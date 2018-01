Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului National al Rectorilor, Sorin Cimpeanu, a declarat, sambata, ca Valentin Popa, propus pentru functia de ministru al educatiei, este un bun cunoscator al realitatilor si mecanismelor din sistemul de invatamant superior, dupa ce a condus Universitatea din Suceava cu rezultate…

- Presedintele Consiliului National al Rectorilor, Sorin Cimpeanu, a declarat, sambata, ca Valentin Popa, propus pentru functia de ministru al Educatiei, este un bun cunoscator al realitatilor si mecanismelor din sistemul de invatamant superior, dupa ce a condus Universitatea din Suceava cu rezultate…

- Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) isi afirma sustinerea pentru preluarea portofoliului Educatiei de catre Valentin Popa, rector al Universitatii din Suceava. "Determinarea lui Valentin Popa in bataliile duse impreuna pentru: accesul universitatilor la fonduri europene,…

- Ministrul propus pentru mediul de afaceri, Radu Oprea, a explicat, vineri seara, in emisiunea „Exces de putere”, moderata de Oana Zamfir și Adrian Ursu, la Antena 3, care este situația sa juridica, dupa informațiile aparute in spațiul public, potrivit carora ar fi trimis in judecata. Radu Oprea a declarat…

- O inregistrare video in care Valentin Popa, propus pentru functia de ministru al Educatiei, face numeroase greseli de limba a aparut in mediul online la cateva ore de la anuntul privind includerea sa in Guvernului Dancila. El a facut și obiectul unui scandal monstru (AICI) intre președintele partidului,…

- Rectorul Universitații „Ștefan cel Mare" Suceava, Valentin Popa, este noul ministru al educației. Valentin Popa a fost votat pentru a prelua portofoliul educației in noul Guvern condus de Viorica Dancila in Consiliul Executiv al PSD care a avut loc astazi, la București. Rectorul ...

- Rectorul Universitații din Suceava, Valentin Popa, a fost votat de Comitetul Executiv Național pentru funcția de ministru al Educației, in locul lui Liviu Pop. UPDATE ora 12.30 Valentin Popa a primit votul Comitetului Executiv Național al PSD, pentru portofoliul de la Educație. De altfel, PSD București…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a anunțat, astazi, ca organizația pe care o conduce il susține pe rectorul Universitații „Ștefan cel Mare” Suceava, prof.univ.dr.ing. Valentin Popa, pentru funcția de ministru al educației. Ioan Stan a precizat ca la ședința Comitetului Executiv al PSD,…

- Rectorul Universitatii Stefan cel Mare din Suceava, Valentin Popa, este in carti pentru functia de ministru al educatiei, in locul lui Liviu Pop, au declarat pentru HotNews.ro surse din PSD. Un alt nume vehiculat in ultima perioada a fost cel Ecaterinei Andronescu, care a mai ocupat in trecut acest…

- Klaus Iohannis a fost scos din emisia unui post de radio romanesc de larga audiența din cauza ca facea pauze prea lungi in timpul discursului prin care anunța desemnarea Vioricai Dancila pentru funcția de prim-ministru. Discursul presedintelui Klaus Iohannis de numire in functia de prim-ministru a Vioricai…

- Klaus Iohannis a fost scos din emisia unui post de radio romanesc de larga audiența din cauza ca facea pauze prea lungi in timpul discursului prin care anunța desemnarea Vioricai Dancila pentru funcția de prim-ministru. Discursul presedintelui Klaus Iohannis de numire in functia de prim-ministru a Vioricai…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri seara, ca o desemneaza pe Viorica Dancila pentru funcția de premier. Vom reveni cu detalii. Stirea Iohannis: “Am decis sa dau inca o șansa PSD”. Viorica Dancila, desemnata premier a aparut prima data pe Știri online, ultimele știri, presa online, ziar…

