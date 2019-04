Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Raducu Preda, fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor, a fost condamnat definitiv, luni, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 4 ani inchisoare cu executare intr-un dosar de coruptie...

- Dan Manolachi, fost ofiter de politie judiciara in DNA, si Valentin Preda, fost secretar de stat in Ministrul Transporturilor, au fost condamnati definitiv, luni, la opt, respectiv patru ani de inchisoare. Fostul politist este acuzat ca l-a prevenit pe Preda ...

- ICCJ a decis, definitiv, condamnarea fostului ofițer DNA Emil Manolachi la 8 ani de inchisoare și a fostului secretar de stat in Ministerul Transporturilor, Valentin Preda, la 4 ani de detenție."Aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 7 ani inchisoare, la care adauga un spor de 1 an…

- Instanța suprema urmeaza sa anunțe astazi decizia definitiva in cazul fostului secretar de stat in ministrul Transporturilor, Valentin Preda, și al fostului ofițer DNA, Dan Manolachi, dosarul avand legatura cu Tel Drum, potrivit informațiilor aparute in spațiul public. Pana acum, pronunțarea a fost…

- Fostul acționar al echipei de fotbal Dinamo, Cristian Borcea, a depus o noua cerere pentru a fi eliberat condiționat. Magistrații Judecatoriei Sectorului 5 au stabilit ca solicitarea omului de afaceri sa fie judecata pe 10 aprilie. Cristi Borcea a fost dus luni seara la Spitalul Floreasca din Capitala,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a amanat din nou pronuntarea in dosarul in care Valentin Raducu Preda, fost secretar de stat in cadrul Ministerului Transporturilor si ex consilier al lui Radu Stefan Mazare in perioada in care acesta a fost edilul sef al orasului, a fost condamnat in prima…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei se va pronunta azi in dosarul in care Valentin Raducu Preda, fost secretar de stat in cadrul Ministerului Transporturilor si ex consilier al lui Radu Stefan Mazare in perioada in care acesta a fost edilul sef al orasului, a fost condamnat in prima instanta…

- Afaceristul Dragoș Savulescu, fostul iubit al actriței Madalina Ghenea și ex-acționar la clubul Dinamo, a fost dat in urmarire la nivel european pentru a fi incarcerat. Savulescu are de executat o pedeapsa de de cinci ani și șase luni de inchisoare primita in dosarul retrocedarilor ilegale de plaje…