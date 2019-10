Un fost șef din poliție condamnat la peste 6 ani de închisoare pentru trafic de droguri Un fost șef de post din localitatea Raducaneni, județul Iași, a fost condamnat la 5 ani și 9 luni de inchisoare dupa ce a fost prins ca a adus droguri din strainatate. In același dosar a fost condamnata și iubita acestuia. Potrivit procurorilor, cei doi și cultivau canabis pe un teren din Vaslui. Magistrații Tribunalului Vaslui l-au condamnat, marți, pe fostul șef de post din localitatea ieșeana Raducaneni la 4 ani și 8 luni de inchisoare pentru introducerea in țara a unor droguri de mare risc și la un an și 4 luni de inchisoare pentru trafic de droguri. Citește și: SURSE - Ultimatum… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

