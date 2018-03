Stiri pe aceeasi tema

- Fosta conducatoare catalana Clara Ponsati, vizata de un mandat european de arestare din cauza ca a luat parte la declararea unilaterala a independentei Cataloniei, s-a predat miercuri politiei din Scotia, unde s-a exilat, a constatat un jurmalist AFP. Fostul ministru catalan, care a sosit cu putin inainte…

- Clara Ponsati, fost ministru catalan al Educatiei, s-a predat, miercuri, politiei din capitala scotiana Edinburgh, in conditiile in care autoritatile spaniole au acuzat-o de rebeliune si deturnare a fondurilor publice, relateaza site-ul BBC News.

- Clara Ponsati, fostul ministru catalan al Educatiei, se va preda astazi politiei din Scotia dupa ce autoritatile scotiene au primit o cerere din partea Spaniei pentru extradarea ei, scrie Irish Independent, potrivit news.ro.Daca Ponsati va fi extradata, ea se va intoarce in Spania, fiind pusa…

- Fostul lider catalan, Carles Puigdemont, a fost retinut ieri in Germania, dupa ce autoritatile din Spania au emis mandat international de arestare. Avocatul acestuia, Jaume Alonso Cuevilla, a anuntat ca Puigdemont a fost retinut in Germania. Curtea Suprema de la Madrid a emis, vineri, mandate internationale…

- Carles Puigdemont, fostul lider separatist catalan cautat de autoritatile spaniole, care il acuza de rebeliune, a fost retinut de politie in Germania, a anuntat duminica avocatul sau, potrivit dpa. Puigdemont a fost retinut in momentul in care a trecut granita in Germania dinspre Danemarca, in drumul…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont ar putea fi arestat in Finlanda, dupa ce autoritatile finlandeze au primit un mandat de arestare pe numele sau, emis de Curtea Suprema de la Madrid, informeaza site-ul agentiei Reuters. Finlanda a cerut Spaniei sa ofere mai multe informatii, inainte…

- Curtea Suprema a Spaniei a emis din nou mandat european de arestare pe numele fostului lider catalan, Carles Puigdemont, și a altor cinci politicieni secesioniști care au fugit anterior peste hotarele țarii.

- Peste 20 de persoane au fost ranite dupa ce politia a folosit bastoanele pentru a dispersa protestatarii din zona cladirilor federale din Barcelona.Protestele de vineri au fost organizate de o grupare separatista inainte ca decizia Curtii sa fie anuntata. Dar hotararea a inflamat spiritele…

- Problema Cataloniei ține Spania pe varfuri, inca de la tentativa de scesiune de anul trecut și fuga liderului Carles Puidgemont din țara. Protestele care au rasarit in Spania ar putea primi un nou imbold, dupa ultima masura luata in statul iberic. Cinci lideri catalani, printre care se numara candidatul…

- Cinci lideri catalani, printre care se numara candidatul pentru postul de sef al executivului din Catalonia, Jordi Turull, si fosta presedinta a parlamentului catalan, Carme Forcadell, au fost plasati vineri in arest preventiv de catre Curtea Suprema spaniola, informeaza agentiile AFP si EFE. Ceilalti…

- Turull, fost purtator de cuvant al guvernului catalan, a obtinut 64 de voturi pentru si 65 impotriva, iar blocajul politic din Catalonia se prelungeste. Au existat patru abtineri din partea formatiunii de extrema stanga CUP.In conformitate cu regulamentul Parlamentului, o a doua runda de…

- Presedintele Parlamentului catalan, Roger Torrent, a anuntat miercuri seara ca Jordi Turull este noul candidat pentru aceasta pozitie.Turull, fost purtator de cuvant al guvernului catalan, este anchetat in legatura cu proclamarea independentei regiunii fata de Spania la 27 octombrie 2017,…

- Parlamentul Catalonei organizeaza o dezbatere și voteaza, joi, un nou candidat la funcția de premier al regiunii, dupa ce liderul catalan Jordi Sanchez a renunțat la candidatura pentru ca se afla in arest. Roger Torrent, președintele Parlamentului de la Barcelona a anunțat, miercuri seara, ca Jordi…

- Aproape 15.000 de persoane, potrivit politiei municipale, intre 175.000 si 200.000, potrivit organizatorilor, au participat la aceasta manifestatie pentru a revendica infiintarea unei noi regiuni, ''situata'' in zonele mai putin secesioniste ale Cataloniei. Intr-o mare de drapele spaniole…

- Partidul liderului catalan demis, Carles Puigdemont, a propus, vineri, o reforma juridica regionala care i-ar permite liderului separatist sa conduca Guvernul Cataloniei, aflându-se în Belgia, informeaza site-ul postului France24. Carles Puigdemont se afla în…

- 'In principiu, (Puigdemont) poate duce o viata normala in Belgia', dat fiind ca nu este vizat de un mandat de arestare european, a indicat ministrul spaniol. 'Nu consideram sub nicio forma ca se permit lucruri ilegale in Belgia', a adaugat el.Insa, daca pretentia lui Carles Puigdemont 'este…

- In timpul unui miting al Partidului Popular (PP, dreapta, la guvernare) la Cordoba (sudul Spaniei), Rajoy a declarat sa asteapta sa fie "numita o persoana care vede lucrurile in mod diferit si, mai ales, care spune: sunt un lider politic si de aceea voi respecta legea, pentru ca este obligatia mea…

