- Președintele Klaus Iohannis și-a exprimat miercuri speranța ca Guvernul va înțelege ca deficitul de 0,59% din PIB cu care România a încheiat primele doua luni ale anului trebuie &"redresat&".

- I.C. Inculet a fost ales in unanimitate presedinte al Sfatului Tarii din Basarabia, dupa unirea din 27 martie 1918 el devenind ministru al Basarabiei, ministru al sanatatii publice, ministru de interne, ministru al comunicatiilor si vice-presedinte al Consiliului de ministri in Guvernul Romaniei, condus…

- In 2010, cand criza se așezase confortabil in Romania, ceea ce ne-a ținut pe linia de plutire a fost industria auto. Devenisem dependenți de ea, spus mai pe șleau, cel puțin cata vreme 20% din total industria romaneasca provenea din zona construcțiilor de mașini. Intre timp, criza s-a mai disipat, iar…

- In Anul Centenar, Guvernul intampina neașteptat de multe probleme legate de acest eveniment dupa ce Ministerul Culturii s-au pierdut mai multe contracte prin intermediul carora trebuie sa se construiasca monumente in marile orașe ale țarii.

- Teodorovici, despre site-ul ANAF:” In doua saptamani Ministerul de Finante va anunța o decizie pe toata partea de IT in zona de fisc”, a spus ministrul, joi, la Dambovița, unde participa, in cadrul vizitei de lucru a premierului Viorica Dancila, la discuții au autoritațile din județ și cu investitorii…

- Ministrii de Finante din cele mai dezvoltate 20 de state ale lumii (G20) vor avertiza in aceasta saptamana cu cea mai puternica crestere economica globala din ultimul deceniu poate fi pusa in pericol daca guvernele vor recurge la protectionism comercial, transmite Bloomberg.Intr-un proiect…

- Fostul premier, Victor Ponta, a lansat un atac dur la adresa lui Liviu Dragnea, in cadrul unui interviu acordat in exclusivitate pentru STIRIPESURSE.RO . Ponta sustine ca a refuzat vehement sa-l numeasca pe Dragnea drept ministru de Interne la momentul formarii Guvernului USL, desi acesta din urma…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, pe numele caruia Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a emis un mandat european de arestare, a declarat, miercuri, ca nu considera o problema schimbarea de informatii cu SRI atunci cand se intocmeste lista unui cabinet. Acesta a spus ca, in locul lui Victor Ponta…

- Fostul ministru pentru învațamânt, Mihnea Costoiu, este audiat la DNA, în dosarul Bazei Cutezatorii, în care este implicat si fostul sportiv Dinu Pescariu, informeaza Realitatea TV

- Ioana Petrescu, fost ministru de Finanțe in Guvernul Ponta, a reacționat la declarația facuta de Dragnea, conform careia este nevoie de o lege impotriva celor care defaimeaza Romania. Petrescu susține ca este de acord ca avem o problema cu unii romani care defaimeaza țara in afara, insa totodata…

- Deputatul PMP de Timiș, Cornel Samartinean spune ca Guvernul nu pare deloc ingrijorat de degradarea continua a mediului economic și social din Romania, pe fondul scaderii dramatice a investitiilor si al diminuarii semnificative a puterii de cumparare a cetatenilor. Conform parlamentarului managementul…

- Liviu Dragnea este principalul vinovat pentru criza imunoglobulinei si ar trebui sa demisioneze din toate functiile publice, considera europarlamentarul Siegfried Muresan. Eurodeputatul roman critica reactia guvernarii in cazul crizei de imunoglobulina, spunand ca “autoritatile au descoperit, peste…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, da asigurari ca Romania nu ar putea fi afectata de o noua criza economico-financiara, cum s-a intamplat dupa 2009. In plus, acesta sustine ca actualul Guvern si PSD nu vor lua niciodata decizia de a taia din veniturile romanilor, ci "mai degraba isi taie el o…

- „Ne-am respectat promisiunea din campania electorala de a mari substanțial salariile medicilor și de a opri plecarea acestora din România. Pentru medici, creșterile salariale merg pâna la 122% pe NET, practic cel putin dublu bani în mâna! Se ajunge anticipat la nivelul…

- Deputatul PNL Cristian Buican a sustinut miercuri, 28 februarie 2018, o declaratie politica privind criza lemnului de foc pentru populatie. “Stimati colegi, Am venit astazi in fata dumneavoastra pentru a detalia una din cele mai stringente probleme cu care se confrunta populatia Romaniei, dar despre…

- Cele sapte declaratii actuale care vor disparea si vor fi comasate sunt: D200 - veniturile realizate din Romania, D201 - veniturile realizate din strainatate, D220 - venitul estimat/norma de venit, D221 - norme de venit - agricultura, D600 - venitul baza pentru CAS, D604 - stabilire CASS persoane…

