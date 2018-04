Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva va fi incarcerat pe durata judecarii recursului dosarului in care a fost gasit vinovat de coruptie, fiind condamnat la 12 ani de inchisoare, a decis, joi, Curtea Suprema din Brazilia, informeaza site-ul postului BBC News.

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, un simbol al stangii, ar putea sa ajunga in curand dupa gratii, dupa ce Curtea Suprema a respins joi o cerere habeas corpus - care i-ar fi permis sa evite inchisoarea pana la epuizarea tuturor recursurilor posibile, relateaza AFP, conform news.ro.Hotararea…

- Curtea Suprema a Braziliei a respins miercuri, cu sase voturi la cinci, o cerere de evitare a detentiei inainte de epuizarea tuturor cailor de recurs formulata de fostul presedinte al tarii, Luiz Inacio Lula da Silva, care ar putea ajunge astfel in urmatoarele zile in spatele gratiilor, transmite AFP.…

- Fostul președinte al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva a fost condamnat la 12 ani de inchisoare de catre judecatorii Curții Supreme din țara sud-americana. Potrivit BBC , judecatorii au decis sa il puna in spatele gratiilor timp de 12 ani pe fostul președinte. Oamenii legii arata ca Lula da Silva…

- Fostul președinte brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, va fi intemnițat in timp ce va face recurs la condamnarea pentru corupție, a decis Curtea Suprema a țarii, informeaza BBC. Lula este acuzat de luare de mita și a primit o pedeapsa de 12 ani de inchisoare.

- In cererea de 85 de pagini, Charles Puigdemont a negat acuzatiile aduse, argumentand ca nu a existat "niciun fel de violenta" in ziua de 1 octombrie 2017, data la care 90% dintre catalani s-au pronuntat in favoarea independentei fata de Spania in cadrul referendumului din 1 octombrie. Cererea lui…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost trimis in judecata pentru acte de coruptie intr-un dosar suplimentar, asociat celui referitor la finantarea ilegala a campaniei electorale de catre mostenitoarea companiei L'Oreal, Liliane Bettencourt. Parchetul National Financiar (PNF)…

- Cel putin doua autobuze din caravana de campanie electorala a fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva au fost lovite de focuri de arma, marti, conform Partidului Munictoresc (PT), din care face parte fostul sef de stat. Autoritatile investigheaza incidentul.

- Curtea de Apel Alba Iulia a respins miercuri, 21 martie, o cerere a Agenției Naționale de Integritate (ANI) privind repunerea pe rol a cauzei in care primarul orașului Teiuș, Mirel Halalai, a contestat in instanța de contencios administrativ raportul prin care a fost identificat in incompatibilitate.…

- Liviu Dragnea urmeaza sa fie audiat astazi in dosarul privind angajarile fictive de la Directia pentru Protectia Copilului Teleorman, in care liderul PSD este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual. Procesul se apropie de final, dupa termenul de astazi urmand ca…

- Liviu Dragnea urmeaza sa fie audiat astazi in dosarul privind angajarile fictive de la Directia pentru Protectia Copilului Teleorman, in care liderul PSD este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual. Procesul se apropie de final, dupa termenul de astazi urmand ca…

- Liviu Dragnea urmeaza sa fie audiat astazi in dosarul privind angajarile fictive de la Directia pentru Protectia Copilului Teleorman, in care liderul PSD este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual. Procesul se apropie de final, dupa termenul de astazi urmand ca…

- Liviu Dragnea urmeaza sa fie audiat astazi in dosarul privind angajarile fictive de la Directia pentru Protectia Copilului Teleorman, in care liderul PSD este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual. Procesul se apropie de final, dupa termenul de astazi urmand ca…

- Liviu Dragnea urmeaza sa fie audiat astazi in dosarul privind angajarile fictive de la Directia pentru Protectia Copilului Teleorman, in care liderul PSD este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual. Procesul se apropie de final, dupa termenul de astazi urmand ca…

- Soferii care au ramas fara permis pentru diverse abateri rutiere vor scapa de sanctiune daca agentul de politie nu mentioneaza in procesul-verbal, in mod expres, sanctiunea complementara a suspendarii dreptului de a conduce, precum si perioada suspendarii. Decizia apartine Curtii Supreme.