- Seful guvernului spaniol, Mariano Rajoy, le-a cerut duminica separatistilor catalani sa desemneze la conducerea provinciei un candidat care respecta legea, inlocuindu-l pe Carles Puigdemont, instalat in Belgia si aflat sub incidenta unui mandat de arestare emis de catre Spania, informeaza AFP.…

- ”Detentia lor de catre Spania constituie o insulta la adresa drepturilor omului si este menita sa-i impiedice sa-si joace rolurile de reprezentanti ai poporului catalan”, a declarat intr-o conferinta de presa Ben Emmerson, avocatul presedintiilor asociatiilor separatiste Jordi Sanchez si Jordi Cuixart,…

- Initial, sedinta forului legislativ regional fusese programata pentru marti, ora locala 15:00 (14:00 GMT).''Sedinta plenara de astazi (...) este amanata'', a declarat Roger Torrent, fara sa precizeze data la care se va tine noua sesiune, dupa ce a acuzat Curtea Constitutionala a Spaniei…

- Carles Puigdemont si-a mentinut marti candidatura la conducerea executivului catalan si a lansat un apel la unitatea separatistilor ale caror diviziuni au aparut la lumina zilei dupa amanarea sedintei sale de investire, blocata de justitie, comenteaza AFP. "Nu exista niciun alt candidat posibil"…

- Curtea Constitutionala a Spaniei a anuntat sambata ca a blocat investirea ca sef al executivului catalan a lui Carles Puigdemont, exilat in Belgia in timp ce face obiectul unei proceduri judiciare in tara, relateaza AFP. "Curtea Constitutionala a decis in unanimitate sa suspende preventiv…

- Curtea Constitutionala a Spaniei a anuntat ca a suspendat investitura lui Puigdemont ca presedinte al Cataloniei. Liderul catalan este exilat in Belgia si face subiectul unei urmariri judiciare in Spania. "Curtea Constitutionala a decis in unanimitate suspendarea provizorie a investiturii…

- Carles Puigdemont, autoexilat in Belgia de la sfarsitul lui octombrie 2017, aspira din nou la sefia administratiei regionale, insa risca sa fie arestat si plasat in detentie provizorie pentru ''rebeliune'', ''insurectie'' si ''deturnare de fonduri'' daca se va intoarce in Spania.Intrebat…

- Curtea Suprema din Spania a respins luni solicitarea procuraturii de reactivare a unui mandat european de arestare impotriva liderului catalan Carles Puigdemont, relateaza Reuters si DPA. Puigdemont, care luni se afla in Danemarca pentru a sustine un discurs la Universitatea din Copenhaga, risca…

- Carles Puigdemont a ajuns în Danemarca, astazi, ignorând amenințarile Madridului, care a declarat ca va cere arestarea fostului oficial catalan, daca acesta va parasi Belgia, informeaza site-ul agenției de știri Reuters. Carles Puigdemont a parasit aeroportul de la Copenhaga în…

- Catalonia va continua sa suporte impactul incercarii de a obtine independenta, urmand ca in acest an sa inregistreze performante economice mai slabe comparativ cu cele ale Spaniei, potrivit unei analize realizate de banca BBVA, transmite Bloomberg, potrivit News.ro . Potrivit bancii din Madrid, indicatorii…

- In 2017, Curtea Suprema din Spania a emis un mandat international de arestare pe numele lui Puigdemont, care a fost ulterior retras pentru a evita o decizie a autoritatilor belgiene de a-i acorda azil politicianului catalan. Carles Puigdemont se afla in exil autoimpus la Bruxelles de cand…

- Carles Puigdemont nu va reveni la conducerea regiunii Catalonia, a declarat pentru Reuters purtatorul de cuvant al guvernului spaniol, Inigo Mendez de Vigo, care a precizat ca Madridul va continua sa conduca direct regiunea atata timp cat va fi necesar. Mendez de Vigo, care este si ministrul Educatiei,…

- Cele doua principale formatiuni pro-independenta din Catalonia au anuntat marti ca au ajuns la un acord pentru investirea in functia de sef al guvernului regional a lui Carles Puigdemont, instalat in Belgia si vizat de urmarirea penala in Spania, transmite AFP. Impreuna pentru Catalonia…

- Liderii principalelor partide separatiste din Catalonia au anuntat, miercuri, ca au ajuns la un acord pentru a-l numi pe Carles Puigdemont în functia de sef al Guvernului regional, în pofida faptului ca fostul lider catalan este acuzat de rebeliune. Puigdemont, care se afla în…

- Ministrul spaniol al economiei, Luis de Guindos, a evaluat luni la "un miliard" de euro costul economic al "crizei separatismului" in Catalonia, de fapt a incetinirii cresterii economice in regiune, relateaza France Presse. Ministrul a estimat ca incetinirea cresterii in regiune in trimestrul…

- Algerienii si marocanii au îngrosat în anul 2017 fluxul migrator pe Mediterana catre Spania, tara unde sosirile migrantilor ilegali s-au triplat fata de anul precedent, însa majoritatea celor veniti în Europa în cautarea unei vieti mai bune au debarcat tot în Italia,…