- 'Avem o problema majora privind zona patronala, anume ca nu mai sunt oameni. Astazi in Romania avem nevoie de cel putin 200.000 de oameni si vor fi toti angajati, in mediul privat. Cel mai atractiv, pentru cineva care cauta un loc de munca, este statul. Asta inseamna mult. Este un mare handicap cata…

- Mii de oameni cu probleme de sanatate aflati in concedii medicale au ajuns in situatii limita, dupa o luna si jumatate in care au primit mai putini bani. Situatia este disperata pentru mii de salariati cu probleme grave de sanatate, pentru care tratamentele sunt costisitoare, potrivit asociatiilor…

- Vorbim, insa, despre țari normale, unde se cunoaște aspectul ca statul și funcționarii sai sunt doar beneficiarii taxelor și impozitelor colectate in primul rand din mediul privat. De acolo de unde iei, tot acolo spui și „saru-mana”. Așa, poți primi mai mult și mai repede și a doua oara,…

- Oamenii de afaceri sustin ca modul in care Cabinetul Dancila vrea sa rezolve problema salarizarii angajatilor part-time e discriminatoriu, ineficient si contrazice tocmai principiile pe care se bazeaza revolutia fiscala. In plus, masurile luate de stat ar urma sa descurajeze munca part-time…

- Guvernul va repara haosul creat de Declarația 600 printr-o noua ordonanța de urgența. Reaminitm, Executivul a amanat pana pe 15 aprilie termenul de depunere a formularului in cauza, insa nu a amanat și termenul privind prima plata, care este 25 aprilie. Libertatea a avertizat inca de saptamana trecuta…

- "Mi-e foarte greu ca m-ati pus sa vorbesc despre perioada aceea pe care as vrea sa o uit, realmente. Si as vrea sa o uit pentru ca eram penal si nu stiam de ce, ca eu n-am luat un creion de la cineva vreodata in viata mea. Nu va spun prin ce a trecut familia mea care trebuia sa fie parte din toata…

- "Important e ca ne aflam intr-o alta realitate, un guvern care este controlat, e un guvern paralel (...), de fapt, deciziile se iau in alta parte sau se mai si intersecteaza. (...) In schimbul unui ministru marioneta, o papusa ridicola, domnul Misa (...), au venit doi ministri, domnul Stefan Viorel,…

- Victor Ponta il compara pe Liviu Dragnea cu Vadim Tudor și cu Traian Basescu in ceea ce privește stilul autoritar de conducere in partid. In plus, fostul premier a declarat ca șeful PSD are cea mai mare putere de la Traian Basescu pana in prezent. „E prima oara cand la un partid mare din Romania,…

- Theodor Paleologu a taxat declaratiile noului ministru al Educatiei. "Pamblica o mai putem trece cu vederea. Partea proasta este ca exprimarea noului ministru este troglodita intr-un mod continuat, nu sunt niste greseli izolate, datorate emotiei. Foarte grava este de fapt apologia plagiatului.…

- "Avem o multitudine de reduceri de taxe in acest program de guvernare. Exista o singura posibila sursa in acest program - vorbim de acel fond suveran de investiții", a explicat Ioana Petrescu, fost ministru de Finanțe.

- Mai mult, Eugen Teodorovici vrea sa reduca birocratia pentru ca relatia cu statul sa fie mai usoara si pentru mediul de afaceri si pentru ceilalti contribuabili. "Va fi OUG prin care vom prelungi termenul de depunere al formularului 600. Atata timp cat se prelungeste nu mai e nevoie sa fie…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri, inainte de sedinta CEx al PSD, in care se decide lista ministrilor din Cabinetul Dancila, ca din viitorul Executiv nu vor face parte ministri cu probleme de integritate. Intrebat de Rovana Plumb, liderul PSD a afirmat ca aceasta nu are vreo problema.

- "«Criza romaneasca», o certitudine! Trebuie sa stiti adevarul. Un povestitor, care lucreaza intr-o institutie intr-o tara adevarata, partener strategic al Romaniei, mi-a aratat un document. L-am citit si sunt doua concluzii importante. Una ati mai auzit-o enuntata de mine dar a doua este informatie…

- Guvernul a decis sa faca un pas inapoi si sa anunte modificarea Declaratiei 600 dupa ce romanii afectati de implementarea ei au facut valva in spatiul public. S-a decis pana la acest moment prelungirea termenului de depunere pana la 1 martie, insa liderul PSD, Liviu Dragnea vorbea chiar de eliminarea…

- Tariceanu: Nu vor fi taxe si impozite noi; Formularul 600 trebuie modificat substantial Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, ca Guvernul care va fi investit nu va introduce noi taxe si impozite și ca Formularul 600 trebuie modificat substantial, afirmand ca in termen de maxim…

