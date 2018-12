Stiri pe aceeasi tema

- Traian Berbeceanu, fost sef BCCO, a fost implicat intr-un accident grav, in urma cu putin timp, pe centura Devei, in Hunedoara. El a intrat cu mașina intr-o duba. Din primele informatii, soferul unei dubite ar fi vrut sa intoarca, fiind pe banda intai, moment in care Traian Berbeceanu, care circula…

- Fostul sef al BCCO Alba, Traian Berbeceanu, a fost implicat intr-un accident rutier, marți, in Hunedoara, pe centura Devei. Din primele informatii, soferul unei ... The post FOTO: Fostul șef al BCCO Alba, Traian Berbeceanu, implicat intr-un accident rutier pe centura Devei – a lovit cu masina un microbuz…

- Din primele informatii, soferul unei dubite ar fi vrut sa intoarca, fiind pe banda intai, moment in care Traian Berbeceanu, care circula pe banda a doua, a intrat in plin in duba, care s-a rasturnat, scrie a1.ro. Accidentul, in urma caruia nu au rezultat victime, s-a produs pe Calea Zarandului…

- Ieri, 11 noiembrie 2018, in jurul orei 19.13, politistii din cadrul Politiei municipiului Sebes au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale in comuna Sasciori, sat Loman, judetul Alba. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat faptul ca un…

- Un tanar in varsta de 25 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus un autoturism, avand alcoolemie de 1,20 si a acrosat o masina stationata, in satul Loman. Potrivit IPJ Alba, duminica, in jurul orei 19.13, politistii din cadrul Politiei municipiului Sebes au fost sesizați cu privire la producerea…

- Un barbat in varsta de 52 de ani din Alba si-a pierdut viata, luni, intr-un accident deosebit de grav petrecut pe DN7 la Vetel, in judetul Hunedoara. Masina in care se afla a fost lovita de un TIR care, anterior, mai acrosase doua autoturisme. Potrivit IPJ Hunedoara, luni, in jurul orei 9.20, un barbat…

- Un accident rutier a avut loc in Deva, luni, la amiaza, pe Calea Zarandului, in dreptul depozitului Depoalm. In accident au fost implicate trei autovehicule: un autocar, un autoturism și un tir. Pe Calea Zarandului se circula pe un sens. Din primele informații, in autoturism se afla o persoana…

- O tanara in varsta de 24 de ani din Alba a fost ranita intr-un accident petrecut in 13 septembrie pe DN7, in apropiere de localitatea Aurel Vlaicu. Masina pe care o conducea a fost lovita din spate de o autoutilitara. Potrivit IPJ Hunedoara, joi, in jurul orei 16.50, un tanar in varsta de 21 de […]