Mihail Abizov, fost ministru fara portofoliu, a deturnat intre 2011 si 2014, cu ajutorul a cinci antreprenori si responsabili din sectorul energetic, sume depasind patru miliarde de ruble (aproximativ 55 milioane de euro).

Prezentat unui judecator la Moscova, el a fost plasat in detentie provizorie pentru doua luni, perioada legala in general prelungita in asteptarea unui eventual proces in lipsa unor noi elemente.

Inculpat pentru formarea unui "grup criminal", Mihail Abizov, in varsta de 46 de ani, risca pana la 20 de ani de inchisoare.

Potrivit mass-media ruse, Abizov,…