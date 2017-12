Stiri pe aceeasi tema

- ”Aproba numirea lui Lapusan Remus-Gabriel si a lui Minea Nicolae in calitate de administratori ai Transgaz SA. Stabileste durata mandatului celor doi noi administratori, incepand cu data alegerii de catre adunarea generala a actionarilor si pana la data de 29 aprilie 2021”, se arata intr-un raport…

- Wizz Air a transportat in Romania cat Tarom și Blue Air la un loc Wizz Air a transportat, in Romania, mai multi pasageri decat Tarom si Blue Air, in primele 10 luni din 2017, compania avand semnate contracte pentru achizitii a zeci de aeronave care urmeaza sa intre in flota, in timp ce Tarom pregateste…

- Ghita fusese numit la conducerea companiei pentru o perioada provizorie de patru luni incepand cu data de 2 septembrie. De asemenea, in cadrul sedintei de joi, Consiliul de Administratie l-a numit pe Adrian Dumitriu in postul de director financiar al SNN tot pentru o perioada provizorie de…

- Masurile fiscale luate in acest an, multe dintre ele fara consultarea mediului de afaceri, sunt factori de presiune si frustrare pentru oamenii de afaceri, iar ultima propunere legislativa, referitoare la pedeapsa cu inchisoarea de la un an la 6 ani pentru neretinerea, neincasarea, re­ti­nerea…

- Actiunile compa­niei farmaceutice Zentiva (SCD) au crescut astazi cu aproape 15% pe Bursa, la 3,3 lei titlu, dupa ce actionarul majoritar, grupul Sanofi, a anuntat ieri ca do­reste sa initieze o oferta publica de cum­parare, la un pret per actiune de 3,5 lei. In joc sunt 76,5 milioane…

- Unul dintre cei mai mari retaileri de mobila, decorațiuni și textile pentru casa din Europa, JYSK, scaote la bataie 20 de posturi vacante, in magazinele rețelei din: Sibiu, Targu Secuiesc, Satu Mare, Timișoara, Constanța, Piatra Neamț, Balș, Pitești, Bistrița, Targu Mureș, Cluj-Napoca, Oradea și București.…

- In zilele de 9 și 10 decembrie 2017, Targul de Craciun de la Sebeș a gazduit un eveniment care a stat sub semnul copilariei. Clubul Copiilor Sebeș a avut peste 150 de invitați sosiți din toate colturile țarii: Ansamblul ”Moineșteanca” de la Palatul Copiilor Bacau, Ansamblul ”Comorile Izei” de la Colegiul…

- Reteaua Silver Decor cuprinde 16 locatii in Romania, dintre care 13 functioneaza in regim de franciza. Compania cu acelasi nume este prezenta astfel in orase precum Arad, Bucuresti, Craiova, Iasi, Pitesti, Sibiu si Timisoara si vizeaza expansiunea in Oradea, Bacau si Targu-Mures.

- Filialele Casei de Insolventa Transilvania (CITR) a dat in judecata Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), dupa ce organul fiscal a lasat cu buza umflata compania lui Andrei Cionca si a descalificat-o din cadrul listei practicienilor agreati de ANAF, motiv pentru care nu a mai putut participa…

- Un fond de investiții danez Polaris Capital Management va prelua grupul Premium Porc, in cadrul unei tranzacții estimate la 150 milioane euro. Tranzacția a fost anunțata in presa daneza, citata de zf.ro, care menționeaza ca afacerea se va finaliza pana la finalul anului. Grupul Premium Porc gestioneaza…

- Compania cu capital strain Draexlmaier Automotive va implementa in 2018 un nou proiect de investiții in Moldova in valoare de aproximativ 30 de milioane de euro. Anunțul a fost facut de catre Ministerul Economiei șu Infrastructurii, care a menționat ca se preconizeaza ca proiectul sa fie implementat…

- Aeroportul Henri Coanda si cel din Cluj-Napoca au inregistrat cele mai multe probleme la zboruri in ultimele 60 de zile. In perioada octombrie-noiembrie, data de 17 noiembrie (vineri) a fost cea care a marcat cele mai multe intarzieri pe cinci aeroporturi din Romania, cand 464 de curse au…

- Candidatul ideal: Absolvent de liceu/ școala profesionala sau școala de arte si meserii, specializarea petrol si gaze/ instalatii/ constructii civile si industriale sau curs de calificare de instalator. Experiența minim 1 an in instalații de gaze naturale. Permis de conducere categ.…

- Echipa de volei feminin a clubului sportiv Transilvania Brașov a inceput cu o victorie returul campionatului in divizia A2, seria vest. Pisicile Salbatice” s-au impus in disputa din deplasare cu CSM Sibiu cu scorul de 3-1 (24-26, 25-19, 25-18, 25-15). Fetele pregatite de Razvan Patran și Adrian Vescan…

- Wizz Air a anuntat ca va continua sa-si extinda operatiunile din Sibiu si va adauga a doua aeronava Airbus A320 la baza locala, incepand cu iunie 2018. Compania va lansa cinci curse mult asteptate din Sibiu si va creste frecventele pe patru rute populare, adaugand astfel 21 de zboruri in total programului.

