Un fost premier condamnat la inchisoare pentru coruptie a primit azil politic in Ungaria

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier macedonean Nikola Gruevski a primit azil in Ungaria, a anuntat marti ziarul Magyar Idok, relateaza Reuters. Publicatia, care nu si-a dezvaluit sursele, a declarat ca Oficiul pentru imigratie si azil din Ungaria a stabilit ca au fost indeplinite conditiile legale pentru acordarea de…

- Comisia Europeana a avertizat, joi, ca ar putea declansa procedura de sanctionare a Austriei, dupa ce Parlamentul de la Viena a adoptat un proiect de lege controversat, care prevede reducerea alocatiilor copiilor imigrantilor din tari est-europene. Parlamentul de la Viena a adoptat, miercuri…

- Angela Merkel, aflata intr-un bar din Bruxelles impreuna cu presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a fost rugata sa vorbeasca despre Brexit, insa cancelarul Germaniei a declarat ca "nu vrea sa strice seara". Angela Merkel, Emmanuel Macron, premierul belgian Charles Michel si cel al Luxemburgului,…

- Presedintele Klaus Iohannis crede ca tendinta de scadere a increderii romanilor in UE, confirmata de cel mai recent Eurobarometru, este mai degraba temporara, rezultat al politicii interne duse de coalitia majoritara PSD-ALDE. "Tine mai mult de regulile interne (...) Confuzia generata de coalitia…

- Comisia Europeana urmareste cu foarte mare atentie schimbarile aduse Legilor Justitiei si Codurilor Penale din Romania si solicita lamuriri suplimentare pana la 1 noiembrie, in acord cu discutiile purtate in timpul vizitei premierului Dancila la Strasbourg, se arata in scrisoarea trimisa de prim-vicepresedintele…

- Sistemul de etichetare al carburantilor auto va fi modificat din 12 octombrie, benzina urmand sa primeasca simbolul E urmat de un numar, intr-un cerc, la motorina simbolul B urmat de un numar intr-un patrat, iar pentru carburantii alternativi codul fiecaruia intr-un romb. Masura va fi aplicata…

- Liderul senatorilor USR si vicepresedinte al formatiunii, Vlad Alexandrescu, indeamna populatia sa boicoteze referendumul pentru familie, afirmand ca viitoarea consultare populara nu are de fapt nimic de-a face cu ideea de familie. "Ca vicepresedinte al formatiunii si senator USR, indemn pe…

- Fostul presedinte al Coreei de Sud, Park Geun-hye, a fost condamnat, vineri, la 25 de ani de inchisoare de o curte de apel din Seul, intr-un caz care a rezultat dintr-un scandal de coruptie care a rasturnat-o de la putere la inceputul anului 2017. Inalta Curte de la Seul a constatat ca Park…