- Fostul președinte al CJ Teleorman, Adrian Gadea, a fost audiat, miercuri, la sediul DNA, in dosarul Belina, in care este acuzat de abuz in serviciu. Tot miercuri, este așteptat și fostul ministru al dezvoltarii, Sevil Shhaideh, pentru a discuta cu procurorii pe tema unor expertize efectuate in dosar.…

- Viorica Dancila a fost nominalizata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier, potrivit membrilor care au ieșit din ședința sediului central. Nominalizarea ar fi fost votata de forul de conducere in unanimitate, cu o singura abtinere – Robert Negoița. T.S. Stirea Viorica Dancila, nominalizata…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, ca l-a desemnat pe ministrul apararii Mihai Fifor in funcția de premier interimar, dupa ce i-a acceptat demisia lui Mihai Tudose. In același timp, Iohannis a precizat ca, miercuri, va avea consultari cu partidele politice, la Cotroceni, pentru desemnarea…

- Mihai Tudose și-a anunțat, luni seara, in ședința CEx al PSD, demisia din functia de premier, potrivit unor surse citate de Antena 3. Tudose a facut acest gest dupa ce Comitetul Executiv Național a votat in favoarea retragerii sprijinului politic pentru actualul premier. Au fost 59 de voturi pentru…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, dupa ședința Comitetului Executiv (CEx) al PSD, raspunzand unei intrebari privind posibilitatea ca presedintele Klaus Iohannis sa nu mai numeasca un premier PSD, ca probabil presedintele nu este fericit de situatia actuala, dar crede ca va respecta majoritatea…

- Mihai Tudose și-a anunțat, luni seara, in ședința CEx al PSD, demisia din functia de premier, potrivit unor surse citate de Antena 3. Tudose a facut acest gest dupa ce Comitetul Executiv Național a votat in favoarea retragerii sprijinului politic pentru actualul premier. Au fost 59 de voturi pentru…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat duminica, la Antena 3, ca in cadrul CEx este vorba despre o alegere: „ori Carmen Dan pleaca de la MAI și Mihai Tudose ramane premier, ori Carmen Dan ramane la MAI și atunci Mihai Tudose nu mai este premier”. „(…) Ori ramane Carmen Dan și atunci Mihai Tudose nu…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, legat de criza generata in PSD și in guvern de tensiunile dintre premierul Mihai Tudose si ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, ca “in perioada urmatoare, se vor lua deciziile care vor duce la stabilitate“. “Daca in Olanda…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri la Bacau ca spera ca Mihai Tudose sa ramana premier. El a raspuns astfel unei intrebari legate de declaratiile din ultimele 24 de ore ale unor lideri social democrati care spun ca in Comitetul Executiv al partidului trebuie sa se discute inlaturarea lui…

- Ioana Theodoru In ultimii cel puțin 15 ani, Ministerul de Interne a fost condus de generali carora niciun ministru nu le-a rezistat. De fiecare data, incercarea de schimbare din funcție a cate unui purtator de stele pe epoleți s-a incheiat ba cu pierderea unui portofoliu de ministru, ba cu ruperea de…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, considera ca daca nici presedintele partidului, Liviu Dragnea, si nici premierul Mihai Tudose nu vor avea o abordare constructiva, asa ca probabil se va ajunge din nou la demiterea premierului, iar aplicarea programului de guvernare va avea de suferit. „In momentul…

- Fostul ministru al justitiei, senatorul PSD Robert Cazanciuc, a scris, in ultima sa postare pe Facebook, ca in anul Centenarului ar prefera un presedinte mediator, nu jucator, afirmand ca ar fi preferat ca Iohannis sa invite membrii Comisiei speciale pentru a discuta despre Legile Justitiei. ”Prima…

- Un adolescent fara permis de conducere s-a urcat baut la volanul unei mașini și a provocat un accident rutier omorand o persoana și ranind alte doua. Accidentul s-a produs, marți dimineața, pe raza localitații Sag, din judetul Salaj, dupa ce soferul baut a intrat cu masina intr-un grup de pietoni. Potrivit…

