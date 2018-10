Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 56 de ani a fost arestat in Florida, in legatura cu pachetele cu bombe adresate criticilor președintelui american Donald Trump. Conform BBC, oficialii americani l-au identificat drept Cesar Sayoc.

- Politia americana a facut prima arestare, in cazul bombelor trimise unor critici ai presedintelui Donald Trump. Un barbat a fost incatusat in aceasta dupa-amiaza in Florida si urmeaza sa fie audiat.

- Polițiștii americani au arestat, vineri, un suspect, in cadrul anchetei privind coletele explozive trimise unor personalitati din SUA. Este un republican, in varsta de 56 de ani, cu antecedente penale, din statul Florida, informeaza Reuters, citata de Agerpres.

- Suspectul arestat vineri in cadrul anchetei privind coletele explozive trimise unor personalitati din SUA este un republican in varsta de 56 de ani, cu antecedente penale, din statul Florida, informeaza Reuters. Conform documentelor publice, suspectul, pe nume Cesar Sayoc, nascut in districtul…

- Barbatul se numeste Cesar Sayoc, Jr. si are 56 de ani. El a fost plasat in detentie. El este acuzat pentru seria de colete cu explozibili, vizandu-l chiar si presedintelui Donald Trump. Probele de ADN prelevate au jucat un rol crucial in detectarea si prinderea suspectului, au informat surse…

- FBI a confirmat ca 11 colete au fost puse in Florida, aproximativ asemanatoare cu cele care au vizat personalitati publice, in special politicieni actuali si fosti politicieni care s-au aflat la putere, dar si vedete artistice, cum a fost cazul lui Robert de Niro care a primit si el un pachet in…

- FBI cauta persoana care a trimis pachete cu bombe artizanale catre fostul presedinte Barack Obama, Hillary Clinton si catre alti politicieni importanti, scrie CNN.DOVEZILE DIN PACHETE Oficialii au comunicat ca pachetele arata asemanator: plicuri Manila cu sase timbre Forever de la posta…

- O uriașa vanatoare a fost declanșata in Statele Unite, dupa ce mai multe bombe improvizate au fost trimise unor politicieni democrați sau critici la adresa președintelui Donald Trump. Ultima ținta a fost actorul Robert de Niro care l-a jignit pe liderul de la Casa Alba, in iunie.