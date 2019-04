Un fost preşedinte a fost pus în detenţie. Este acuzat de spălare de bani De asemenea, tribunalul a dispus arestarea secretarei lui Kuczynski si a fostului sau sofer, iar politiei i s-a solicitat sa efectueze perchezitii pe proprietatile cu care are legaturi.



Kuczynski, in varsta de 80 de ani, si-a inceput mandatul in 2016 si a demisionat doi ani mai tarziu, chiar inainte de un vot de suspendare pe care se anticipa ca-l va pierde.



El a recunoscut unele legaturi de afaceri, dar a negat ca a facut ceva ilegal legat de gigantul constructiilor din Brazilia Odebrecht, care este in centrul unui scandal de coruptie cu implicatii continentale.



