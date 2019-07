Stiri pe aceeasi tema

- Ghiorghita Hapau, un fost sergent in Armata romana, a fost condamnat la opt ani de inchisoare de catre magistrații Curții regale din Portsmouth. Barbatul de 42 de ani a fost prins in timp ce voia sa introduca 21 de kilograme de cocaina in Anglia. Romanul a fost ridicat pe 29 aprilie, in urma unei anchete…

- Un roman suspectat de comiterea unei crime in anul 2013, in localitatea britanica Bosham a fost prins in Cluj, dupa ce politistii au descins in locuinta in care se banuia ca acesta se ascunde, cu scopul de a-si pierde urma. N-a fost sa fie asa!

- Cristian Sabau, 28 de ani, a fost arestat de polițiști din cadrul Direcției de Investigații Criminale – I.G.P.R. și cei de la I.P.J. Cluj, fiind suspectat pentru o crima oribila comisa asupra lui Valerie Graves în localitatea britanica Bosham pe 30 decembrie 2013. Barbatul…

- În aceasta dimineața, polițiștii din cadrul Direcției de Investigații Criminale – I.G.P.R. și cei de la I.P.J. Cluj au efectuat o percheziție, la domiciliul unui barbat, suspect de comiterea infracțiunii de omor asupra unei femei din Marea Britanie. Este vorba despre un barbat,…

- Un barbat urmarit international de autoritatile judiciare din Belgia, pentru comiterea infractiunii de furt, a fost prins de politistii barladeni din cadrul Biroului Judetean de Politie Transporturi Feroviare Vaslui. "In data de 44 iulie, politistii din cadrul Postului de Politie Transporturi Feroviare…

- Politistii de frontiera si lucratorii vamali din cadrul P.P.F. Henri Coanda au depistat un cetatean ucrainean care a incercat sa introduca in tara, 18 capsule ce contineau aproximativ 143 de grame de cocaina, ingerate in stomac. In cauza, politistii de frontiera efectueaza cercetari, cu sprijinul Direcției…

- Un conducator auto din București a fost oprit in Mamaia pentru un control de rutina a echipajelor de la rutiera. Noile aparate cu care a fost dotata poliția din Constanța au scos la iveala un rezultat surprinzator. Barbatul consumase cocaina, iar surprizele nu s-au oprit aici!

- Arbitrul roman Ovidiu Hațegan a fost delegat la meciul cu Anglia de duminica, la Guimaraes. Un penalty generos acordat in barajul cu Irlanda de Nord din noiembrie 2017 l-a costat prezenta la CM din Rusia. De la finala pentru barajul supravietuirii in Liga 1 la finala mica a Ligii Natiunilor. De la Sibiu…