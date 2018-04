Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, un simbol al stangii, ar putea sa ajunga in curand dupa gratii, dupa ce Curtea Suprema a respins joi o cerere habeas corpus - care i-ar fi permis sa evite inchisoarea pana la epuizarea tuturor recursurilor posibile, relateaza AFP. Hotararea…

- In fiecare zi, guvernantii si parlamentarii nu fac altceva decat sa ne convinga de faptul ca prioritatile in tara aceasta nu sunt cetatenii care isi vad de treaba si isi achita taxele si impozitele la zi. Dovada stau ultimele decizii luate in Parlament zilele acestea, care vin in sprijinul celor ce…

- Farid Khallaf, omul care o conduce din acest sezon pe Foresta Falticeni, a fost gasit vinovat in dosarul in care era judecat. Impresarul francez a fost condamnat la 8 ani de inchisoare. Sentinta nu e definitiva si poate fi atacata cu apel. Farid Khallaf a fost acuzat de procurorii DIICOT ca…

- Lovitura grea pentru Foresta Suceava, echipa care se zbate pentru evitarea retrogradarii in Liga 3-a. Francezul Farid Khallaf, unul dintre investitorii echipei, a fost condamnat de Tribunalul București la opt ani de inchisoare pentru constituire a unui grup infracțional organizat, respectiv pentru savarșitea…

- Omul de afaceri Ion Tiriac considera ca Romania nu este o tara corupta, ci este doar o perceptie invatata de la „strabunicii nostri”, iar autoritatile ar trebui sa se preocupe mai mult de recuperarea prejudiciului dintr-un dosar decat de trimiterea la inchisoare a celor care fura de la stat, considerand…

- Fostul deputat Chiril Lucinschi a fost condamnat astazi la cinci ani și jumatate de inchisoare pentru spalare de bani in proporții deosebit de mari, in dosarul fraudelor bancare, relateaza MOLDPRES.

- Eugen David, primarul comunei prahovene Floresti a fost condamnat la un an si trei luni de inchisoare cu suspendare pentru comiterea mai multor infractiuni de conflict de interese, el fiind acuzat ca a emis dispozitii de plata prin care rude ale acestuia au obtinut in mod direct foloase materiale,…

- Primarul uneia dintre cele mai mari comune din Romania a fost condamant la inchisoare cu suspendare pentru conflict de interese. Edilului i s-a interzis sa mai ocupe o functie care implica exercitiul autoritatii de stat pe o perioada de 3 ani.

- Magistratii au decis ca ea s-a folosit de postul ei pentru a urgenta avizarea unui proiect imobiliar pentru omul de afaceri Zsolt Fodor. Si el a fost condamnat acum la 2 ani si 6 luni de inchisoare, insa cu suspendare, precum si la munca in folosul comunitatii. Fostul viceprimar al Clujului nu si-a…

- Costica Dobre, fost candidat PSD la functia de primar în Sutesti, județul Braila, a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare conditionata pentru proxenetism, iar fratele sau, Ionita, la 4 ani si 6 luni cu executare.

- Ion Cristoiu a vazut poza cu Laura Codruța Kovesi la Sebastian Ghița acasa. Jurnalistul susține ca omul de afaceri, care se afla in Serbia pe motiv ca ar fi persecutat politic, i-a aratat o fotografie din telefon in care ar aparea șefa DNA. Ghița a cerut ca imaginea sa nu fie facuta publica acum, insa…

- In prima instanța, conducatorul auto a fost condamnat la 8 ani și trei luni inchisoare pentru ucidere din culpa. Sentința a fost contestata atat de procuror, cat și de avocatul șoferului vinovat. Instanța de apel a schimbat incadrarea in omor calificat și a dat o sentința fara precedent:19 ani și 8…

- Potrivit evz.ro, primul terorist al Romaniei, Omar Hayssam, condamnat la 23 de ani de inchisoare, are viața grea in pușcarie. Potrivit informațiilor aparute, Hayssam a ajuns o semi-leguma și este plimbat in scaunul cu rotile de gardieni. Omar Hayssam a fost condamnat definitiv in trei dosare, la 20…

- Sentinta judecatorului Sergio Moro, magistrat emblematic al luptei anticoruptie din Brazilia, a amintit despre mita in valoare de trei milioane de reali (circa 750.000 de euro) platita lui Aldemir Bendine de gigantul din domeniul constructiilor Odebrecht. "Il condamn pe Aldemir Bendine ca a primit…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul formulat de medicul homeopat Victor Emanuel Boț condamnat de Curtea de Apel Constanța la 11 ani și 4 luni inchisoare pentru violarea a trei minore in cabinetul sau de homeopatie. Decizia este definitiva.

