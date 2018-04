Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva va fi incarcerat pe durata judecarii recursului dosarului in care a fost gasit vinovat de coruptie, fiind condamnat la 12 ani de inchisoare, a decis, astazi, Curtea Suprema din Brazilia, informeaza site-ul postului BBC News.

- Costica Dobre, fost candidat PSD la functia de primar in comuna braileana Sutesti, a primit doi ani de inchisoare cu suspendare conditionata pentru proxenetism, in timp ce fratele sau, Ionita, ar urma sa execute 4 ani si 6 luni de inchisoare. Ambii au incheiat acorduri de recunoastere a vinovatiei…

- Un barbat a fost condamnat la patru ani de inchisoare cu executare dupa ce a fost gasit vinovat de inselaciune. Gabriel George Iacob a primit pedeapsa din inchisoare, el fiind incarcerat pentru fapte similare. El a fost acuzat ca ar fi comis faptele in 2016, atunci cand a sunat mai multe persoane in…

- Ancheta demarata dupa ce Florin Mircea Buliga și-a macelarit familia a scos la iveala o alta informație trista despre acesta. Potrivit celor mai noi detalii, asasinul avea foarte multe probleme, inclusiv cu legea. Polițiștii au aflat ca acesta a fost condamnat la inchisoare in urma cu 11 ani. Florin…

- Un solicitant de azil irakian a fost condamnat la 34 de ani de inchisoare, in Marea Britanie, pentru comiterea unui atac cu bomba la metroul din Londra, in 2017, soldat cu ranirea a 30 de persoane, relateaza site-ul agentiei Reuters, scrie mediafax.ro.

- Dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Nicusor Daniel Constantinescu, a fost condamnat la sase ani de inchisoare, de Tribunalul Bucuresti, a fost solutionat definitiv azi de magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti. Amintim ca, tot in acest dosar, Adrian George Gambuteanu,…

- Trimis in judecata pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, agentul Cristian Bordea, din cadrul Poliției Municipiului Targu-Jiu, a aflat, miercuri, prima sentința a magistraților. Judecatoria Targu-Jiu l-a condamnat la zece luni de inchisoare, fiind amanata…

- Tribunalul Alba l-a condamnat, marti, la inchisoare pe viata pe un tanar originar din Botosani care, in vara anului trecut, a patruns in curtea si in casa unei familii din Alba Iulia, omorand o femeie de 80 de ani si ranindu-l grav pe fiul acesteia, cu o piatra de decor de gradina.

- Fostul deputat Iurie Bolboceanu a fost condamnat la 14 ani de detentie, in penitenciar de tip inchis, pentru tradare de patrie. Sentinta a fost emisa de Judecatoria Chisinau, sediul Rascani si este cu drept de atac la Curtea de Apel, transmite IPN.

- Traian Basescu spune ca soția singurului terorist roman condamnat i-a cerut o audiența! Nevasta lui Omar Hayssam a mers la Basescu și i s-a plans ca fostul afacerist, implicat și condamnat la aproape 25 de ani de inchisoare in dosarul rapirii jurnaliștilor romani in Irak, este pe moarte.”Am…

- Un inculpat judecat pentru inselaciune dupa ce a cumparat masini de lux si nu a mai platit ratele, a fost condamnat, definitiv, la Curtea de Apel Alba Iulia, la 4 ani si 11 luni de inchisoare cu executare.

- Martin Shkreli, „cel mai detestat om din Statele Unite”, a fost condamnat vineri la 7 ani de inchisoare pentru frauda, scrie New York Times.In varsta de 34 de ani, Shkreli este supranumit „pharma bro”, dupa ce a crescut pretul unui medicament folosit in tratarea infectiei cu HIV cu 5000%,…

- Un tanar in varsta de 21 ani din Ocna Mures a fost condamnat definitiv la 9 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de tentativa de omor. Rostas Nelu Viorel a fost judecat dupa ce l-a injunghiat pe un consatean, care a avut nevoie de mai mult de 100 de zile de ingrijiri medicale. Victima a…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat luni pentru 22 martie pronuntarea definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare.…

- Un barbat de 51 de ani din Iași a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu executare dupa ce, in 2015, a gasit un portofel pe strada. Barbatul nu a inapoiat bunul, ba mai mult, a scos bani de pe cardurile bancare pe care le-a gasit in el, scrie digi24.ro.

