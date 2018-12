Stiri pe aceeasi tema

- Un fost politist rus, care fusese deja condamnat la închisoare pe viata pentru uciderea a 22 de femei, a fost declarat vinovat, luni, de alte 56 de crime, informeaza AFP. Curtea regionala din Irkutk, în Siberia, l-a declarat pe Mihail Popkov vinovat de uciderea a 56 de femei…

- Mihail Popkov avea "o nevoie patologica de a ucide oameni", se spune in text. De asemenea, el a fost declarat vinovat de violarea a zece dintre victimele sale. El a fost condamnat la o a doua pedeapsa de inchisoare pe viata. Cu 78 de crime in total, Popkov "bate cu mult recordul" altor doi…

- Arestarea tanarului, astazi in varsta de 20 de ani, a suscitat o atentie considerabila in 2017, amenintarile sale alimentand speculatiile cu privire la ascensiunea antisemitismului in SUA in urma alegerii presedintelui Donald Trump, potrivit Agerpres. Intre 15 aprilie 2015 si 8 martie 2017,…

- Britanicul Matthew Hedges a fost condamnat miercuri la inchisoare pe viata de catre tribunalul federal de la Abu Dhabi, dupa ce a fost gasit vinovat de spionaj in favoarea unei tari straine, a anuntat o purtatoare de cuvant a familiei sale. Londra s-a declarat „profund socata“, relateaza AFP.

- Felix Dianu, barbatul din Targu Carbunesti acuzat ca si-a ucis cel mai bun prieten pentru a ramane cu sotia acestuia, a fost condamnat astazi la o pedeapsa de 19 ani de inchisoare cu executare de catre Tribunalul Gorj. Cazul a fost supranumit „Elodia 2“, pentru ca victima nu a fost gasita pana acum.

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova l-au condamnat la un an și jumatate de inchisoare cu executare pe tanarul de 26 de ani, care, in urma cu un an a lovit un polițist dupa ce s-a urcat baut la volan și a provocat un accident de circulație. Adrian Grigorie, din Bals-Olt, a provocat un […] The post…

- Tortionarul Ion Ficior a murit, miercuri, in puscarie, unde ispasea o condamnare de 20 de ani de inchisoare, a transmis Romania TV, in jurnalul orei 14.00.La data de 29 martie 2017, Ficior a fost condamnat definitiv la 20 de ani de inchisoare pentru infractiuni contra umanitatii. A fost obligat si la…