- Compania germana continua sa dezvolte soluții tehnologice pentru un viitor fara emisii și, folosindu-și cunoștințele și progresele in tehnologia auto 48V, aduce acum doua unitați de antrenare de 48V pe bicicleta electrica. „Noua tehnologie eBike 48V, combinata cu un motor integrat…

- Furnizorul international de transport si solutii info-logistice austriac cargo-partner, prezent pe piata din Romania de aproape 20 de ani, a inchiriat un spatiu de depozitare si birouri cu o suprafata de 2.700 de metri patrati in parcul logistic TRC Park dezvoltat de Transilvania Constructii in…

- Cum va functionat reteaua Transylvania Myths Europe. Inscrieri pana de 1 decembrie + program 2018 Localitațile transilvanene interesate sa se inscrie in rețeaua culturala Transylvania Myths Europe o pot face pana la 1 decembrie, urmand ca in timpul iernii sa fie purtate discuții individuale cu…

- Primaria Alba Iulia incheie protocol de colaborare cu Telekom in cadrul proiectului „Alba Iulia Smart City 2018”. Compania propune solutii inteligente in domeniul educatiei si pune la dispozitia profesorilor 700 de tablete pentru acces la o platforma tip Catalog electronic. Proiectul intra la aprobare…

- 'Pretul apelor termominerale, deci apele pe care le folosim efectiv, inclusiv apele cu temperatura mai ridicata, termale, va creste intre 40 si 230 de ori. Deci, daca aceasta lege va fi promulgata in formula actuala, noi o sa mai rezistam cativa ani cu contractele pe care le avem, pana prin 2020,…

- Cei sase membri ale caror mandate sunt propuse a fi prelungite cu doua luni, incepand din 28 decembrie 2017, sunt: Robert Tudorache, Cristian Gentea, Dragos Ionut Banescu, Elena Popescu, Cristian Romulus Anton si Marcu Mirel Alexandru.Mandatele acestora expira pe 27 decembrie, potrivit…

- ”Candidaturile pentru functia de membru in Consiliul de Administratie se pot depune la secretariatul societatii, pana la date de 28 noiembrie 2017”, arata convocatorul publicat pe site-ul societatii.Si-au depus candidaturile pentru un post de membru in CA Alexandru Buscu si Aurelian Trifa,…

- De asemenea, veniturile din activitatea de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12 au cresc cu 5% fata de realizarile din ianuarie-septembrie 2016, la 1,3 miliarde lei. Cantitatea de gaze transportata a crescut cu aproape 14%, la 9,21 milioane…

- Veniturile din exploatare s-au ridicat in perioada mentionata la 1,4 miliarde lei, fiind cu 17% in crestere fata de primele noua luni ale anului trecut (1,19 miliarde lei). Productia de energie a crescut cu 2,3%, la 7.760 GWh, de la 7.589 GWh, la sfarsitul lunii septembrie 2016. Raportul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a afirmat joi seara, la Sibiu, ca intentioneaza ca saptamana viitoare sa organizeze o dezbatere publica despre pachetul de legi privind intarirea autoritatii politistului si ca deja au fost primite propuneri de la ONG-uri care sunt luate in seama, asa ca…

- Alexandru Buscu este economist, dar si pilot militar si a fost numit membru interimar vara aceasta in CA. Mandatul sau a expirat in octombrie. De asemenea, actionarii companiei l-au numit pe Stefan Paraschiv membru in Consiliul de Administratie cu un mandat de patru ani, incepand cu 28 octombrie.…

- Guvernul din Republica Moldova va scoate la vanzare compania ce detine gazoductul Iasi-UngheniAgentia Proprietatii Publice se afla in subordinea Executivului de la Chisinau si a programat in lunile noiembrie si decembrie o noua sesiune de privatizari ale activelor statului. Citeste…

- Intrunit in ședința ordinara, Consiliul Local al municipiului Turda a votat in mod favorabil proiectul de hotarare care prevede instituirea taxei speciale de salubrizare in Municipiul Turda și aprobarea Regulamentului

- Sunt ani de zile de cand nu ezit sa arat ca activitatea administrativa a primarului Mircea Hava nu este una susținuta de o viziune ferma, de o abordare responsabila și de un dialog deschis cu cetațenii. Dupa cum știți, in urma cu un an și jumatate, am decis sa intru in lupta politica. Am facut-o de…

