- Violeta Alexandru, fost ministru al Consultarii Publice și Dialogului Social in Guvernul Cioloș, scrie sambata, pe Facebook, ca a cerut asociației Romania 100 sa inlature fotografia sa de pe site și anunța ca "dupa o perioada in care am lucrat impreuna și la care ma uit cu respect, drumurile se despart".…

- Fostul ministru delegat pentru dialog social din Guvernul Ciolos, Violeta Alexandru, a criticat, sambata, decizia lui Dacian Ciolos de a infiinta un nou partid, sustinand ca orice noua constructie politica neclarificata doctrinar confuzeaza electoratul si ”canibalizeaza opozitia de astazi”.

- Mihai Stoica l-a ironizat pe Dan Petrescu: ”Voi reveni cu detalii”. Mihai Stoica și Dan Petrescu nu stau o zi liniștiți daca nu se critica sau se „ințeapa” . „MM Stoica trebuie suspendat din fotbal. Doar in Romania se intampla ca un conducator sa atace antrenorul altei echipe pe Facebook. Nici in Bangladesh…

- "Platforma Civica pentru drepturi si libertati Impreuna denunta tentativa inadmisibila de confiscare a denumirii noastre si constata atat lipsa acuta de imaginatie politica a fondatorilor unui partid care confisca denumirea noastra de Impreuna, cat si lipsa cronica de legitimitate populara daca este…

- Platforma &"Împreuna&", lansata în septembrie 2017 si din care fac parte mai multe organizatii civice, acuza de plagiat partidul a carui înfiintare a fost anuntata vineri de Dacian Ciolos si vorbeste despre

- Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, scrie, miercuri, pe Facebook, ca in Romania, tara cu cele mai mari probleme legate de infectiile nosocomiale, dar cu cel mai mare consum de antibiotice, specialistii din sistem care ar putea rezolva aceasta problema, respectiv infectionisti, epidemiologi…

- Scandalul Cambridge are ramificatii si în România. Christopher Wylie, fost director de cercetare la Cambridge Analytica și cel care a facut primele dezvaluiri privind folosirea ilegala a datelor Facebook în campanii electorale, afirma ca

- Fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna spune, comentand scrisoarea Forumului Judecatorilor din Romania, care ii cere lui Klaus Iohannis sa retrimita Parlamentului legile Justitiei si sa ceara avizul Comisiei de la Venetia, ca "ne-ar mai putea salva" numerele mari, vocile care nu tac si un presedinte…

- Revenire socanta in lumea politica. Dupa ce Dacian Ciolos si Neculai Ontanu au anuntat ca isi fac partide, un nou personaj controversat se intoarce. A anuntat ca isi face partid dupa ce a iesit din puscarie. Este vorba despre Gigi Becali care, in trecut a avut propria formatiune, PNG, apoi a ajuns…

- Fostul premier Dacian Cioloș a anunțat in aceasta saptamana ca in maxim doua saptamani va depune actele necesare pentru inscrierea unui nou partid politic, care va participa la alegerile europarlamentare. Senatorul liberal de Timiș Alina Gorghiu apreciaza decizia fostul prim-ministru,…

- Elena Basescu a anunțat, pe 19 februarie, pe contul de socializare, ca este insarcinata in 6 luni. Fiica fostului președinte al Romanie și-a facut apariția pe partia Clabucet. Alaturi de cei doi copii ai sai, Sofia Anais si Traian jr., Elena Basescu a profitat de zilele cu ninsoare la Predal, pe partia Clabucet.…

- Premierul Viorica Dancila si presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, au discutat, miercuri, la Bruxelles, despre Justitie si statul de drept in Romania, liderul european exprimandu-si speranta ca sistemul judiciar "nu va fi supus la incercari". "Cateodata putem avea impresia ca…

- Victor Ponta a scris, miercuri, pe Facebook, ca Pro Romania, partidul infiintat de el alaturi de Daniel Constantin, a fost definitiv aprobat de catre Curtea de Ape si va fi inscris in Registrul partidelor politice, iar "Dragnea & co" au acum in fata "o adevarata Opozitie".

