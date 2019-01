Stiri pe aceeasi tema

- Un fost ministru israelian a acceptat miercuri sa pledeze vinovat la acuzatia de spionaj in beneficiul Iranului si ar urma sa fie condamnat la 11 ani de inchisoare, a anuntat Ministerul Justitiei intr-un comunicat, relateaza AFP. In conformitate cu un acord intre aparare si acuzare, Gonen…

- Lituanieni avand legatura cu mici partide politice au fost arestati si acuzati de spionaj in favoarea Rusiei anul acesta, a declarat miercuri procurorul general al Lituaniei, Evaldas Pasilis, relateaza Reuters.Incepand cu 2014, mai multi cetateni lituanieni au fost incarcerati pentru spionaj…

- Maria Butina, o fosta agenta rusa acuzata de infiltrare in grupuri politice si de a influenta politica Statelor Unite este asteptata sa pledeze vinovat, in urma unei intelegeri intre avocatii ei si procurorii americani, potrivit documentelor depuse luni in instanta, relateaza Reuters.

- Ministerul irakian de Externe a respins sambata ceea ce a caracterizat drept amestecul SUA in afacerile sale interne, dupa ce ambasada americana a emis un comunicat prin care ii cerea Iranului sa respecte suveranitatea Irakului si sa permita demobilizarea militiilor siite, relateaza Reuters. …

- Procuratura din Istanbul a pregatit o cere de extradare din Arabia Saudita pentru 18 suspecti in cazul uciderii jurnalistului disident Jamal Khashoggi, a comunicat Ministerul de Justitie din Turcia, informeaza agentia Reuters.

- Activitatea spionilor devine tot mai dificila din cauza ca tehnologiile folosite la prinderea teroristilor pot duce uneori la compromiterea operatiunilor, a marturisit luni directorul serviciului israelian de informatii Mossad, Yosef Cohen, transmite Reuters. Intr-una din rarele sale aparitii publice,…