- Frații Dragoș și Adrian Paval, deținatorii 'imperiului Dedeman', se mențin in topul celor mai bogați oameni din Romania. Cu o avere estimata la 1,1-1,2 miliarde de euro, cei doi ocupa locul al doilea dupa Ion Țiriac, in clasamentul celor mai bogați romani.Cei doi au mare succes pe plan profesional…

- Proprietarul companiei care produce uleiul Hexol in Romania, omul de afaceri Daniel Serghei Condratov, a fost condamnat definitiv la inchisoare cu suspendare pentru infractiunea de ucidere din culpa. Decizia definitiva a fost pronuntata in 27 februarie 2018, la Curtea de Apel Alba Iulia. Barbatul a…

- Proxenet condamnat de Tribunalul Alba la inchisoare cu executare pentru trafic de persoane • Inculpatul a obligat o tanara din Republica Moldova sa practice prostituția in Italia și in Romania • Instanța l-a condamnat la 3 ani, 11 luni și 7 zile de inchisoare Un tanar in varsta de 25 de ani a fost…

- Un tanar de 19 ani din raionul Rascani a fost condamnat la 24 de ani de inchisoare. Aflandu-se in ospetie la consateanul sau, impreuna cu doi amici, acestia au consumat bauturi alcoolice. In continuare, agresorul a luat la bataie gazda, dupa care l-a electrocutat cu un cablu electric si l-a strangulat.…

- Un tribunal din Istanbul a condamnat marti un membru al opozitiei la aproape sase ani de inchisoare pentru ca a transmis presei o inregistrare video care, potrivit acestuia, dovedea ca Ankara a livrat...

- Un nepot al fostului dictator Franco a fost condamnat la inchisoare si la plata unor despagubiri in valoare de 4.220 de euro dupa ce a lovit in mod intentionat un vehicul al Guardia Civil, celebra structura de politie militara a Spaniei.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri, ironic, ca Darius Valcov "trebuie omorat azi, acum", dupa ce a fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare. Intrebat la Palatul Parlamentului cum comenteaza faptul ca Darius Valcov, angajat la Guvern, a fost…

- Sentinta grea pentru fostul ministru de Finante Darius Valcov, cel care este considerat artizanul programului de guvernare al actualei coalitii majoritare. Curtea Suprema l-a condamnat, joi, la 8 ani de inchisoare pentru fapte de coruptie. Decizia magistratilor nu este insa definitiva.

- Un tribunal regional din Rusia l-a eliberat dintr-o inchisoare cu regim special pe Anvar Masalimov, in varsta de 63 de ani, care executa o pedeapsa de inchisoare pe viata, informeaza presa de la Moscova. Este pentru...

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte al Romaniei Traian Basescu, a fost condamnat, luni, de catre magistratii Curtii de Apel Bucuresti la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, decizia fiind definitiva. Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au majorat, luni, pedeapsa de…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Cluj, Horia Uioreanu, a fost condamnat la 6 ani si 4 luni de inchisoare de catre magistratii de la Curtea de Apel Cluj. Decizia este definitiva.Aceasta condamanare reprezinta o reducere cu 2 luni a sentintei date pe fond la Tribunalul Cluj. Citeste…

- Un magistrat considera coruptia o amenintare grava la adresa democratiei, statului de drept si echitatii sociale. Aprecierile apar intr-un dosar in care un fermier a fost condamnat definitiv la inchisoare cu executare pentru ca a falsificat documente si a obtinut ilegal subventii din fonduri europene…

- La sfarsitul acestei saptamani, inca sapte stapani de sclavi din localitatea argeseana Berevoesti, care au ingrozit o tara intreaga prin metodele de tortura folosite, au primit pedepse cu inchisorea. Sentinta, pronuntata de Tribunalul Arges, nu este definitiva. Stapanii de sclavi trebuie sa achite la…

- Luiz Inacio Lula da Silva va candida pentru un nou mandat la presedintia Braziliei. Anuntul este facut de Partidul Muncitorilor la o zi dupa ce acesta a fost condamnat la 12 de închisoare pentru coruptie.

- Potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), politistii romane, in cooperare cu autoritatile spanilor, l-au gasit pe barbatul de 34 de ani in 11 ianuarie, la Madrid, urmand sa fie adus inapoi in tara in cursul acestei luni. Barbatul era urmarit international, fiind condamnat…

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a fost condamnat, miercuri, la 12 ani si o luna de inchisoare pentru coruptie si spalare de bani, sentinta fiind pronuntata de cei trei judecatori ai Curtii de Apel din Porto Alegre.

- Revelino Plesa, barbatul din Suceava care a ucis un italian din gelozie, iși va petrece urmatorii 14 ani in spatele gratiilor. Suceveanul, in varsta de 41 de ani, condamnat pentru omor, a fost ridicat de polițiști din Burdujeni, unde a fost plasat in arest la domiciliu. Barbatul a fost condamnat definitiv…

- Proiectul Podului de la Braila are o valoare de aproximativ 500 de milioane de euro, este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructura din ultimii 27 de ani lansate in Romania si va fi construit de o asociere de firme din Europa si din Asia, ceea ce ofera un plus de…

- O petitie pentru candidatura lui Luiz Inacio Lula da Silva la presedintia Braziliei a strans peste 170.000 de semnaturi, intre care cea a regizorului Oliver Stone si a patru fosti presedinti sud-americani, informeaza AFP, citeaza news.ro.Petitia "Alegeri fara Lula ar fi frauduloase" a fost…

- Un fost politist rus, deja condamnat pentru uciderea a 22 de femei, a aparut miercuri in fata justitiei pentru alte 59 de crime, ceea ce l-ar putea face cel mai sangeros ucigas in serie din istoria recenta a Rusiei, scrie AFP.

- Un tribunal din Tbilisi l-a condamnat vineri în contumacie la trei ani de închisoare pe fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili pentru 'abuz de putere' în afacerea privind asasinarea tânarului bancher Sandro Girgvliani în anul 2006, transmite AFP. Sandro…