- Un important lider al PNL a fost trimis in judecata de procurorii DNA intr-un dosar ce vizeaza solicitarea bani, sub titlul de „donații” catre partid, pentru a plati candidaturile pe locuri eligibile. Vicepreședintele PNL, Mihai Voicu, va fi judecat sub acuzația de folosire a influenței sau a autoritații…

- Avocata Flavia Teodosiu, care il reprezinta pe presedintele PSD Liviu Dragnea, a depus o plangere la Sectia a II-a a DNA impotriva procuroarei Alexandra Lancranjan, care instrumenteaza dosarul Tel Drum. Potrivit plangerii publicate de Lumea Justiției, Alexandra Lancranjan este acuzata de incalcarea…

- Fostul ministru al administrației și dezvoltarii regionale din Guvernul Cioloș, Vasile Dancu, este audiat, joi, la Direcția Naționala Anticorupție. Fostul ministru a sosit in jurul orei 14 la sediul DNA, dar nu a facut niciun fel de declarație. Andrei Tudor Stirea Vasile Dancu, la DNA a aparut prima…

- Un ofițer SRI a accidentat mortal, luni seara, o persoana, in localitatea ilfoveana Tancabesti, in timp ce se deplasa dinspre Ploiești spre București. Potrivit reprezentanților IPJ Ilfov, ofițerul avea alcoolemie de 0,43 ml/l alcool pur in aerul expirat. „Ieri dupa-amiaza, in jurul orelor 18,00, pe…

- Un ofițer SRI a accidentat mortal, luni seara, o persoana, in localitatea ilfoveana Tancabesti, in timp ce se deplasa dinspre Ploiești spre București. Potrivit reprezentanților IPJ Ilfov, ofițerul avea alcoolemie de 0,43 ml/l alcool pur in aerul expirat. „Ieri dupa-amiaza, in jurul orelor 18,00, pe…

- Un cetațean francez a caștigat un proces la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, impotriva statului francez, dupa ce a fost condamnat inițial pe probe obținute in urma unor convorbiri telefonice, in baza unor proceduri separate, pe care nu a avut posibilitatea sa le conteste inițial, potrivit unei…

- Piloții Aeroclubului Romaniei au facut, sambata, un gest impresionant pentru Majestatea Sa Regele Mihai I, in timp ce Trenul Regal, in care se afla sicriul cu trupul sau, pleca din Gara Baneasa, spre gara din Curtea de Arges, localitatea unde a fost inmormantat. Trenul Regal a fost insoțit de avioane…

- Pensionara Mariana Rarinca a fost condamnata la trei ani de inchisoare cu suspendare, dupa o decizie de achitare, pentru un șantaj de 20.000 de euro pe care nu i-a cerut niciodata. Singura proba in dosar – referitoare la suma de 20.000 euro pe care Rarinca i-ar fi cerut-o fostei șefe a Curții Supreme…

- Fostul ministru Cristian David a fost condamnat, marți, la cinci ani de inchisoare in dosarul in care a fost trimis in judecata de DNA pentru luare de mita. Decizia nu este definitiva. Inalta Curte l-a condamnat, marți, pe fostul ministru de interne, Cristian David, in dosarul fostului președinte al…

- Un pacient a cazut duminica dimineața de la etajul patru al Spitalului Județean Valcea. Barbatul, in varsta de 68 de ani, s-a prabușit pe podul dintre doua corpuri de cladire ale spitalului, unde a ramas blocat. Mai multe echipe de pompieri au intervenit pentru salvarea pacientului. Angajații Inspectoratului…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a confirmat, sambata seara, ca targul de Craciun ce urma sa fie organizat in Piața Victoriei va fi relocat, dar a subliniat, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, ca acest lucru nu schimba faptul ca in Piața Victoriei a fost incalcata legea de catre…

