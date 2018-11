Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de doar doi ani și jumatate din Galați s-a pierdut de bona sa, a traversat un bulevard, a urcat intr-un autobuz și a facut o plimbare in timp ce era cautat de parinți, de Poliție și de jandarmi. Aventura a ținut o jumatate de ora, iar, la final, copilul a fost gasit. Copilul a disparut…

- Potrivit BEC, in Bucuresti au votat 15,74 % dintre alegatori, respectiv 281.977 de persoane.In Sectorul 1 s-au prezentat la urne 18,51% din totalul de 207.762 de alegatori inscrisi in listele electorale. Concret, au votat 38.461 de oameni. Dintre aceștia, 637 au solicitat urna mobila. Listele…

- Autoritatile franceze au lansat o ancheta dupa ce sotia directorului Interpol, Meng Hongwei, a raportat disparitia acestuia, au indicat, vineri, surse din Politie, citate de AFP si Reuters, informeaza...

- Rectorul Academiei de Politie va prezenta, pe 15 noiembrie, un raport final in ceea ce priveste verificarile lucrarilor de doctorat acordate de institutia de invatamant superior, a precizat vineri ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan. "Cred ca undeva spre sfarsitul acestei luni, asa…

- Doua echipaje de pompieri si politisti cauta duminica, pe raul Olt, un pescar declarat de familie disparut si care este posibil sa se fi inecat, au anuntat Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta si Inspectoratul de Politie al Judetului Sibiu, scrie Agerpres. Cautarile se desfasoara…

- Barbatul care apare in imagine este cautat de politistii sectorului Rascani, fiind suspectat de furtul unui portmoneu in care se aflau bani. Incidentul a avut loc la data de 10 septembrie, in timp ce individul se afla intr-un Centru Comercial din sectorul Rascani.

- A lovit cu piciorul in mașina de taxi fara niciun motiv și a luat-o la fuga. Este isprava unui barbat care noaptea trecuta, s-a apropiat de un taximetru nu pentru a-i solicita serviciile, ci pentru a-si varsa nervii.