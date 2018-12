Stiri pe aceeasi tema

- CASTIGATOR VOCEA ROMANIEI 2018. Bogdan Ioan a caștigat marele trofeu Vocea Romaniei și premiul in valoare de 100.000 de euro! A fost o finala magica, in care cei patru concurenți au demonstrat inca o data ca au calitați vocale formidabile și ca au capacitatea de a face spectacol și de a ridica publicul…

- Feihong Basigu, adolescentul chinez in varsta de 19 ani care traiește in Pitești, și Gabriela Munteanu au fost eliminați de la Vocea Romaniei de antrenorul lor, Irina Rimes. Irina Rimes a avut de ales la meciurile in cușca intre Feihong Basigu, Alina Statie și Gabriela Munteanu. In momentul in care…

- VOCEA ROMANIEI 2018 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV: Andra este surprinsa de alegerea muzicala pe care Tudor o face pentru doua dintre concurentele din echipa lui. Antrenorul ii spune colegei sale: "Iata, Andra, o dedicație pentru tine, o piesa in care vocile s-au manifestat de parca le-ai fi…

- La ora 18:30, in fata Salii Polivalente din oras, o multime de oameni astepta sa intre in scena artistul lor preferat. Concertul a inceput la 19:30, avandu-l in deschidere pe Seredinschi, fost concurent de la „Vocea Romaniei". La aparitia lui Smiley pe scena, publicul a intrat parca in delir, si pe…

- Dupa Galati, primul oras in care a concertat, Smiley a sustinut la Sala Sporturilor din Iasi al doilea concert. Timp de 2 ore publicul a cantat si a dansat impreuna cu Smiley cele mai cunoscute piese de pe albumul #Confesiune. "E o mare bucurie pentru mine. Publicul de la Iasi a fost extraordinar, asa…

- Fiecare decizie este grea, fiecare voce conteaza, emoțiile iau proporții, incep Confruntarile la Vocea Romaniei, vinerea aceasta, de la 20:30! Va fi o explozie de energie și entuziasm pe scena, iar concurenții vor transforma duelurile in duete veritabile care vor incanta antrenorii și ii vor pune…

- Antrenorii de la Vocea Romaniei au continuat lupta pentru cele mai bune voci ale acestui sezon Vocea Romaniei. Strategiile lor s-au schimbat in cea de a patra runda de audiții pe nevazute, incercand sa atraga concurenții cu cele mai bune voci in echipele lor, folosind argumente surprinzatoare, atat…