarația a fost facuta de vicepremierul pentru reintegrare…

- Numele si numarul de pe tricou ale acestui jucator de la Ebbsfleet United, din Anglia, a dat nastere la un val de glume pe Twitter. Yado Mambo poarta numarul 18 sub numele „MAMBO”. Un utilizator de Twitter crede ca s-a facut o greseala la club sau o nedreptate. Nu e corect, potrivit lui, sa ai un…

- Apar noi informatii cu privire la starea de sanatate a pitestencei Cristina Manea. Tanara mamica a fost diagnosticata cu o boala nemiloasa, asta imediat dupa ce a adus pe lume un copil. Dupa o mobilizare exemplara, Cristina a reusit sa plece la tratament la Lyon in Franta. Apropiatii au postat noi…