- Specialistul in colectarea si prelucrarea datelor Aleksandr Kogan, care a pus la punct o aplicatie speciala pentru colectarea datelor utilizatorilor de Facebook si a transmis informatiile companiei Cambridge Analytica, implicata in campania lui Donald Trump pentru prezidentiale, acuza compania fondata…

- In urma unei declaratii recente a lui Donald Trump, presedintele Statelor Unite, in care spunea ca armata SUA trebuie sa aiba o forta spatiala, multi au fost confuzi, crezand ca este inca o declaratie „pentru a agita spiritele”.

- Presedintele american Donald Trump va sustine un set restrans de amendamente la legile privind controlul armelor, renuntand la cele mai semnificative schimbari pe care le-a luat in calcul dupa atacul armat comis in statul Florida, potrivit unor oficiali de la Casa Alba citati de agentia Reuters.

- Niculae Badalau susține ca PSD nu și-a adus susținatori la Congres. Actualul președinte executiv al PSD, Niculae Badalau, a spus inainte de inceperea Congresului PSD ca nu au fost aduși contra manifestanți in fața Salii Palatului pentru țipa la protestatarii #REZIST. El a adaugat ca este bucuros ca…

- Presedintele american, Donald Trump, a raspuns pozitiv unei propuneri a liderului nord-coreean, Kim Jong Un, de a se intalni, iar intrevederea ar putea avea loc pana la finalul lunii mai, a anuntat joi seara, la Washington, Chung Eui-yong, seful Oficiului pentru Securitate Nationala din Coreea de…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat, luni, ca fosta Administratie Barack Obama a initiat investigatia privind ingerintele electorale ruse, fara a lua masuri de contracarare, doar pentru a o favoriza pe Hillary Clinton, fostul candidat democrat in scrutinul prezidential din 2016.

- Dana Loesch, purtatoarea de cuvant a grupului, a declarat pentru ABC News: „NRA nu sustine niciun fel de interdictie”. Ea a adaugat ca masacrele de genul celui din Florida nu sunt cauzate de NRA. Loesch a sugerat ca au avut loc mai multe erori ale autoritatilor, iar politicienii nu iau destule…

- Presedintele american Donald Trump si-a reiterat joi opinia ca inarmarea unor profesori, special instruiti, ''ar rezolva instantaneu'' situatii de genul atacului armat produs saptamana trecuta intr-un liceu din Florida, transmite Reuters. Ideea sa a provocat deja reactii…

- Bill Gates, unul dintre cei mai bogati oameni din sectorul tehnologic si din lume, a declarat ca miliardarii ar trebui sa plateasca taxe semnificativ mai mari, deoarece „beneficiaza mai mult de pe urma sistemului”. Cofondatorul Microsoft a spus, in timpul unei emisiuni CNN, ca a platit in timpul vietii…

- Donald Trump a anuntat ca sustine candidatura lui Mitt Romney la un post de senator in statul Utah in alegerile de la jumatatea mandatului, in noiembrie, scrie Reuters, potrivit news.ro.Mitt Romney, un reprezentant moderat al Partidului Republican, l-a catalogat pe Trump, in timpul campaniei…

- Presedintele american Donald Trump este favorabil unei ''ameliorari'' a controlului antecedentelor judiciare ale cumparatorilor de arme de foc, a comunicat luni Casa Alba, la cateva zile dupa atacul armat produs intr-un liceu din Florida, scrie agerpres.ro.

- Denuntand comisiile, anchetele si "ura intre partide" provocate de scandalul privind amestecul Rusiei in alegeri, presedintele american Donald Trump a afirmat duminica, intr-o serie de postari pe Twitter, ca Moscova "a reusit dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale", daca intentia sa a fost cu adevarat…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, vineri, ca Rusia si-a inceput campania impotriva SUA cu mult inainte de anuntul sau de a candida la presedintie si a adaugat ca nu a existat nicio complicitate intre echipa sa de campanie si Rusia, relateaza The Associated Press.

- Presedintele american Donald Trump a afirmat vineri ca inculparea unor cetateni rusi pentru amestecul in alegerile din SUA dovedeste ca personalul sau de campanie nu a gresit cu nimic, informeaza DPA. Un juriu federal din Statele Unite a decis vineri inculparea a 13 cetateni rusi si a trei organizatii…

- Un sofer din Florida, Statele Unite, a sunat la numarul de urgenta 911 sa anunte ca pedala de acceleratie de la BMW i-a ramas blocata la 150 de kilometri pe ora in timp ce se deplasa pe autostrada.

