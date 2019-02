Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul acuzat ca a practicat fara drept stomatologia in comuna Gruiu, din Ilfov, caruia politistii i-au perchezitionat sambata locuinta, respinge acuzatiile si precizeaza ca sotia sa este stomatolog, iar cabinetul este functional din 1992....

- Politistii din Ilfov efectueaza sambata perchezitii in comuna Gruia, la locuinta unui barbat banuit ca practica ilegal profesia de dentist, relateaza Agerpres.Potrivit IPJ Ilfov, barbatul are 50 de ani si a desfasurat activitati specifice profesiei de dentist, pentru locuitorii comunei Gruiu, fara a…

- Politistii si procurorii din Ilfov cer sprijinul populatiei intr-un dosar deschis dupa ce trupul insufletit al unui bebelus a fost gasit la o statie de sortare a deseurilor, la finalul lunii decembrie.

- O persoana și-a pierdut viața in Ajunul Craciunului in orașul Pantelimon din județul Ilfov dupa ce a fost lovita de o mașina in timp ce traversa strada pe la trecerea de pietoni. ”DN 3, in localitatea Pantelimon, judetul Ilfov, o persoana care a traversat regulamentar pe trecerea pentru pietoni a fost…