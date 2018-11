Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Justitiei din guvernul Ciolos, Raluca Pruna a criticat, vineri seara, in termeni ironici ideea lansata de o anumita parte a presei cum ca ea ar fi autoarea raportului MCV. „O manipulare atat de proasta numai in versiunea istoriei scrisa pentru idioti mai poti intalni”, a scris fostul…

- Raluca Pruna, fost ministru al Justitiei in Cabinetul Ciolos, afirma ca Guvernul tehnocrat nu ar fi trebuit sa existe. In schimb, dupa caderea Guvernului Ponta, ar fi trebuit sa se organizeze alegeri anticipate, mai spune Pruna, intr-un mesaj publicat la miezul noptii pe Facebook, in care incearca…

- Fostul ministru al Justiției, Raluca Pruna, considera ca la acest moment România este un stat captiv, un stat în care s-au preluat în mod abuziv niște proceduri, inclusiv cele parlamentare și se folosesc în interes privat.

- Raluca Pruna, ministru al Justiției in 2016, cand a fost numit Augustin Lazar, cere public demisiea lui Tudorel Toader, pe care il acuza ca ”a mințit o națiune intreaga” cand a cerut revocarea procurorului...

- Fostul ministru al Justitiei, Raluca Pruna, cere public demisia actualului ministru Tudorel Toader si precizeaza ca acesta a mintit „o natiune intreaga” in privinta procedurii de numire a lui Augustin Lazar in functia de procuror general, in 2016, despre care a spus ca a fost nelegala.

- Invitata în emisiunea lui Rareș Bogdan de la Realitatea Tv, Raluca Pruna, fost ministru al Justiției, a explicat înca o data procedura de propunere în funcția de procuror general, diferența dintre mapa profesionala a candidatului, mapa aflata

- Raluca Pruna, fost ministru al Justitiei in Guvernul Ciolos, reactioneaza la dezvaluirile judecatoarei Florica Roman. Magistratul din Oradea a publicat pe blog un raspuns oficial al CSM, care arensta faptul ca OUG 6/2016, prin care Guvernul Ciolos a modificat Codul de Procedura Penala, a fost adoptata…

- Fostul ministru al Justitiei din guvernul Ciolos, Raluca Pruna, a comentat, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, cererea PSD de a se infiinta o comisie internationala care sa analizeze protocoalele secrete. Aceasta a spus ca ar fi mai „util” ca „victimele protocolului” sa conteste mai intai in instantele…