- Presedintele USR, Dan Barna, apreciaza, pe pagina sa de Facebook, ca drumul lui Dacian Ciolos, al lui Vlad Voiculescu si al membrilor RO100 "este comun cu al USR". "Singura sansa de politica decenta in Romania sunt oamenii valorosi", spune Barna. El aminteste ca vineri membrii RO100 au depus actele…

- Fostul ministru pentru dialog social in guvernul condus de Dacian Ciolos, Violeta Alexandru, a anuntat, sambata, ca va inceta colaborarea cu "echipa Ciolos", dupa anuntul fostului premier privind infiintarea partidului "Miscarea Romania Impreuna". Ea a afirmat ca "orice noua constructie politica neclarificata…

- Dupa ce fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, vineri, ca a depus la tribunal cererea de infiintare a partidului „Miscarea Romania Impreuna”, apare o prima ruptura care ar putea cauza probleme pe viitor. Anunțul a fost facut de un fost membru al echipei de cabinet.

- Violeta Alexandru, fost ministru al Consultarii Publice și Dialogului Social în Guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloș, scrie sâmbata, pe pagina sa de Facebook, ca a cerut asociației România 100 sa înlature fotografia sa de pe

- "Orice noua constructie politica neclarificata doctrinar confuzeaza electoratul, un electorat sufocat de modelul populist promovat de PSD-ALDE, canibalizeaza opozitia de astazi, mai ales USR. Voturile se vor risipi. Platim un pret prea mare in conditiile in care, oricum, la un moment dat, opozitia…

- Fostul ministru delegat pentru dialog social din Guvernul Ciolos, Violeta Alexandru, a criticat, sambata, decizia lui Dacian Ciolos de a infiinta un nou partid, sustinand ca orice noua constructie politica neclarificata doctrinar confuzeaza electoratul si ”canibalizeaza opozitia de astazi”.

- Fericire mare in familia lui Andrei Pleșu! Fostul ministru a devenit, din nou, bunic! Unul dintre baieții lui a facut fericitul anunț pe pagina sa de Facebook. Fostul ministru Andrei Pleșu are doi baieți, Matei și Mihai. Ultimul este proprietarul unei galerii de arta. In trecut, el s-a aflat intr-o…

- Dupa o îndelungata absența din spațiul public, fostul premier Dacian Ciolos a anuntat vineri, într-o conferinta de presa, ca a depus la tribunal actele pentru înfiintarea partidului “Miscarea România

- In Anul Centenar, Guvernul intampina neașteptat de multe probleme legate de acest eveniment dupa ce Ministerul Culturii s-au pierdut mai multe contracte prin intermediul carora trebuie sa se construiasca monumente in marile orașe ale țarii.

- Marius Sulincean, liderul grupului PSD-ALDE din Consiliul Judetean spune ca nemultumirile si protestele cetatenilor legate de pasivitatea impardonabila a conducerii Consiliului Judetean Arad fata de drumurile judetene sunt complet justificate. Aproape ca nu trece o zi in care oameni revoltati din intreaga…

- Guvernul cancelarului german Angela Merkel a respins luni cererea ministrului ucrainean de externe, Pavlo Klimkin, pentru adoptarea unor sanctiuni contra fostului cancelar Gerhard Schroeder, care lucreaza in prezent pentru intreprinderi strategice rusesti, informeaza agentiile dpa si France Presse.…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, vineri, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a intalnit cu Klaus Iohannis, afirmand ca planul era ca PSD sa ii retraga sprijinul politic lui Ponta, iar Vasile Dancu sa devina premier.

