- Henry Kissinger, in varsta de 94 de ani, a fost invitat de membrii Comisiei Fortelor Armate din Senatul SUA pentru a oferi consultanta in scopul solutionarii problemelor globale. Alaturi de el au fost chemati fostul secretar de Stat George Shultz, in varsta de 97 de ani, si Richard Armitage, fost subsecretar…

- Administrația Donald Trump începe sa analizeze din ce în ce mai mult posibilitatea lansarii unui atac preventiv împotriva Coreei de Nord, a spus, în Senatul SUA, fostul secretar de Stat american, Henry Kissinger.

- Președintele american Donald Trump a anunțat, marți seara, in discursul despre starea națiunii ținut la un an de la preluarea mandatului, ca va desființa programul de loterie a vizelor. Astfel, el a anunțat ca in urmatoarele saptamani, Camera Reprezentanților și Senatul vor vota un pachet de reformare…

- Senatul polonez a votat, in noaptea de miercuri spre joi, o lege controversata cu privire la Shoah, menita sa apere imaginea tarii, dar care a iritat Israelul si face obiectul unui serios avertisment american, transmite AFP. Pentru a intra in vigoare, legea mai trebuie sa fie semnata de…

- Phenianul a spus cu certitudine ca Statele Unite se afla in raza de actiune a acestor ICBM-uri, dar nu a demonstrat totusi ca sistemul lor de directionare, de exemplu, poate rezista conditiilor de zbor ale unui sistem balistic, la mai multi kilometri altitudine, a afirmat adjunctul sefului Statului…

- Coreea de Nord reprezinta cea mai imediata amenintare la adresa securitatii internationale, a apreciat joi veteranul diplomatiei americane Henry Kissinger, subliniind ca denuclearizarea acestei tari ar trebui sa fie un obiectiv ''fundamental'' pentru administratia americana, informeaza…

- Senatul american a aprobat luni textul de finantare temporara a bugetului federal, menit sa puna capat, dupa trei zile, paraliziei partiale a administratiei federale, transmite AFP. Aceasta masura, care asigura finantarea operatiunilor statului american pana la data de 8 februarie, a fost…

- Artistul a avut intotdeauna o evolutie de-a lungul carierei sale, care se intinde pe cinci decenii, de la figurativ la abstract, de la pictura la sculptura. Nascut la Bessemer, in Alabama, pe 5 decembrie 1939, el a crescut in sudul segregationist al Statelor Unite, unde a fost un militant activ in lupta…

- Pictorul si sculptorul american Jack Whitten a murit la varsta de 78 de ani, a anuntat duminica Muzeul de Arta din Baltimore, care ii va dedica in curand o expozitie organizata in colaborare cu Muzeul Metropolitan din New York, noteaza AFP. Acest artist de culoare a evoluat continuu pe…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca actualul sistem de imigratie slabeste securitatea SUA, alimentand o dezbatere deja tensionata in aceeasi zi cand administratia sa a decis sa aduca in fata Curtii Supreme viitorul programului DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) de protectie…

- Marea Neagra va fi cheia securitatii in aceasta parte a Europei, a avertizat, luni, la UVT, oaspetele american, iar cheltuielile efectuate pentru dezvoltarea aviatiei militare, dar mai ales a marinei, vor trebui sporite in urmatorii ani pentru a putea contrabalansa puterea in crestere a Rusiei, a…

- Moon Jae-in, presedintele Coreei de Sud, a declarat, miercuri, ca abordarea presedintelui SUA, Donald Trump, a adus o contributie uriasa la faptul ca regimul de la Phenian a acceptat sa poarte discutii cu reprezentanti ai Guvernului de la Seul, relateaza CNN. ”El a avut o contributie majora…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat pregatit sa discute cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, exprimandu-si speranta ca discutiile dintre Phenian si Seul vor continua si dupa Jocurile Olimpice, relateaza AFP. "Mereu am crezut in discutii. Sigur ca sunt de acord, nu am nicio problema cu acest…

- Rick Hall, muzicianul alb devenit celebru in lumea muzicii soul, a decedat la varsta de 85 de ani in locuinta sa din Muscle Shoals, un orasel din Alabama, pe care l-a transformat intr-un reper international, relateaza AGERPRES, citand AFP. Citeste si: Un fost secretar de stat ATACA DUR DNA:…

