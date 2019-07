Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Suhan, fost ofiter de politie judiciara, a declarat ca nivelul de degradare din institutiile statului este uimitor, precizand ca sistemul judiciar este extrem de afectat, oamenii constatand ca cei pe care ii platesc ca sa-i apere sunt nepermis de multi lipsiti de empatie, potrivit Mediafax.

- Valeriu Șuhan, fost ofițer de poliție judiciara, care se afla la locul crimei de la Caracal, a declarat la „Marius Tuca Show”, ca a identificat un martor, o femeie, care a fost amenințata cu moartea,, cu un topor, de Gheorghe Dinca, anun'[ MEDIAFAX.Citește și: Cata incompetența la Caracal!…

- Un fost ofiter de politie, Mihai Untaru, a atras atentia ca Alexandra, copilul de 15 ani din Caracal care a sunat la 112, avea nevoie de ajutor imediat si nu trebuia sa fie supusa unui interogatoriu. In acest caz fiind vorba de o rapire, STS avea obligatia sa faca o localizare imediata si sa prelucreze…

- Președintele partidului Dreapta Liberala, Viorel Catarama, susține ca odata cu odioasele crime de la Caracal s-a ajuns la disoluția statului roman și cere demisii la cel mai inalt nivel: președintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dancila.Citește și: BREAKING NEWS Gheorghe Dinca și-a…

- Valeriu Șuhan, fost ofițer de poliție judiciara, a precizat, pentru MEDIAFAX,ca primul lucru pe care polițiștii trebuiau sa il faca in cazul de la Caracal este sa stranga probe ADN ale Alexandrei din casa in care locuia, lucru ce ii ajuta repede sa afle daca ea a fost in casa lui Gheorghe Dinca.Vezi…

- Tragedia cutremuratoare a uciderii celor doua fete de la Caracal și, mai ales, demonstrarea clara a incompetenței groaznice a unei intregi serii de instituții ale statului – de la Poliție și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STST) pana la procurori, magistrați și inalți funcționari publici – l-a…

- Valeriu Șuhan, fost ofițer de poliție judiciara, a precizat, pentru MEDIAFAX, ca in cazul in care suspectul de la Caracal - in curtea caruia s-au gasit ramașițe umane - se dovedește a fi criminal in serie, acesta poate fi comparat cu celebrul ucigaș in serie american Ted Bundy.„Este cam devreme…