- Compania cu capital olandez CTP, care din 2015 este cel mai mare proprietar de spatii industrial-logistice din Romania, l-a numit pe Emanoil Dascalu in functia de director de constructii pentru Romania. El a fost ministru secretar de stat in Ministerul Fondurilor Europene in timpul mandatului lui Dacian…

- Vasile Dincu, fostul ministru al Dezvoltarii in perioada noiembrie 2015 - ianuarie 2017, spune ca a incercat un experiment pe pagina sa de Facebook, cand le-a cerut oamenilor sa doneze cate un euro pentru ca Romania sa devina sponsorul Simonei Halep, dupa desparțirea de Adidas. Fostul ministru și europarlamentar…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat vineri, intr-o postare pe pagina de Facebook, faptul ca in Transilvania s-au strans 261.000 de semnaturi sustinerea Initiativei Cetatenesti Minority SafePack, care vizeaza adoptarea unui cadru legislativ pentru protectia minoritatilor la nivelul Uniunii…

- Miriam Eugenia Soare, o jurnalista in varsta de 53 de ani, cere ajutorul noului ministru al Sanatatii printr-o scrisoare deschisa. Miriam povesteste printr-o postare pe Facebook ca in 2015 a fost diagnosticata cu o forma rara de cancer, si-a taiat ambii sani intr-o clinica privata. Un an mai tarziu…

- Liderul PNL i-a solicitat premierului Romaniei sa dispuna urgent publicare in Monitorul Oficial a ordinului ANRM prin care se actualizeaza prețul de referința la care platesc redevența cei care exploateaza gazele naturale. Daniel Zamfir susține ca Dancila are obligația sa puna capat „jafului…

- Victor Ponta il compara pe Liviu Dragnea cu Vadim Tudor și cu Traian Basescu in ceea ce privește stilul autoritar de conducere in partid. In plus, fostul premier a declarat ca șeful PSD are cea mai mare putere de la Traian Basescu pana in prezent. „E prima oara cand la un partid mare din Romania,…

- Fostul ministru Doina Pana i-a urat mult succes in noua funcție lui Ioan Deneș și l-a asigurat de intreg sprijinul domniei sale, ca deputat in Parlamenul Romaniei. „Preiau astazi un portofoliu extrem de important pentru Romania. Inființarea acestui minister a fost considerata o prioritate…

- Tinerii liberali cer studenților sa se delimiteze de noul ministru al Educației, folosind hashtagul #NuInNumeleMeu, pe rețelele de socializare.Organizația de Tineret a PNL spune ca este o forma de protest in mediul online prin care vor sa demonstreze ca nu sustin demersul complice al mediului universitar…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, sâmbata, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, tine sa "pricopseasca" România cu un "analfabet" la Educatie. "Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopseasca România cu un guvern în care sunt destui…

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spus, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca Verestoy Attila a fost unul dintre liderii comunitatii maghiare care a promovat democratia si interesele tarii in care s-a nascut. "Cu profund regret și tristețe am aflat vestea decesului…

- Autor: Stelian ȚURLEA Admit ca n-aș fi deschis aceasta carticica daca n-ar fi izbucnit scandalul din toamna trecuta. Intai, pentru ca prezint foarte rar in rubricile de carte ale acestei agenții volume de poezie (din motive multiple, pe care nu le voi mai inșira acum); apoi, pentru ca nu știam nimic…

- Fostul presedinte al PNL, Alina Gorghiu, sustine ca prioritatea anului 2018 trebuie sa fie “unitatea dreptei”, punctand ca partidele de dreapta trebuie sa stea la o singura masa, cea “anti-PSD”. Intr-un mesaj postat pe contul sau de pe reteaua de socializare Facebook, Alina Gorghiu a scris ca liderii…

- Elena Udrea a avut o reacție neaștepta la numirea Vioricai Dancila ca premier, despre care spune ca este un prim-ministru ”care nu i-a fost indicat lui Dragnea de catre Securitate”. ”De data aceasta avem un premier care nu i-a fost indicat lui Dragnea de catre Securitate.…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al României, în urma demisiei lui Mihai Tudose. El a aratat ca situatia în care s-a ajuns îl nemultumeste profund…

- Dacian Ciolos a postat pe contul de Facebook un mesaj referitor la demisia premierului Mihai Tudose. Fostul premier scrie ca Romania nu isi poate permite inca un guvern creat din criza morala in care colcaie coalitia PSD-ALDE, iar daca vor fi alegeri anticipate, isi asuma sa fie parte a solutiei. Intr-o…

