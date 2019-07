Un fost ministru cere demisia directorului ANM, după ce a dat o prognoză greşită Fostul ministru solicita demisia directorului ANM si cere Guvernului Romaniei sa ia urgent masuri, “inainte de a se distruge tot ce a mai ramas in aceasta tara”. Deși in weekend s-au inregistrat temperaturi de 25 - 26 de grade, au fost emise coduri de furtuni, care nu au avut loc, insa. Mulți turiști au preferat sa iși scurteze vacanța ori sa nu mearga deloc pe litoral de teama furtunilor, care saptamana trecuta au maturat litoralul din Grecia.



„Directorul ANM sa explice daca mai poate face prognoze corect. Daca nu, sa-si dea demisia! Declaratiile hazardate si panicarde ale Elenei… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