- Presedintele american Donald Trump l-a ironizat marti pe omologul sau nord-coreean, afirmand ca are un buton nuclear "mai mare si mai puternic" decat Kim Jong-Un, relateaza France Presse. "Liderul nord-coreean Kim Jong-Un tocmai a afirmat ca 'butonul nuclear este pe biroul sau in permanenta',…

- Congresul american, cu majoritate republicana, a adoptat joi finantarea temporara a statului federal, amanand pana la 19 ianuarie urmatorul termen limita bugetar si evitand astfel orice paralizie a administratiilor, informeaza AFP, citat de agerpres.ro. Senatul a aprobat cu 66 de voturi contra…

- SUA sunt gata sa ia loc la masa negocierilor cu Phenianul "fara conditii prealabile", a declarat marti seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, informeaza miercuri AFP si Reuters."Nu este realist sa spunem 'vom discuta cu voi doar daca veti veni la masa negocierilor gata sa abandonati programul…

- Senatorul american John McCain, care sufera de un grav cancer cerebral, s-a internat în spital miercuri, în apropiere de Washington, pentru îngrijiri medicale dupa "efecte secundare normale" ale tratamentului sau, a informat biroul sau, scrie AFP. "Senatorul…

- "Nu este realist sa spunem 'vom discuta cu voi doar daca veti veni la masa negocierilor gata sa abandonati programul vostru' nuclear", a spus Tillerson in cadrul unei conferinte de presa la Washington.Pana acum, SUA afirmau ca orice negociere nu poate viza decat denuclearizarea Peninsulei…

- Amenintarile cu razboiul intre Coreea de Nord si Statele Unite sunt un ”spectacol”, iar ”nimeni nu sta cu degetul pe butonul” nuclear, a dat asigurari marti pentru AFP fostul baschetbalist american Dennis Rodman, care se prezinta atat ca un prieten al lui Kim Jong-un, cat si al lui Donald Trump.In…

- Președintele american, Donald Trump, a promulgat vineri legea privind finanțarea, adoptata cu o zi inainte de Congres, permițand astfel evitarea, cel puțin temporara, a unei inchideri a administrațiilor federale, transmite AFP. Camera Reprezentanților, apoi Senatul au adoptat joi seara…

- Si-a dat singurii bani pe care ii avea pentru a ajuta o tanara ramasa cu masina pe marginea autostrazii fara benzina, iar dupa ce gestul sau a fost facut public, barbatul a primit donatii pentru a-si cumpara casa. Mai mult, i-a fost infiintat un fond de economii si unul de pensie.

- Un bombardier strategic american de tip B-1B a zburat miercuri deasupra Peninsulei Coreea, in cursul unui amplu exercitiu aerian comun la care participa unitati din SUA si Coreea de Sud, si care a fost condamnat de regimul de la Phenian, potrivit agentiei de stiri Reuters. Bombardierul…

- Majoritatea organizatiilor globale (90%) se asteapta la bugete mai mari destinate securitatii cibernetice, in timp ce peste trei sferturi (77%) dintre liderii acestor companii considera ca probabile surse de atac informatic angajatii neglijenti, releva studiul EY Global Information Security Survey (GISS),…

- Administratia Donald Trump intentioneaza sa amplaseze sisteme antiracheta suplimentare pe Coasta de Vest a Statelor Unite, în contextul amenintarilor Coreei de Nord, susțin doi membri ai Congresului. Pe Coasta de Vest a SUA ar urma sa fie instalat inclusiv un sistem antibalistic de tipul…

- Președintele american Donald Trump a obținut o victorie importanta odata cu adoptarea de catre Senat, in noaptea de vineri spre sambata, a unei reforme istorice a fiscalitații și a unei uriașe reduceri de impozite, transmite AFP. Textul, adoptat cu un scor strâns, de 51 de voturi la…

- Coreea de Nord, dotata cu arma nucleara, a afirmat miercuri ca a testat cu succes o noua racheta intercontinentala care pune "intreg continentul american" in raza sa de acțiune, relateaza AFP. Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, a apreciat ca fiind un succes lansarea rachetei Hwasong-15,…

