Stiri pe aceeasi tema

- Un fost pescador turcesc, confiscat de Grada de Coasta dupa ce fusese prins in timp ce transporta migranti in Romania, s-a scufundat, sambata in Portul Constanta. Nu s-au inregistrat victime, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit reprezentantilor Capitaniei Zonale Constanta, este…

- Un pescador turcesc s a scufundat astazi in Portul Constanta. Potrivit unei comunicari oficiale a Capitaniei Zonale Constanta, in data de 24.02.2018, in jurul orei 11.00, in dana Ro3 port Constanta, o ambarcatiune fara pavilion, fara nume si fara echipaj a ambarcat apa si s a scufundat.A fost identificat…

- Potrivit surselor citate, pescadorul turcesc era acostat de mai multe luni de zile in dana dubla, fiind legat de o barja impreuna cu alte cateva nave ce se afla sub autoritatea statului roman dupa ce au fost interceptate de Garda de Coasta in apele teritoriale nationale transportand migranti clandestini…

- Incidentul s-a produs in urma cu cateva zile, la benzinaria Partener Rompetrol din satul brailean Albina. Se pare ca totul s-a produs din cauza fisurarii unui rezervor de benzina, in care a intrat apa. Garda de Mediu investigheaza si o potentiala poluare a panzei freatice.

- In urma unei selecții naționale, Maria Ioana Hanzu, studenta la Jurnalism, va reprezenta Romania la Miss Europe World 2018. Sibiana de 20 de ani intoarce toate capetele și nu este greu de vazut de ce.

- In urma unei selectii nationale s-a decis cine va reprezenta Romania in competitia Miss Europe World 2018, care se va desfasura anul acesta la Beirut, in Liban, in perioada 23 februarie - 14 martie. La eveniment vor fi prezente aproximativ 40 de candidate din tot atatea...

- Potrivit Politiei de Frontiera, politistii au depistat, in 2017, 5.846 cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera, din care 2.840 pe sensul de intrare in tara si 3.006 pe sensul de iesire, mare parte dintre ei actionand ilegal la frontiera organizati in grupuri de migranti, cu sprijinul…

- Intr un cadru festiv, pe 9 februarie 2018, aviatorii constanteni au sarbatorit 25 de ani de la infiintarea Asociatiei Romane pentru Propaganda si Istoria Aeronauticii ARPIA . Au participat fosti aviatori din Regimentul 57 Aviatie Vanatoare Mihail Kogalniceanu, din Regimentul 59 Elicoptere Tuzla, din…

- Ideea de a forma o Garda de mediu a comunei Bucov a venit de la primar si politia locala și a atras mai multi cetateni. Astfel se face ca oricine vede gunoi aruncat la intamplare poate suna la numarul pus la dispozitie de politia locala si sa sesizeze fapta. Mai mult, Garda verde din Bucov…

- Fosta garda de corp a lui Nicu Gheara, Mihai Calin Novacescu, este consilierul personal al vicepremierului Paul Stanescu, scrie Antena 3, preluat de Romania TV. Intrebat despre numirea lui Novacescu, vicepremierul Paul Stanescu a declarat ca nu stia ca Novacescu ar fi fost garda de corp a lui Nicu Gheara.…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in apropierea frontierei de stat, un cetatean pakistanez care a incercat sa intre ilegal in Romania din R. Bulgaria, pe jos, pe la frontiera verde.Persoana in cauza a fost predata autoritatilor de frontiera bulgare, in vederea continuarii…

- Imaginile surprinse arata cum o caruta trage un autoturism marca Logan. Vehiculul, ramas doar cu un cal putere, este tractat pe o ulita dintr o comuna ialomiteana.Bietul cal are "in spinare" peste o tona si jumate. ...

- Va gândiți unde sa petreceți momente de vis în aceasta iarna? Daca nu, avem câteva sugestii pentru dumeavoastra. Mai jos puteți citi o lista cu cele mai frumoase locuri unde va putreți relaxa în aceasta iarna.

- Beren Gokyildiz are 8 ani si a reusit sa cucereasca publicul serialelor din Turcia si nu numai. Fanii din Romania o urmaresc cu sufletul la gura. La varsta la care fetitele se joaca cu papusile micuta are un job de oameni mari.

- Violeta Stoica Europarlamentarul Laurențiu Rebega, vicepreședinte al Grupului Europa Națiunilor și Libertații, prahovean la origine, se arata revoltat de modul in care Comisia Europeana privește problema migranților care incearca sa intre in Uniunea Europeana prin Marea Neagra. De altfel, deși problema…

- De curand, am intrebat Comisia Europeana ce masuri specifice va lua pentru a preveni si combate traficul ilegal de persoane pe Marea Neagra? Raspunsul Comisiei Europene nu a intarziat sa vina. si m-am bucurat. Doar pe moment, insa! In dulcele-i stil caracteristic, Comisia ne-a oferit un raspuns pe cat…

- Cei sase inculpati din dosarul celei mai mari capturi de droguri din Romania, patru cetateni lituanieni, un columbian si unul de origine marocana au fost condamnati, miercuri, la pedepse cuprinse intre 18 si 19 ani de inchisoare, decizia instantei nefiind insa definitiva.