- Familia Anghel a caștigat procesul cu avocatul Bogdan Barbuceanu, care-i executase silit pentru suma de 120.000 de euro. Valentin Anghel a depus contestație la Judecatoria Sectorului 1, iar ieri, 15 martie, li s-a admis cererea. Magistrații de la Judecatoria Sectorului 1 au decis anularea tuturor formelor…

- Dent Estet, oepratorul de servicii stomatologice controlat de MedLife, a finalizat anul trecut cu afaceri de 8,5 milioane de euro, in crestere cu 30%, protetica si implantologia dentara avand cele mai mari contributii in evolutia afacerilor. “Numarul pacientilor noi tratati in clinicile…

- Dupa moartea Israelei Vodovoz, discutiile despre mostenirea femeii se poarta incepand de la un presupus testament pe care aceasta a anuntat ca l-a facut in favoarea lui Liviu, pe vremea cand cei doi erau inca in relatii bune, scrie wowbiz.ro. Scandalul urias pe care Israela l-a avut cu sotul ei i-ar…

- Sentinta judecatorului Sergio Moro, magistrat emblematic al luptei anticoruptie din Brazilia, a amintit despre mita in valoare de trei milioane de reali (circa 750.000 de euro) platita lui Aldemir Bendine de gigantul din domeniul constructiilor Odebrecht. "Il condamn pe Aldemir Bendine ca a primit…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a respins, joi, ca neintemeiata, cererea de intrerupere a executarii pedepsei, din motive medicale, formulata de tortionarul Alexandru Visinescu, fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat, care executa o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare pentru crime impotriva…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a respins, joi, ca neintemeiata, cererea de intrerupere a executarii pedepsei, din motive medicale, formulata de tortionarul Alexandru Visinescu, fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat, care executa o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare pentru crime impotriva…

- Procesul prin care Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) „Gr.T. Popa" din Iasi vrea sa scape de o sanctiune primita pentru discriminare a ajuns la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Dosarul a ajuns la Curtea Suprema dupa ce prima instanta, Curtea de Apel Iasi, a respins solicitarea…

- Curtea Suprema a respins astazi cererea depusa de Elena Udrea, prin avocatii sai, de recuzare a magistratului Ionut Matei, cel care a devenit membru al completului de judecata pentru dosarul Gala Bute la finele lunii ianuarie. Urmatorul termen in acest dosar va fi in 28 martie.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei s a pronuntat ieri in procesul dintre societatea de salubrizare Polaris si Municipiul Constanta Iata decizia Curtii Supreme:"Admite sesizarea privind pronuntarea unei hotarari prealabile, formulata de Curtea de Apel Iasi Sectia de contencios administrativ…

- Doua instituții (se presupune ca serioase), cu șefi și juriști (se presupune cel puțin la fel de serioși), vecine cale de un etaj, nu reușesc sa se puna de acord și sa lamureasca o chestiune simpla: daca este sau nu legala hotararea Consiliului Județean Neamț prin care Ion Asaftei a primit atribuții…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat, joi, la instanta suprema, unde se judeca solicitarea DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat, ca in toata viata sa "nu a luat un varf de ac".

- Fostul deputat Vlad Cosma, prezent la termenul de luni de la Curtea Suprema pentru procesul in care el si tatal sau sunt acuzati de fapte de coruptie, a declarat, inainte de a intra in sala de judecata, ca nu ii este teama de nimic si ca este convins ca adevarul va iesi la iveala.

- Colonelul Ioan Nițica ramane pus la dispoziția inspectorului general al IGSU, chiar daca a fost achitat, in prima instanța de Tribunalul Militar Iași, pentru infracțiunea de “omisiunea sesizarii”. Conform precizarilor facute de biroul de presa al IGSU, ofițerul va fi repus in drepturile pe care le avea,…

- Ionel Arsene, șeful PSD Neamț și președinte al CJ, primește o noua lovitura de la procurori. Arestat pentru 30 de zile, de pe data de 30 ianuarie, DNA il acuza, acum, pe Arsene și de trafic de influența intr-un nou dosar.Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial…

- Legea prevede expres ca hotararea se redacteaza de unul dintre judecatorii care au participat la solutionarea cauzei, se arata in motivarea deciziei prin care Curtea Constitutionale a Romaniei (CCR) a admis obiectiile de neconstitutionalitate referitoare la patru modificari aduse Legii 304/2004 privind…

- Tribunalul Valcea, ”respinge, ca neintemeiata, cererea de chemare in judecata principala formulata de reclamanta. Respinge, ca neintemeiata, cererea reclamantei de obligare a paratului la plata cheltuielilor de judecata ia act ca paratul si-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecata pe…

- Spitalul municipal de copii nr.1 va plati unei familii o despagubire de 200 de mii de lei. Decizia a fost pronunțata de Curtea Suprema de Justiție, dupa ce copilul unei familii a decedat din cauza diagnosticarii greșite și a tratamentului necorespunzator. Procesul de judecata a durat aproximativ 10…

- Curtea Suprema judeca astazi cererea DNA de redeschidere a unui dosar privindu-l pe vicepremierul Paul Stanescu, acesta anuntand la primul termen ca va demisiona din Guvern daca se incepe urmarirea sa penala.