- Instructorul auto Gheorghe Bratila si agentul examinator Adrian Botezatu, inculpati in Dosarul „Mita la Permise”, au primit, vineri, la Tribunalul Buzau, sentinte de condamnare cu executare. Primul dintre cei doi mentionati mai sus a primit o condamnare de trei ani si jumatate cu executare, iar cel…

- Un barbat din comuna Melinesti a fost ucis pe data de 23 iulie 2017 pentru o presupusa datorie. Nicusor Lascu, de 37 de ani, a fost lovit cu un cutit, iar din cauza leziunilor a decedat inainte sa fie preluat de un eliopter SMURD.

- Fostul deputat PNL Mircea Rosca a fost condamnat joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea unei infractiuni de trafic de influenta, anunta...

- Problemele penale ale italianului Ariganello Pasqualino la Alba Iulia: victima in doua dosare, condamnat la inchisoare cu suspendare pentru exploatare ilegala de agregate minerale. Omul de afaceri italian, Ariganello Pasqualino, arestat la domiciliu pentru o condamnare de 9 ani de inchisoare primita…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a programat pentru luni audierea fostului presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, in dosarul in care acesta a fost condamnat la opt ani inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu.Procesul de afla in faza de apel, la un complet…

- Impresarul mai multor cantareți de manele, cunoscut in lumea interlopa drept „Regele Maneliștilor” a fost condamnat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și de contrabanda.

- Fostul sef al ANI Horia Georgescu a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti la 4 ani închisoare cu executare în dosarul privind despagubirile de la ANRP. Decizia nu este definitiva.

- Ahmad Khan Rahimi, cetatean american de origine afgana, a fost condamnat la inchisoare pe viata pentru atentatele cu bombe comise in anul 2016, in cartierul Chelsea din New York, soldate cu ranirea a 30 de persoane, potrivit site-ului postului BBC News online.

- Un tribunal din Istanbul a condamnat marti un membru al opozitiei la aproape sase ani de inchisoare pentru ca a transmis presei o inregistrare video care, potrivit acestuia, dovedea ca Ankara a livrat arme combatantilor in Siria, relateaza AFP. Enis Berberoglu, membru al Partidului Republican al…

- Un mercenar din Chisinau care a luptat in estul Ucrainei de partea separatistilor a fost condamnat la inchisoare. Acesta scapase initial de pedeapsa, insa la insistenta procurorilor a fost condamnat la trei ani de detentie.

- Un om de stiinta cu dubla cetatenie, turca si americana, angajat al agentiei spatiale NASA, a fost condamnat de un tribunal din Turcia la 7 ani si jumatate de inchisoare, intr-un verdict criticat de Departamentul de Stat al SUA, a transmis vineri agentia privata Dogan,

- Denis Toader, patronul Nano Net, a fost condamnat la doi ani si jumatate de inchisoare pentru ca a lovit intentionat cu masina un angajat Electrica si apoi a inceput sa il loveasca cu pumnii. Ieri, judecatorii au decis condamnarea lui la doi ani si jumatate de inchisoare si plata unor despagubiri. Decizia…

- Fostul primar al Slatinei Darius Valcov, in prezent consilier in aparatul de lucru al prim-ministrului, a fost condamnat joi, de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, la 8 ani de inchisoare cu executare. Decizia nu este definitiva. In dosar, Valcov este acuzat de trafic de influenta, spalare de…

- Un primar care este si un important avocat in Belgia s-a oferit sa il reprezinte pe romanul care s-a trezit condamnat la inchisoare cu executare de o instanta belgiana, in ciuda faptului ca nu luase parte la proces.

- Darius Valcov, consilier in aparatul de lucru al prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila, a fost condamnat astazi la 8 ani de inchisoare cu executare de Inalta Curte de Casație și Justiție. In dosar, Valcov este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si operatiuni financiare sau acte de comert…

- Un tribunal din Ankara a condamnat miercuri la inchisoare pe viata 64 de ofiteri si elevi ai unei academii militare din capitala tarii, pentru implicare in tentativa esuata de puci din iulie 2016, a relatat agentia Anadolu, citand o sursa judiciara, transmite Reuters. Alti 100 de inculpati au fost…

- Fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu Piedone a fost condamnat definitiv la un an de inchisoare, cu suspendare. Fostul edil fusese trimis in judecata pentru ca a dat personal avizele si autorizatiile firmelor patronate de cei doi fii ai sai.Potrivit Protv, decizia Curtii de Apel este definitiva,…

- Divorțurile intre parinți au consecințe nefaste mai ales asupra copiilor. Unii dintre parinți uita dupa divorț ca mai au copii carora trebuie sa le acorde tot sprijinul, inclusiv cel material.