- Doua persoane au murit, iar doua au fost ranite, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un stalp pe o strada din Galati. Pe retelele de socializare a aparut informatia conform careia masina avea o viteza de peste 180 de kilometri/ora. Masina in care se aflau…

- Agenția Naționala de Integritate incalca grav și flagrant Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public. Și aceasta se intampla de cel puțin un an. Potrivit Legii 544/2001, „pentru asigurarea accesului oricarei persoane la informațiile de interes public autoritațile și instituțiile…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a lansat, marți, la Parlament, un atac dur la adresa DNA. “DNA a devenit un jalnic instrument politic. Tot ceea ce face DNA in ultima perioada devine limpede ca lumina zilei ca face justiție selectiva și ca …Nu mai am niciun fel de indoiala. Din ce in…

- Recenta lansare a unui site care se dorește a lupta contra hoției și corupției a facut senzație la sfarșitul saptamanii trecute, fiind foarte apreciat și promovat de foarte multe platforme de știri, dar și de organizații sau grupuri care au organizat anul acesta diverse proteste in strada. Puțini știu…

- Circulatia rutiera este blocata pe DN2C, in apropiere de localitatea Padina, judetul Buzau, din cauza unui camion incarcat cu 42 tone de azotat de amoniu care s-a rasturnat pe sensul de mers catre Ialomita. Potrivit Centrului Infotrafic, traficul este blocat pe DN2C, in apropiere de localitatea Padina,…

- Primaria Sectorului 6 a modernizat integral fostul Parc Giulești, denumit acum Parcul “Marin Preda”, care a fost inaugurat weekendul trecut și a fost deschis pentru public. Cu o suprafața totala de 40.000 metri patrați, noul Parc “Marin Preda” le ofera locuitorilor din zona multiple posibilitați pentru…

- Produsul intern brut al Romaniei a crescut in 2017 in termeni reali cu 2,6% in trimestrul trei fata de trimestrul precedent, in timp ce raportat la perioada similara a anului trecut avansul a fost de 8,8% pe serie bruta si de 8,6% pe serie ajustata sezonier, potrivit estimarilor ”semnal” publicate de…

- Consilierul onorific al premierului Mihai Tudose, avocatul Gheorghe Piperea, ii sugereaza președintelui PSD sa-și dea demisia „pentru a putea sa-și probeze nevinovația” in fața unui sistem „care pana acum l-a protejat si i-a fost partener”. Gheorghe Piperea reacționeaza dupa ce DNA l-a audiat și l-a…

- Dupa un an și jumatate, judecatorii au dat sentința in cazul fetiței lui Dan Condrea, fostul proprietar al “Hexi Pharma”. Copilul va ramane cu mama lui, Laura Georgescu, dupa ce, cațiva ani, fetița a trait cu tatal ei și concubina acestuia, Uliana Ochinciuc. Decizia instanței este definitiva. Stirea…

- Candidații care au susținut examenul pentru intrarea la Institutul Național al Magistraturii au oferit o serie de „perle” la interviul de admitere. Deși sunt amuzante, „perlele” scoase pe gura de candidați ridica serioase semne de intrebare asupra viitorului magistraturii in Romania. Ele au fost scoase…

- Situația este una cu adevarat exploziva in interiorul PSD. Liviu Dragnea convocase o ședința a grupurilor reunite ale parlamentarilor PSD, pentru astazi de la ora 14.30. In cadrul acestei ședințe ar fi trebuit sa se discute despre modificarea Codului Fiscal, respectiv trecerea contribuțiilor de la angajat…

- Performanta mondiala pentru Antena 3 la gala Asociatiei Internationale a Radiodifuzorilor. Mihai Gadea a obtinut premiul de „Prezentatorul anului 2017”, la gala AIB Londra. Realizatorul „Sinteza Zilei” a fost premiat de un juriu format din profesionisti media din intreaga lume. A fost o sectiune extrem…