Un fost primar a pornit războiul cu ţigările electronice cu arome 'Este o criza sanitara urgenta si companiile producatoare de tutun sunt cauza', a afirmat acest militant anti-tabac, care a interzis fumatul in restaurantele si barurile din New York la inceputul anilor 2000 pe cand era primar al orasului.



'Cunoastem metodele marilor companii de tutun. Nu este prima data. Acestia vizeaza copiii, punandu-i in mare pericol', a adaugat Bloomberg intr-un editorial publicat in New York Times si semnat alaturi de Matt Myers, directorul Campaniei pentru Copii fara Tutun, informeaza Agerpres. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