- „Deputatii USR au depus, astazi, 5.000 de amendamente impotriva ordonantei split TVA, adica 821 de pagini de amendamente care trebuie citite, dezbatute si votate in comisie si in plen. Astfel, USR initiaza primul filibuster din Romania pe o tema extrem de importanta pentru intreaga economie romana”,…

- Marius Marinescu a semnalat ca s-a inceput demolarea vilei din cartierul Primaverii, unde au locuit Nicolae si Elena Ceausescu. Acesta a observat un excavator, care „demolase deja gardul imobilului in care a locuit Ceausescu". De asemenea, a vazut ca se „sapa de zor in fata casei".Despre…

- Președintele fondator al Federatiei pentru Protectia Animalelor si Mediului (FPAM), senatorul Marius Marinescu, deplasandu-se, miercuri, 22 noiembrie, pe bulevardul Primaverii, a observat un excavator, care „demolase deja gardul imobilului in care a locuit Ceausescu". De asemenea, a vazut ca se „sapa…

- Siguranta cetateanului – o prioritate pentru politisti. In data de 16.11.2017, politistii petrosaneni au efectuat o razie in cartierele Aeroport și Petroșani Nord din municipiul Petroșani, in scopul asigurarii unui climat de ordine si siguranta publica si a prevenirii comiterii unor fapte…

- ”SI a pierdut 95% din teritoriile pe care le controla in Irak si in Siria de la constituirea acestei coalitii, in 2014”, a anuntat Brett McGurk, emisarul special american pe langa coalitia internationala, intr-un comunicat publicat in urma acestei reuniuni care a avut loc miercuri seara in Iordania.…

- Congresul american a adoptat joi cheltuieli militare de aproape 700 de miliarde de dolari pentru anul bugetar 2018, mai mult decat ceruse președintele Donald Trump, relateaza AFP. Senatul a adoptat definitiv aceasta lege joi, în unanimitate, dupa validarea ei, marți, în…

- Mass-media nord-coreene au indreptat din nou miercuri tirul criticilor asupra lui Donald Trump, pe motiv ca presedintele american ar fi proferat insulte la adresa liderului Coreii de Nord, Kim Jong-Un, relateaza France Presse.Intr-un editorial, ziarul nord-coreean Rodong Sinmun il ataca cu…

- Senatorii americani au examinat marti problema limitelor puterii presedintelui SUA de a lansa un atac nuclear, o dezbatere semnificativa in fata tensiunilor crescande dintre Donald Trump si Kim Jong-Un, liderul Coreei de Nord.

- Presa din Coreea de Nord a lansat critici dure la adresa lui Donald Trump. Ziarul nord-coreean Rodong Sinmun scrie ca președinteke american ar merita pedepsa cu moartea pentru insultarea liderului de la Phenian, Kim Jong-Un. „Cea mai grava crima pentru care nu poate fi niciodata…

- Regimul dicatorial din Coreea de Nord a anunțat miercuri ca președintele SUA Donald Trump trebuie „condamnat la moarte" dupa ce l-a jignit pe liderul suprem Kim Jong-un. Principalul ziar de stat din Coreea de Nord l-a criticat în termeni duri pe Donald Trump pentru insultele…

- Mass-media nord-coreene au indreptat din nou miercuri tirul criticilor asupra lui Donald Trump, pe motiv ca președintele american ar fi proferat insulte la adresa liderului Coreii de Nord, Kim Jong-Un, relateaza France Presse. Într-un editorial, ziarul nord-coreean Rodong Sinmun îl…

- Tillerson a evocat deja la Beijing la sfarșitul lunii septembrie aceste "canale de comunicare" cu Phenianul, insa a fost criticat de președintele american Donald Trump, care a scris pe Twitter ca Tillerson "iși pierde timpul negociind". Insa, in cadrul actualului sau turneu in Asia, Donald…

- Actorul John Hillerman, care a jucat rolul Higgins in serialul de televiziune "Magnum" și a aparut in "Chinatown" al lui Roman Polanski, a murit la varsta de 84 de ani, a anunțat agentul sau, relateaza AFP. John Hillerman și Betty White El a murit joi "din…