- Romania poate fi confruntata inclusiv cu punerea in discutie a viitoarei presedintii a UE daca se ajunge la o instabilitate cronica, a declarat la RFI europarlamentarul PSD Victor Bostinaru, care se arata insa convins ca nu se va ajunge intr-o astfel de situatie. De asemenea, el a apreciat ca actualul…

- 'Marti voi avea o intrevedere cu presedintele CEDO. Pe data de 25 ianuarie trebuie, ca termen limita, sa prezentam foaia de parcurs. Noi avem foaia de parcurs de multa vreme redactata. In fiecare zi mai adaugam cate ceva. (...) Eu voi avea intrevedere, expertii vor avea intrevedere la Grefa Curtii.…

- Fost ministru al Sanatatii in Guvernul Ciolos, Vlad Voiculescu a fost audiat in cazul binecunoscut de acum al medicului Mihai Lucan, de la Cluj, acuzat, intre altele, de tentativa de omor. Voiculescu a postat, insa, de curand, pe pagina sa de Facebook, drama prin care un tanar a trecut si, din pacate,…

- Fostul ministru al Culturii, Vlad Alexandrescu, argumenteaza, intr-o postare pe Facebook dedicata Zilei Culturii Naționale, ca reformele fiscale facute de PSD vulnerabilizeaza artiștii romani. “Revoluția fiscala” este o lovitura data in special artiștilor aflați la inceput de drum, spune actualul parlamentar…

- Liderul Tineretului Social Democrat (TSD), Horia Stancu, a publicat pe pagina personala de Facebook un atac la adresa ministrului Consultarii Publice si Dialogului Social, Gabriel Petrea, șef TSD la nivel național, care a transmis duminica o scrisoare catre partid, in care face apel la inceperea unei…

- Fostul ministru al Educatiei, Daniel Funeriu, pare ca a declarat "razboi" oamenilor lui Dacian Ciolos. Suparat nevoie mare ca acestia si-ar fi arogat rezultate care ar fi fost urmare a unor legi implementate in timpul mandatului sau, Funeriu i-a luat la rost, pe Facebook. Citeste si: Codrin…

- Mai sunt doar 22 de luni pana la alegerile prezidențiale din 2019, iar Klaus Iohannis este singurul candidat sigur. PSD nu au inca un candidat desemnat, iar alte partide nu par sa fie relevante in aceasta discuție. Totuși, surpriza majora ar putea veni de la USR și Dacian Cioloș. Fostul ministru…

- "Am intrat in PSD -ul condus de Adrian Nastase și in Guvernul care a dus Romania in NATO și in Uniunea Europeana / am condus PSD -ul și Guvernul care in 2012-2015 a scos Romania din dezastrul economic și social al "epocii Basescu"! Acum ma uit cu mare tristețe la un PSD condus de traseisti impostori…

- Fostul premier Dacian Cioloș intervine in scandalul momentului din interiorul PSD și susține, intr-o postare pe Facebook, ca aceasta „galceava politica” costa Romania enorm. De asemenea, acesta subliniaza ca „Guvernul are datoria sa guverneze in interesul societații” și condamna disputele publice…

- Ponta, despre criza politica: Conducerea mafiotizata a PSD folosește Partidul, Guvernarea și Parlamentul doar pentru bani, putere și protecție in fața legii, a scris fostul premier, vineri, pe Facebook, el aratand ca se uita cu tristețe la un ”PSD condus de traseisti impostori de la PD și PRM , de feudali…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, este audiat de procurorii DIICOT in calitate de martor in cazul doctorului Lucan. La intrarea in sediul DIICOT, Voiculescu le-a spus jurnaliștilor ca a existat un interes pentru ca sa nu existe reguli clare in ceea ce privește transplanturile in Romania.…

- Elena Udrea folosește un limbaj colorat pentru a amenința foștii colegi de partid. Fostul ministru spune ca va face publica lista tuturor celor care au primit funcții de la partidul din care faceau parte. Elena Udrea iși amenința, intr-o postare pe Facebook, foștii colegi de partid. Iritata de modul…

- Inceputul de an a fost marcat de mișcarile de strada declanșate de adoptarea, in miez de noapte, a Ordonanței 13, care instituia un prag pentru abuzul in serviciu. Aceasta se ridicase ca urmare a dezvaluirilor privind existența unor imixtiuni in actul de justiție a ofițerilor Serviciului Roman de Informații,…