- Bogdan Chirieac spune ca orice lider #rezist poate fi amplu contestat daca face vreun gest care iese din logica protestatarilor. "Faptul ca la un moment dat, președintele Iohannis, incorect sfatuit politic, a parut ca se alatura haosului din strada, are repercusiuni. Problema este ca in logica…

- Adrian Nastase trage un semnal de alarma și spune ca Guvernul nu e o instituție a partidului iar Viorica Dancila nu trebuie folosita ca țap ispașitor, in condițiile in care nu va fi lasata sa conduca guvernul. Nastase considera ca pentru PSD aceasta este ultima șansa la caștigarea alegerilor parlamentare…

- La nivel european, situatia din Romania este urmarita cu mare atentie din cauza instabilitatii politice si a riscului de derapaj economic. O spune corespondentul Financial Times in Romania, Ungaria si Balcanii de Vest, intr-un interviu acordat Digi24. Jurnalistul Andrew Byrne spune ca observatorii…

- Analistul politic Cristian Pârvulescu afirma ca actuala criza politica generata de "fortarea" demisiei unui nou prim-ministru este expresia unei viziuni "localiste", care pune pe primul plan "interesele de partid si pe cele personale ale unui lider" în raport…

- Fostul premier Victor Ponta reactioneaza dupa ce prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe a decis sa-si anuleze vizita programata la Palatul Victoria. Fostul social-democrat critica, voalat, faptul ca scandalul din PSD a lasat Guvernul fara conducere si, deci, Romania a pierdut posibilitatea unei discutii…

- Romania poate fi confruntata inclusiv cu punerea in discutie a viitoarei presedintii a UE daca se ajunge la o instabilitate cronica, a declarat la RFI europarlamentarul PSD Victor Bostinaru, care se arata insa convins ca nu se va ajunge intr-o astfel de situatie. De asemenea, el a apreciat ca actualul…

- Victor Ponta ii transmite lui Mihai Tudose ca singura soluție pentru rezolvarea crizei este sacrificarea ministrului de Interne Carmen Dan."Problema e ca PSD asigura guvernarea Romaniei. Trebuie sa ințelegem daca Guvernul e al Romaniei sau e Guvernul pe persoana fizica Liviu Dragnea. El are…

- "Am intrat in PSD -ul condus de Adrian Nastase și in Guvernul care a dus Romania in NATO și in Uniunea Europeana / am condus PSD -ul și Guvernul care in 2012-2015 a scos Romania din dezastrul economic și social al "epocii Basescu"! Acum ma uit cu mare tristețe la un PSD condus de traseisti impostori…

- Ponta, despre criza politica: Conducerea mafiotizata a PSD folosește Partidul, Guvernarea și Parlamentul doar pentru bani, putere și protecție in fața legii, a scris fostul premier, vineri, pe Facebook, el aratand ca se uita cu tristețe la un ”PSD condus de traseisti impostori de la PD și PRM , de feudali…

- Victor Ponta, fostul prim-ministru, a primit joi cetatenia Republicii Serbia, el fiind un apropiat al presedintelui Serbiei, Aleksandar Vucic. Victor Ponta a primit cetatenia sarba, pe care o considera o ‘calitate onorifica si onoranta’, dupa cum a declarat fostul premier, joi, pentru Agerpres. ‘Eu…

- Cotidianul sarb Blic sustine ca Victor Ponta a primit joi cetatenie sarba si are pasaport sarb, citand surse din Guvernul de la Belgrad, informeaza Digi 24.Conform sursei citate, Victor Ponta s a aflat la Belgrad la jumatatea anului trecut si a afirmat ca Romania va continua sa sustina integrarea Serbiei…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de zece miliarde de euro: ,,Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni…

- „Pana la 31 ianuarie, dintr-un milion și jumatate de romani care trebuie sa mearga la ANAF sa-și regularizeze diverse venituri de anul trecut. A confirmat și Comisia Europeana și ANR, prețul la energie a explodat. Sunt cele mai mari din Europa. O sa vina frigul și o sa ne confuntam cu o criza cumplita…

- Victor Ponta spune ca guvernul Romaniei are de rezolvat cinci probleme acute care nu mai suporta amanare. Potrivit fostului premier, pentru dezamorsarea celor “cinci bombe cu ceas” este nevoie de un guvern competente și stabil iar orice zi pierduta ii va costa mult pe romani. Victor Ponta, intr-o postare…

- Premierul Mihai Tudose exclude "orice tip de contact" cu Fondul Monetar International (FMI) cu privire la un posibil împrumut. "Exclud din start orice tip de contact cu Fondul Monetar pe aceasta zona (n.r. - de împrumut)", a spus Tudose, într-un interviu…