- Fostul premier Victor Ponta a povestit, intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO, despre intalnirea de la Cornu, dupa ce Liviu Dragnea a spus in urma cu cateva zile ca Ponta ar fi format guvernul impreuna cu șeful de atunci al SRI, George Maior. Fostul premier a negat din nou informațiile și a adaugat…

- Guvernul elen a decis luni sa ''suspende'' campionatul de fotbal, dupa ce meciul dintre PAOK Salonic si AEK Atena a fost intrerupt duminica seara, patronul echipei gazda intrand pe teren inarmat pentru a protesta fata de nevalidarea unui gol, relateaza AFP. ''Am decis sa suspendam…

- Klaus Iohannis este candidatul PNL la președinție pentru alegerile din 2019. Aceasta este decizia adoptata, duminica, de Consiliul Național al PNL. Totodata, forul de conducere al partidului a validat ca Ludovic Orban, președintele PNL, sa fie susținut pentru funcția de premier, in cazul in care liberalii…

- Deputatul PSD Nicolae Banicioiu s-a prezentat din nou la sediul PSD joi, pentru a isi completa dosarul de candidatura depus miercuri pentru functia de presedinte executiv al partidului, la Congresul de sambata, el anuntand ca este sustinut de organizatia PSD Braila pentru aceasta functie. Filiala Braila,…

- Fostul premier al Romaniei, Victor Ponta, a avut o ieșire dura, dupa ce europarlamentara Monica Macovei și-a anunțat demisia din Alianța Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ACRE). Decizia fostului ministru al Justiției a fost luata dupa ce aceasta a cerut explicații privind invitarea fostului…

- Compania cu capital olandez CTP, care din 2015 este cel mai mare proprietar de spatii industrial-logistice din Romania, l-a numit pe Emanoil Dascalu in functia de director de constructii pentru Romania. El a fost ministru secretar de stat in Ministerul Fondurilor Europene in timpul mandatului lui Dacian…

- Sefa DNA Laura Codruta Kovesi a negat ca ar fi cerut urgentarea dosarului unui fost ministru care urma sa ajunga premier, asa cum a sustinut "inculpata" Mihaiela Moraru Iorga. "Nu a existat nici o discutie cu vreun procuror din DNA sau cu inculpata Moraru Iorga Mihaela despre un dosar despre vreun ministru…

- Fostul procuror DNA Mihaela Iorga a declarat duminica seara, la Antena 3, ca sefa DNA Laura Codruta Kovesik a chemat-o si a intrebat-o daca nu poate urgenta dosarul unui fost ministru al carui nume era vehiculat pentru postul de premier, argumentul lui Kovesi fiind ca acesta o va numi ministru al Justitiei…

- „Prin vot am luat decizia de a mentine acest protocol de colaborare parlamentara in conditiile binecunoscute si in aceasta situatie vom vedea cum si in ce mod vom purta dialog incepand de saptamana viitoare pe fiecare proiect", a declarat Kelemen Hunor la finalul sedintei grupurilor parlamentare reunite…

- Presedintele Consiliului National al Rectorilor, Sorin Cimpeanu, a declarat, sambata, ca Valentin Popa, propus pentru functia de ministru al educatiei, este un bun cunoscator al realitatilor si mecanismelor din sistemul de invatamant superior, dupa ce a condus Universitatea din Suceava cu rezultate…

- Fostul premier Dacian Ciolos si fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna au transmis un mesaj catre Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu in care afirma ca modificarile la legislatia penala operate de guvernul tehnicrat s-au facut cu respectarea procedurilor. Cei doi afirma ca ”in guvernul tehnocrat…

- Viitorul prim-ministru al Italiei ar trebui sa fie Antonio Tajani, actualul presedinte al Parlamentului European, a declarat joi fostul premier italian Silvio Berlusconi, citat de DPA. Berlusconi conduce o alianta conservatoare aflata in fruntea sondajelor de opinie in perspectiva alegerilor…

- Fostul premier tehnocrat Dacian Ciolos a declarat, miercuri seara, ca modificarile la legile justiției in timpul mandatului sau nu au fost facute in interesul de a-și apara pielea in fața justiției. In plus, acesta a subliniat ca repectivele schimbari nu au provocat ieșirea in strada a zeci și sute…

- Guvernul face un pas inapoi și va modifica declarația 600. Termenul de depunere al formularului va fi prelungit pana la 1 martie. Liderul PSD Liviu Dragnea a fost cel care a facut anunțul. Social-democratul a recunoscut ca s-a comunicat foarte prost pe aceasta tema. Declarația 600 trebuie completata…

