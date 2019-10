Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT anunța, oficial, ca a transmis o cerere in SUA, respectiv FBI, pentru efectuarea unei expertize a ADN-ului (mitocondrial și cromozomial) Luizei deoarece analiza mitocondriala nu poate fi efectuata nicaieri in Romania. Procurorii cer FBI și sprijin pentru profilul psihologic al lui Gh. ...

- INS anunta oficial: populația rezidenta a Romaniei, in scadere cu 125.500 de persoane fața de anul trecut. Populatia rezidenta a Romaniei numara 19.405.000 de persoane, la 1 ianuarie 2019, in scadere cu 125.500 persoane fata de 1 ianuarie 2018, arata datele provizorii ale Institutului National de Statistica…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, le-a cerut colegilor sai de partid, intr-un mesaj pe WhatsApp, sa fie pregatiti sa participe saptamana viitoare la sedinte ale structurilor de conducere ale formatiunii, in care sa se aprobe constituirea aliantei politice ALDE – PRO Romania si a aliantei…

- „Cu privire la situatia cetatenilor romani aflati pe insula Samothraki, Republica Elena, Ministerul Afacerilor Externe face urmatoarele precizari: In cea de-a doua parte a zilei de 15 august a.c., un numar de 6 cetateni romani si 2 autovehicule inmatriculate in Romania au fost transportate de pe insula…

- Eurodeputatii Aliantei USR PLUS au transmis, miercuri, ca propunerile pentru postul de comisar european avansate de Romania sunt ”inacceptabile” si anunta ca nu vor vota pentru Rovana Plumb sau Dan Nica, daca aceste nume vor ajunge la vot in Parlamentul European.

- Visa lanseaza, in premiera europeana, in Romania, serviciul de plati instant Visa Direct, prin care clientii isi pot primi banii inapoi in timp real atunci cand returneaza produse sau servicii achizitionate cu cardul online. Primul comerciant din...

- Liderul Pro Romania Victor Ponta susține vineri, pe Facebook, ca Romania a intrat oficial pe ultimul segment al drumului spre prapastia bugetara și, in curand, spre criza economica și sociala. El da și o veste proasta. Ponta susține ca indiferent cine va fi la guvernare in viitor nimeni nu va putea…

- Preturile de consum au scazut cu 0,23% in iunie 2019, comparativ cu luna anterioara, si cu 2,98% fata de sfarsitul anului trecut (decembrie 2018), iar rata anuala a inflatiei a coborat la 3,84%. Potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS), scăderea inflației a fost determinate…