- Prima zi de scoala a anului 2018 a fost consacrata Zilei Culturii Romane si a fost sarbatorita prin manifestari literar artistice dedicate marelui poet roman Mihai Eminescu. Activitatea face parte din proiectul educativ "Romania 100" derulat de Scoala Gimnaziala "George Cosbuc" 23 August in perioada…

- La Te Deum-ul savarsit la Biserica Uspenia, lacasul de cult in care a fost botezat Mihai Eminescu, a participat si ambasadorul Marii Britanii in Romania. Excelenta Sa Paul Brummell s-a deplasat in Centrul Vechi impreuna cu primarul Catalin Flutur, alaturi de care a si asistat la slujba.

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu lucratorii vamali au descoperit, intr un container sosit in Portul Constanta Sud Agigea din China, 950 diverse bunuri, susceptibile a fi contrafacute, in valoare de peste 170.000 lei, daca ar fi fost originale, informeaza Garda de Coasta.…

- Membrii echipajului navei maritime de patrulare MAI 1104 din cadrul Garzii de Coasta, care au participat la operatiunea "POSEIDON 2017", organizata de Agentia FRONTEX in Grecia, s au intors acasa.Bilantul participarii navelor Garzii de Coasta pe parcursul intregului an la operatiune: sute de misiuni…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in apropierea frontierei de stat, trei cetateni chinezi, care au incercat sa intre ilegal in Romania din Bulgaria, pe jos. Cei trei, originari din Tibet, au fost predați autoritaților de frontiera bulgare pentru continuarea cercetarilor.

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in apropierea frontierei de stat, trei cetateni chinezi, care au incercat sa intre ilegal in Romania din R. Bulgaria, pe jos, pe la frontiera verde.Persoanele in cauza au fost predate autoritatilor de frontiera bulgare, in vederea continuarii…

- Pe pagina de Facebook a Asociației Pro Infrastructura, care monitorizeaza lucrarile de infrastructura mare din Romania, au fost publicate niște poze care arata ca s-a finalizat aliniamentul autostrazii Turda-Sebeș, pe lotul 4 (Turda-Decea), inclusiv in zona Stejeriș, unde a fost o alunecare de teren,…

- An de an, pe șoselele din Romania par sa circule tot mai multe mașini de lux. Impactul vizual este insa atenuat de staticile care arata ca, in mare parte, acestea sunt cumparate la mana a doua. Conform APIA, vanzarile din clasa F au scazut cu 0,4% in timp ce in zona SUV, modelele cu adevarat de lux…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu lucratorii vamali, au descoperit intr un container sosit in Portul Constanta Sud Agigea din Vietnam, aproximativ 13.000 de tricouri, susceptibile a fi contrafacute, informeaza Garda de Coasta. In data de 21.12.2017, politistii de frontiera…

- Femeia, in varsta de 53 de ani, a fost vazuta ultima data in aeroportul din Orly, in 16 decembrie, iar de atunci nimeni din familie nu mai știe nimic de ea. Ea a plecat din Timișoara in 15 decembrie cu destinația finala Abidjan, Coasta de Fildeș. Femeia mergea la nunta fratelui ei, iar primul…

- Ieri, 20 decembrie 2017, a fost publicat primul Raport anual al Comisiei Europene privind Mecanismul de Suspendare a Regimului de Vize, care evalueaza de o maniera complexa si detaliata nivelul de implementare a conditionalitatilor aferente regimului fara vize cu Uniunea Europeana pentru tarile…

- A cerut scuze pentru ca in Catedrala Patriarhala nu au loc toți cei care și-ar fi dorit sa participela acest eveniment istoric. Așadar, printr-o fraza de zece cuvinte, Patriarhul Daniel a dat replica unui milion de postari pline de ura de pe Facebook care conțin un singur mesaj: "VREM SPITALE, NU…

- Tragedia petrecuta marti seara in statia de metrou Dristor demonstreaza ca multi dintre noi am putea fi expusi riscului de a ajunge intre sinele trenului. In cazul in care ne-am trezi intr-o astfel de situatie limita, supravietuirea noastra ar depinde in mare masura de lucrurile pe care le facem inca…

- Un posibil accident naval ar putea fi observat mai repede, pentru a sti modalitatea de interventie. In acelasi timp, activitatea din Portul Constanta ar putea fi urmarita din aer. La asta s-a gandit Autoritatea Navala Romana care intentioneaza sa achizitioneze doua drone. Pretul acestora se ridica la…

- Taxa de clawback este o afacere de 350 milioane de euro pe an, o taxa impusa producatorilor de medicamente. In aceste zile, asistam la un razboi intre Stat și aceștia. Miza este importanta și depașește valoarea nominala, fiind vorba despre faptul ca in Romania se aplica un sistem diferit de cel din…

- Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au detectat, cu ajutorul echipamentelor de supraveghere, pe directia localitatii Dumbraveni, un grup de persoane care se deplasa dinspre teritoriul Bulgariei spre interiorul tarii. "La nivelul…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in apropiere de Negru Voda, noua cetațeni din Irak și Siria care incercau sa intre ilegal dinspre Bulgaria spre Romania, pe jos. Dupa efectuarea cercetarilor, in baza acordului de readmisie, migranții au fost predați autoritaților bulgare

- Poliția de Frontiera Romana preia, pentru un an de zile, președinția Forumului de Cooperare, cu ocazia desfasurarii, la Constanta, a celei de-a XVIII-a Intalnire Anuala a Șefilor Polițiilor de Frontiera/Garzilor de Coasta din țarile riverane Marii Negre. Romania se afla la al patrulea mandat. Președinția…

- Cei peste 60 de cetațeni straini, care au fost depistați de Garda de Coasta la bordul unei ambarcațiuni pe Marea Neagra, în noaptea de 27 spre 28 noiembrie, fiind ulterior aduși în Portul Constanța, au solicitat acordarea unei forme de protecție

- Cei peste 60 de cetațeni straini, care au fost depistați de Garda de Coasta la bordul unei ambarcațiuni pe Marea Neagra, in noaptea de 27 spre 28 noiembrie, fiind ulterior aduși in Portul Constanța, au solicitat acordarea unei forme de protecție internaționala din partea statului roman, fiind cazați…

- Delegatia Romaniei a incheiat Campionatele Mondiale de tenis de masa pentru juniori de la Riva del Garda (Italia) cu un bilant de trei medalii de bronz: doua in intrecerile pe echipe si una in proba de dublu mixt. La masculin, Romania a invins in sferturile de finala reprezentativa Statelor Unite ale…

- În fiecare an, Ziua Naționala a României este sarbatorita cu fast în întreaga țara. Mâine, constanțenii vor putea urmari, pentru prima data în orașul de la malul marii, o parada militara în toata regula, și nu numai. Mâine, la Constanța vor fi…

- ♦ In Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti, singura unitate medicala din Romania care se ocupa de urgentele pacientilor cu afectiuni oculare, functioneaza un singur cabinet de garda pentru oftalmologie, iar camera de asteptare a spitalului este mereu plina, dupa cum spun pacientii.…

- Opt corpuri descompuse au fost descoperite pe o plaja japoneza, intr-o nava mica din lemn. Exista voci care spun ca trupurile ar fi venit din Coreea de Nord. Nava a fost gasita luni de catre Garda de Coasta din Japonia, la doar citeva zile dupa ce alte doua corpuri scheletice de barbati ar fi aparut…

- Caporalul Buzea Ionel, militarul ranit in incidentul din 15 septembrie a.c, extras din teatrul de operații Afganistan in luna octombrie pentru investigații complete in Romania, a primit acceptul comisiei medicale de a continua misiunea alaturii de camarazii sai. Astfel, in aceasta noapte (luni…

- O nava turistica sub pavilion turcesc ce transporta peste 60 de migranți clandestini a fost interceptata luni noaptea de Garda de Coasta, la o distanța de aproximativ 17 mile maritime travers de Constanța, și escortata pana in Portul Constanța, scrie Agerpres.ro.

- Echipa de junioare a Romaniei s-a calificat in semifinalele CM de tenis de masa de la Riva del Garda. Fetele pregatite de Petre Arnautu vor juca in penultimul act al competiției cu reprezentativa Chinei, marți, de la ora 19:00. Adina Diaconu, Andreea Dragoman și Tania Plaian au asigurate medaliile…

- O nava turistica sub pavilion turcesc ce transporta peste 60 de migranti clandestini a fost interceptata luni noaptea de Garda de Coasta, la o distanta de aproximativ 17 mile maritime travers de Constanta, si escortata pana in Portul Constanta unde este asteptata sa ajunga marti dimineata.Citește…

- Cel puțin 60 de migranți, printre care și copii, aflați la bordul unei nave turcești, au fost depistați de autoritațile portuare la aproape 20 mile traversd de Constanța, urmand sa fie escortați in port de Garda de Coasta.

- Potrivit reprezentantilor Garzii de Coasta, nava de agrement din Turcia a fost depistata marti dimineata, in apropierea tarmului romanesc, la aproximativ 35 de kilometri de tarm, in zona localitatii Eforie si este adusa in Portul Constanta. Nava a anuntat ca la bord se afla 61 de persoane.…

- Surse din cadrul serviciilor portuare au declarat ca prezenta navei cu migranti clandestini la bord a fost semnalata autoritatilor navale de catre echipajul cargoului Bellis, de 4619 tone, sub pavilion Cook Islands, ancorat in rada exterioara. Dupa primirea notificarii transmisa de la bordul cargoului…

- O nava turistica sub pavilion turcesc ce transporta peste 60 de migranți clandestini a fost interceptata luni noaptea de Garda de Coasta, la o distanța de aproximativ 17 mile maritime travers de Constanța, și escortata pana in Portul Constanța unde este așteptata sa ajunga marți dimineața. …