- ''Cred ca nu mai avem ce astepta mare lucru de la cei pentru care notiunea de integritate e interpretata ca o limitare a prezumtiei de nevinovatie a unui cetatean normal. Aici nu vorbim de cetateni normali ci de demnitari, care ar trebui sa fie modele de moralitate. Perceptia notiunii de integritate…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, o felicita pe Viorica Dancila si sustine ca desemnarea acesteia pentru postul de prim-ministru este "o sansa mare pentru Romania si pentru Bucuresti"."Felicitari, Viorica Dancila! Succes in noua misiune de a conduce Guvernul! Proiectele Capitalei care necesita…

- Presedintele organizatiei judetene PSD Botosani, senatorul Doina Federovici, si-a manifestat, miercuri, satisfactia pentru faptul ca PSD a oferit Romaniei prima femeie prim-ministru din istoria sa. "La 100 de ani de la fondarea statului national unitar roman, Romania va avea prima femeie…

- Intentia lui Dacian Ciolos de a-si face partid îl face pe fostul premier „un dusman al PNL”, de vreme ce vizeaza electoratul liberalilor, sustine Viorel Catarama, prim-vicepresedinte al PNL sector 2. În opinia sa, logic si „de obraz” ar fi ca fostul…

- Intentia lui Dacian Ciolos de a-si face partid il face pe fostul premier „un dusman al PNL”, de vreme ce vizeaza electoratul liberalilor, sustine Viorel Catarama, prim-vicepresedinte al PNL sector 2, intr-un interviu acordat Gandul.info. In opinia sa, logic si „de obraz” ar fi ca fostul premier sa se…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca l-a desemnat pe Mihai Fifor ca premier interimar, ca a convocat pentru maine la consultari partidele parlamentare, intrucat doreste o procedura rapida pentru instalarea unui nou guvern.

- De stabilitatea PSD depinde stabilitatea țarii, declara la RFI sociologul Vasile Dincu, fost senator PSD in anii 2000 și fost ministru al administrației și dezvoltarii regionale in guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloș, dupa ce Partidul Social Democrat și-a dat jos luni, 15 ianuarie, al doilea…

- România poate fi confruntata inclusiv cu punerea în discutie a viitoarei presedintii a UE daca se ajunge la o instabilitate cronica, a declarat la RFI europarlamentarul PSD Victor Bostinaru, care se arata însa convins ca nu se va ajunge într-o astfel de situatie. De…

- Uniunea Salvati Romania (USR) ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa refuze desemnarea unui nou prim-ministru din partea PSD-ALDE si sustine solutia alegerilor anticipate, deoarece coalitia PSD-ALDE "si-a pierdut orice fel de legitimitate de a mai guverna Romania". "USR considera ca retragerea…

- Fostul premier Dacian Cioloș intervine in scandalul momentului din interiorul PSD și susține, intr-o postare pe Facebook, ca aceasta „galceava politica” costa Romania enorm. De asemenea, acesta subliniaza ca „Guvernul are datoria sa guverneze in interesul societații” și condamna disputele publice…

- Guvernul e unul politic, iar miniștrii sunt nominalizați și validați in forurile statutare ale partidelor din coaliție și tot acolo se aproba retragerea lor din guvern, a subliniat Carmen Dan in incheierea explicațiilor oferite joi seara, intr-o declarație de presa.

- Premierul Mihai Tudose spune ca, in calitate de roman si de prim-ministru, refuza orice dialog legat de autonomia unei parti a Romaniei. "In calitate de roman si de prim-ministru, refuz orice dialog legat de autonomia unei parti a Romaniei. Este o incalcare a Constitutiei acestei tari,…

- Fostul premier Dacian Ciolos le doreste romanilor un an 2018 al asumarii, al angajarii si al actiunii, in care sa incepem sa actionam noi insine, fara a astepta ca altii sa o faca in locul nostru, pentru o Romanie onesta, cu fruntea sus si in care sa nu ne fie rusine sa traim, spunand ca el este gata…