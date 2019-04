Stiri pe aceeasi tema

- Ofițeri ai Direcției Generale Anticorupție (DGA) incearca sa o șantajeze pe Carmen Dan, ministru al afacerilor interne, in incercarea de a-și proteja șeful, pe Catalin Ionița, acuzat de plagiat. Dezvaluirea a fost facuta de jurnalistul Alexandru Cautiș, pe blogul sau. Acesta cere public intervenția…

- Conferința de presa incendiara la Agenția Nationala pentru Resurse Minerale. S-au lansat acuzații grave de tradare la adresa fostului premier Mihai Tudose. „Una dintre principalele atribuții ale ANRM (Agentia Nationala pentru Resurse Minerale) este de a stabili cuantumul prețului de referința pentru…

- Procesul Kovesi vs. Romania merge mai departe la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO). Plangerea a fost depusa pe 28 decembrie, Kovesi denuntand faptul ca nu ar fi beneficiat de dreptul de aparare in tara, ca urmare a demiterii din functia de la DNA. Pe data de 30 ianuarie a fost comunicat cazul…

- Profesorul Dan Voiculescu a vorbit, intr-un interviu acordat in exclusivitate revistei Capital, despre cum a facut primul milion, dar și despre situația actuala din Romania, din punct de vedere economic și politic. In plus, a oferit și un pronostic pentru alegerile prezidențiale. Fondatorul grupului…

- Laura Codruța Kovesi a declarat, la audierea de marți, din Comisia LIBE, ca a fost primul procuror pentru care CSM a respins cererea de acordare de grad profesional corespunzator Parchetului General. A fost una dintre minciunile spuse in cadrul interviului, iar Sursa Zilei va prezinta situația ultimilor…

- Șeful interimar al Direcției Naționale Anticorupție, Calin Nistor, a prezentat, vineri, bilanțul activitații structurii judiciar-penale pentru anul 2018. La conferința de presa a luat parte și omul de incredere al Laurei Codruța Kovesi, Marius Iacob, adjunctul șefului DNA. Potrivit datelor prezentate…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a reactionat, vineri, intr-o conferinta de presa tinuta la Cluj-Napoca, la anuntul presedintelui Iohannis ca sesizeaza la CCR bugetul pe 2019, afirmand ca legea nu are cum sa fie neconstitutionala, dar ca seful statului asa a ales sa faca politica. ”Este dreptul…

- Prima Doamna, Carmen Iohannis, a fost audiata de procurorii Parchetului General in dosarul privind banii incasați din inchirierea imobilului obținut prin fals. Potrivit Antena 3, Carmen Iohannis a fost audiata, la inceputul saptamanii, intr-o seara, in jurul orei 22, pentru a nu da ochii cu jurnaliștii.…