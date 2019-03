Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al statului Peru, Alejandro Toledo, pe care autoritatile din tara sa il acuza de coruptie si incearca sa obtina extradarea sa din SUA, a fost arestat pentru scurt timp duminica seara dupa ce s-a imbatat intr-un restaurant in apropiere de Palo Alto, in California, au anuntat luni politia…

- Un fenomen extrem de rar a putut fi admirat in SUA.Lumina rosiatica a soarelui a facut sa para ca apa unei cascade s-a transformat in flacari, intr-un parc national din California.Iluzia optica a fost fotografiata de numeroși artiști, scrie antena3.

- La doar 31 de ani, Lucian Silviu Tudor este managerul companiei Global Dining Inc., o rețea japoneza de restaurante din California care include și un local de lux din West Hollywood, orașul in care locuiesc numeroase vedete americane. Cand și-a inceput cariera in domeniul culinar, tanarul din Braila…

- Emisarul american pentru Coreea de Nord, Stephen Biegun, a cerut Coreei de Nord o lista completa a pașilor pe care îi va face pentru denuclearizare, o acțiune care va nemulțumi Administrația de la Phenian, relateaza BBC și Reuters, conform Mediafax. Cererea emisarului american, comunicata…

- Chavarry a anuntat luni pe Twitter ca va demisiona in semn de sustinere pentru "autonomia ministerului public si pentru a preveni ca autonomia altor entitati sa fie de asemenea incalcata". Procurorul a subliniat ca este un "democrat cu un parcurs curat si impecabil in realizarea justitiei",…

- "Miercuri, voi merge personal la Congres pentru a prezenta un proiect de lege care declara urgenta in privinta ministerului public si care a fost aprobat marti dupa-amiaza de guvern", a declarat Martin Vizcarra intr-o alocutiune.Declaratia de urgenta conduce la suspendarea responsabililor…