- Plenul Comun al Parlamentului a aprobat miercuri, la propunerea grupurilor PSD din Senat si Camera Deputatilor, inlocuirea senatorului Serban Nicolae din Comisia parlamentara de ancheta privind arhiva SIPA cu senatorul PSD Viorel Salan, care va prelua de la colegul sau si presedintia Comisiei.…

- Primaria Bacau a caștigat procesul cu Luca Way SRL, firma care a reproiectat investiția de la Insula de Agrement din Bacau, dupa ce proiectul inițial a fost imposibil de pus in opera. Decizia nu este definitiva, poate fi atacata cu apel. Procesul a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Curtea Suprema din Rusia a respins apelul opozantului Aleksei Navalnii de a i se permite sa candideze la alegerile prezidentiale, a precizat vineri instanta. Autoritatile electorale din Rusia stabilisera anterior ca Navalnii nu poate candida la scrutinul din luna martie din cauza unei condamnari…

- Luiz Inacio Lula da Silva va candida pentru un nou mandat la presedintia Braziliei. Anuntul este facut de Partidul Muncitorilor la o zi dupa ce acesta a fost condamnat la 12 de închisoare pentru coruptie.

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a fost impiedicat sa paraseasca teritoriul tarii cu cateva ore inainte de a pleca spre Etiopia, a anuntat joi ministerul Justitiei, a doua zi dupa condamnarea sa, in recurs, la o pedeapsa cu inchisoarea, transmite AFP. Favoritul la…

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a fost condamnat, miercuri, la 12 ani si o luna de inchisoare pentru coruptie si spalare de bani, sentinta fiind pronuntata de cei trei judecatori ai Curtii de Apel din Porto Alegre.

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a fost condamnat, miercuri, la 12 ani si o luna de inchisoare pentru coruptie si spalare de bani, sentinta fiind pronuntata de cei trei judecatori ai Curtii de Apel din Porto Alegre.Potrivit AFP, pedeapsa poate fi pusa in aplicare doar…

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a fost gasit, miercuri, vinovat de coruptie in unanimitate de cei trei judecatori ai Curtii de Apel din Porto Alegro (sud) care i-au majorat pedeapsa cu o treime, la 12 ani si o luna de inchisoare, relateaza AFP. Ambitiile revenirii…

- Procesul in care fostul ministru al Finanțelor Publice, Darius Valcov, este judecat pentru infracțiuni de corupție, a fost reluat, marți, la Tribunalul Gorj. In ziua in care instanța ar fi trebuit sa analizeze masurile si exceptiile dispuse de judecatorul de camera preliminara, magistratul…

- Fostul presedinte al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, cunoscut ca Lula, a fost condamnat, miercuri, de catre Curtea de Apel din Porto Alegre, Brazilia, pentru coruptie, relateaza Reuters. Doi dintre cei trei judecatori au mentinut, astfel, condamnarea la inchisoare pentru mita, decisa de o instanta…

- Pablo Llarena, judecator al Curtii Supreme spaniole, a respins cererea Procurorului General de a emite un mandat european de arestare impotriva fostului presedinte al Generalitat, Carles Puigdemont, potrivit Rador care citeaza Rai News si Le Soir.

- Fostul presedinte Traian Basescu este dezamagit de decizia instantei de a-i respinge cererea de anulare a decretului de retragere a cetațeniei Republicii Moldova. Decizia magistratului nu este insa definitiva si poate fi atacata cu apel, in 30 de zile. "Nu am ce comenta. E decizia instantei. S-a respins…

- Judecatoria din Chisinau a respins, luni, cererea fostului presedinte al Romaniei Traian Basescu privind anularea decretului de retragere a cetateniei Republicii Moldova semnat de Igor Dodon, relateaza Unimedia si Deschide.md.

- Cristian Dobre, fostul presedinte al Camerei de Comert si Industrie Oltenia, dar si patronul firmei Polystart, dare de mita, instigare la infractiunea de spalare a banilor, dar si instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata. Alaturi de el au mai fost trimisi in judecata…

- O petitie pentru candidatura lui Luiz Inacio Lula da Silva la presedintia Braziliei a strans peste 170.000 de semnaturi, intre care cea a regizorului Oliver Stone si a patru fosti presedinti sud-americani, informeaza AFP, citeaza news.ro.Petitia "Alegeri fara Lula ar fi frauduloase" a fost…

- Sony Interactive Entertainment (SIE) anunța rezultatele în materie de vânzari realizate în sezonul sarbatorilor de iarna pentru sistemele PlayStation 4 (PS4) și jocurile compatibile cu aceasta platforma. Peste 5,9 milioane de unitați PS4*1 au fost achiziționate în…