- Producatorul de gaze detinut de stat, Romgaz, a incheiat un contract in valoare de 103,29 milioane lei cu transportatorul national de gaze Transgaz, pentru transportul gazelor in perioada 1 octombrie 2017-1 octombrie 2018, potrivit unui raport transmis marti Bursei de Valori Bucuresti (BVB).…

- Timisoara devine, astfel, al doilea oras, dupa Bucuresti, in care sunt deschise cate doua showroom-uri eMAG. Noul magazin offline este al treilea inaugurat de companie in acest an, dupa cele de la Bucuresti si Sibiu. „Pe fondul unei cereri tot mai crescute pe piata bunurilor de larg consum, ne…

- "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, l-a primit vineri, 13 octombrie a.c., la Palatul Cotroceni, pe presedintele Consiliului European, domnul Donald Tusk. Presedintele Donald Tusk se afla intr-un proces de consultare a membrilor Consiliului European in vederea pregatirii unui document,…

- Lufthansa va cumpara parti importante din Air Berlin cu suma de 210 milioane de euro (249 milioane de dolari). ”Vom deferi problema Autoritatii pentru Concurenta a UE la momentul potrivit”, a afirmat un purtator de cuvant al companiei aeriene irlandeze, fara alte precizari. Andreas…

- Compania TAROM a anunțat ca pune in vanzare bilete de avion ieftine atat pe rute interne, cat și externe. Astfel, poți calatori cu prețuri mici, dus-intors, catre orașe precum Amsterdam, Paris, Beirut, Tel Aviv, Barcelona, Bruxelles și alte 19 destinații. Potrivit datelor furnizate de compania de stat,…

- Retailerul online eMAG, cel mai mare jucator de pe piata din Romania, deschide maine, 12 octombrie, cel mai mare showroom din provincie, de aproape 900 de metri patrati, la Timisoara, si continua strategia de extindere in offline la nivel national. Timisoara devine, astfel, al doilea oras,…

- Evenimentele meteorologice din ultima perioada și schimbarile climatice care afecteaza intreaga lume au readus in atenția romanilor asigurarile de locuințe. E mult mai bine sa știi ca, in cazul in care un eveniment iți afecteaza locuința, ai un sprijin financiar la care poți apela și nu ramai la mila…

- Premierul Mihai Tudose a participat astazi la ceremonia de semnare a Memorandumului de intelegere si Acordului de colaborare intre Ministerul Economiei si Romarm, prin Uzina Mecanica Bucuresti, si compania americana General Dynamics, care detine uzina producatorului elvetian de transportoare blindate…

- Comunicat de presa Campanie naționala de informare cu privire la rolul asigurarii obligatorii a locuințelor București, 9 octombrie 2017 – Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale S.A. (PAID) organizeaza,…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale S.A. (PAID) organizeaza, in perioada 9 – 13 octombrie 2017, la nivel național, o campanie de constientizare a populatiei cu privire la importanta asigurarii obligatorii a locuintelor. Campania, care se…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) și Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale SA (PAID) organizeaza, in perioada 9 - 13 octombrie 2017, la nivel național, o campanie de conștientizare a populației cu privire la importanța asigurarii obligatorii a locuințelor, potrivit unui comunicat…

- ”Peste 80% din locuintele din Romania sunt in acest moment neasigurate, in contextul in care este un lucru cunoscut ca tara noastra are o larga expunere la riscuri precum cele acoperite prin PAD – cutremur, inundatii si alunecari de teren. Din cei peste sapte ani de functionare a PAID, am invatat…

- Campania, care se deruleaza sub sloganul “Anul acesta imi protejez casa!”, va avea loc in aproape 20 de primarii din tara, principalele orase vizate fiind Focșani, Bacau, Alba Iulia, Cluj Napoca și Sibiu. „Unul dintre obiectivele strategice ale Autoritatii de Supraveghere Financiara se refera la implementarea…

- Imobile in valoare de milioane de euro pot fi vandute „pe nimic“, daca Societatea Feroviara de Turism va intra in faliment. Compania este in insolvența și, deocamdata, nu se arata vreun motiv de optimism.

- ”Ce cauta politistul pe raza comunei? Bai fratilor, joia vine echipajul de politie, de la Cisnadie sau de la Sibiu, cauta masini care nu sunt inscrise, cauta soferi care au baut, cauta tractoare care nu au inmatriculare la Primarie. Eu vreau sa nu mai vina astia sa dea amenzi la oameni! Nu suntem o…

- Deocamdata, Primaria nu a anuntat cu precizie si calendarul concursurilor, ci doar principiile care stau la baza organizarii lor. Potrivit legislatiei in vigoare, odata declansate procedurile de selectie, acestea trebuie finalizate in termen de 150 de zile. Saptamana trecuta, Consiliul Local (CL) a…