- Spune ca a venit din anul 2030 si chiar a trecut un test de detectare a minciunilor, dupa ce a afirmat ca Donald Trump va fi reales, iar inteligenta artificiala va prelua puterea asupra lumii. Noah spune ca si-a riscat viata pentru a calatori inapoi in timp. Barbatul zice ca a venit pentru a le spune…

- Un calator in timp, care spune ca provine din viitor, a trecut un test de detectare a minciunilor, dupa ce a afirmat ca Donald Trump va fi reales, iar inteligența artificiala va prelua puterea asupra lumii, scrie protv.ro

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca raspunsul democratilor la memorandumul Comisiei pentru Informatii din Camera Reprezentantilor privind investigatiile derulate de FBI si Departamentul de Justitie in legatura cu alegerile prezidentiale din 2016 necesita editare, relateaza agentia DPA.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, se va adresa marti Congresului si americanilor, in primul sau discurs anual privind starea natiunii. Mesajul se va concentra in special pe doua teme: imigratie si securitate nationala. Se asteapta si noi anunturi privind comertul international.

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca ar adopta o atitudine mai "dura" decat premierul britanic Theresa May in ceea ce priveste negocierile pentru Brexit si a amenintat ca ar putea confrunta Uniunea Europeana in privinta politicilor comerciale "foarte incorecte" ale UE fata de SUA.

- Presedintele american, Donald Trump, a evocat, in discursul rostit la Forumul Economic Davos, performantele economice ale Statelor Unite, reiterand ca va pune interesele americane pe primul loc si subliniind ca sustine comertul international, dar in termeni "corecti".

- Matteo Salvini, liderul partidului italian de extrema-dreapta Liga Nordului, a intrat intr-o disputa cu aliatul sau politic, fostul premier Silvio Berlusconi, privind politicile protectioniste ale presedintelui SUA, Donald Trump, Salvini sustinand ideea sanctionarii firmelor care se muta in Romania,…

- Seful cabinetului de la Casa Alba, generalul John Kelly, sustine ca Donald Trump nu a fost complet informat cand a promis construirea zidului la granita cu Mexicul si ca tara vecina nu va plati pentru acesta.

- Ghidul Suprem al Iranului a condamnat marti afirmatiile jignitoare facute de presedintele american Donald Trump la adresa mai multor tari din emisfera sudica, vazand in aceasta dovada faptului ca SUA mint atunci cand declara ca se preocupa de drepturile omului, informeaza AFP. 'Facand…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat duminica ziarul Wall Street Journal - unul dintre cotidianele cele mai respectate din tara - ca l-a citat intentionat gresit atunci cand liderul de la Casa Alba s-a referit la relatiile sale cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, informeaza AFP. …

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a afirmat ca este „improbabil“ ca el sa fie interogat de procurorul special Robert Mueller, care raspunde de ancheta legata de presupusele legaturi dintre echipa de campanie electorala a actualului lider al Casei Albe si Rusia, releva BBC.

- Moon Jae-in, presedintele Coreei de Sud, a declarat, miercuri, ca abordarea presedintelui SUA, Donald Trump, a adus o contributie uriasa la faptul ca regimul de la Phenian a acceptat sa poarte discutii cu reprezentanti ai Guvernului de la Seul, relateaza CNN.

- Presedintele american Donald Trump sustine ca ar fi "amuzant" sa candideze la presedintia SUA impotriva lui Oprah Winfrey. Declaratia vine in contextul in care, in urma discursului sustinut de Oprah la Globurile de Aur, mai multi internauti i-au cerut prezentatoarei TV sa candideze la prezidentiale.…

- Rezolutia declara sprijinul Congresului "pentru poporul iranian angajat in manifestatii legitime si pasnice impotriva unui regim opresiv si corupt" si "condamna gravele incalcari ale drepturilor omului, coruptia si activitatile destabilizatoare comise de regimul iranian contra iranienilor".Violente…

- Michael Wolff, autorul cartii controversate despre Donald Trump, sustine ca dezvaluirile sale probabil vor duce la prabusirea actualului presedinte al Statelor Unite, informeaza agentia Reuters, citand BBC News online.

- Autorul unei carti extrem de critice la adresa primului an petrecut de Donald Trump la presedintia SUA sustine ca dezvaluirile sale vor pune capat mandatului lui Trump la Casa Alba, informeaza Reuters. Potrivit unor comentarii facute de jurnalistul Michael Wolff la BBC, concluzia cartii…

- Platforma Twitter a primit sesizari din partea mai multor utilizatori cu privire la mesajul in care presedintele american Donald Trump vorbeste despre "butonul nuclear mai mare si mai puternic" decat al liderului nord-coreean Kim Jong-un, insa serviciul de social media sustine ca acesta nu ii incalca…

- Presedintele Statelor Unite a afirmat luni ca Statele Unite au oferit „naiv” Pakistanului peste 33 de miliarde de dolari, sub forma de ajutor, fara a obtine nimic in schimb, si a promis sa puna capat acestui fapt.

- Presedintele american, Donald Trump, a avertizat autoritatile iraniene ca "lumea urmareste" protestele fata de problemele economice si coruptie, îndemnând regimul de la Teheran sa respecte drepturile cetatenilor, noteaza Mediafax.