- Tribunalul Alba a motivat hotararea prin care inculpatul Barsony Gligor, judecat pentru uciderea fostului primar al comunei Lunca Muresului, a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare. Judecatorul a avut in vedere gravitatea infractiunii si modul de comitere a acesteia, victima fiind ucisa cu 20 de…

- Ciprian Sabin Mareș, maior în cadrul SRI Arad, a fost condamnat, joi, la 3 ani și 6 luni de închisoare pentru trafic de droguri, de judecatorii Curții de Apel Timișoara, dupa ce inițial a primit o pedeapsa cu suspendare la Tribunalul Arad.

- Un om al strazii din orașul Manchester a fost condamnat la patru ani de inchisoare, dupa ce a recunoscut ca a furat mai multe lucruri de la doua victime ale atacului terorist din 22 mai, soldat cu 22 de morți. Inițial, acesta a fost considerat un erou, dupa ce a ajutat mai multe persoane ranite, noteaza…

- Un tanar din Calarasi, in varsta de 25 de ani, a ajuns la inchisoare, dupa ce politistii l-au prins conducand fara permis pe drumurile publice. Suspectul s-a ales cu dosar penal si a fost trimis in judecata, iar magistratii l-au condamnat la o pedeapsa de 8 luni inchisoare.

- Soferul care a provocat, in august 2016, un accident mortal soldat cu decesul a doua persoane, sot si sotie, in comuna Sancel, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare. Judecatoria Blaj a decis in 25 ianuarie 2018 ca inculpatul Miklos Geza Alexandru, din Stremt, se face vinovat de comiterea infractiunii…

- Magistratii Curtii de Apel Cluj l-au condamnat, zilele trecute, pe salajeanul Silviu Ioan Bode la trei ani de inchisoare, cu executare in regim de detentie, pentru amenintarea unei femei cu publicarea unor poze indecente. Potrivit procurorilor salajeni, in perioada iulie-august 2015, Bode ar fi contactat-o…

- Un judecator din cadrul Judecatoriei Drochia a fost condamnat astazi la sapte ani inchisoare, fiind amendat si cu 160 mii de lei si privat de dreptul de a ocupa anumite functii publice timp de 10 ani, noteaza NOI.md. Acesta este invinuit de comiterea infractiunii de corupere pasiva. Mai exact, urmarirea…

- Marți, 23 ianuarie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Nasaud au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Bistrița impotriva unui barbat, de 29 ani, din Negrilești. Acesta a fost condamnat la 1 an și 257 zile inchisoare pentru comiterea…

- Medicul unei echipe de gimnastica olimpica, Larry Nassar, a fost condamnat de la 40 la 175 de ani de inchisoare dupa ce peste 160 de femei l-au acuzat de abuz. "Voi purta cuvintele voastre cu mine...

- Gigi Roșca a fost condamnat la 1 an de inchisoare cu suspendare, de catre magistrații Curții de Apel Cluj, in urma scandalului in care a fost implicat in noiembrie 2016. Totodata, i s-a confiscat și arma, inclusiv cartușele. Cosmin Morar și Ioan Filip au primit și ei cate 6 luni de inchisoare cu suspendare,…

- Ieri, 15 ianuarie 2018, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos l-au depistat si retinut, pe raza comunei Vintu de Jos, pe un barbat de 34 de ani, din Alba Iulia, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Deva. Barbatul a fost condamnat la executarea unei…

- Va trebui sa uite de uniforma de polițist și sa se obișnuiasca cu haina de pușcariaș. Un agent de la Poliția orașului Insurațeni a fost condamnat la 3 ani și 4 luni de inchisoare cu executare pentru lipsire de libertate și influențarea declarațiilor, dupa ce, in primavara anului 2015, ajutat de o ruda…

- Curtea de Apel Constanta a decis, marti, sa admita apelul formulat de Ali Gener Memet impotriva sentintei Judecatoriei Tulcea, din data de 7 iulie 2017, prin care fusese condamnat la sase luni de inchisoare cu executare pentru ca omorase un caine. Instanta a hotarat sa desfiinteze in parte sentinta…

- Un barbat din Calafindești condamnat la inchisoare pentru furt calificat a fost identificat și reținut aseara de polițiștii suceveni, iar apoi incarcerat in Penitenciarul Botoșani. Individul are de ispașit o pedeapsa de 3 ani și 4 luni de inchisoare in baza unei decizii a Judecatoriei Radauți. El era…

- In Georgia, instanța l-a condamnat in absența pe fostul președinte Mihail Saakașvili la trei ani de inchisoare, in baza acuzațiilor de abuz de putere,relateaza NOI.md cu referire la presa rusa. Verdictul a fost rostit de catre judecatorul Judecatoriei orașului Tbilisi George Arevadze azi, 5 ianuarie,…