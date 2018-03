Stiri pe aceeasi tema

- Clara Ponsati, fostul ministru catalan al Educatiei, se va preda astazi politiei din Scotia dupa ce autoritatile scotiene au primit o cerere din partea Spaniei pentru extradarea ei, scrie Irish Independent, potrivit news.ro.Daca Ponsati va fi extradata, ea se va intoarce in Spania, fiind pusa…

- O instanta germana a prelungit detentia fostului lider catalan Carles Puigdemont in asteptarea unei decizii ce va fi luata de o instanta superioara in privinta extradarii acestuia in Spania, a precizat luni procurorul general din Schleswig, citat de Reuters. Reamintim ca fostul lider separatist catalan…

- Fostul lider catalan, Carles Puigdemont, a fost retinut duminica in Germania, dupa ce autoritatile din Spania au emis mandat international de arestare. Avocatul acestuia, Jaume Alonso Cuevilla, a anuntat ca...

- In contextul in care Europa este amenintata de un razboi comercial cu Statele Unite, vrea sa faca front comun in fata Moscovei si sa se impuna in fata tendintelor hegemonice ale Chinei, liderii celor 27 de state se reunesc la Bruxelles, intr-un summit a carui miza a anuntat-o Angela Merkel: unitatea…

- Guvernul condus de Angela Merkel vrea sa construiasca, practic de la zero, o industrie a gazelor lichefiate (GNL) in Germania, in ideea de a reduce dependenta de gazele naturale care ajung prin conducte din Rusia si Norvegia. Germania, prima economie europeana, este din ce in ce mai dependenta…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi Dacia in Europa (UE plus tarile EFTA) a inregistrat o crestere de 24,1% in luna februarie 2018, comparativ cu februarie 2017, arata datele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). De asemenea, ACEA informează că piaţa…

- Romania si alte 9 state membre (Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Finlanda, Grecia, Letonia, Marea Britanie si Spania) au primit joi, un aviz motivat din partea Comisiei Europene, in cadrul unei proceduri de infringement.

- Inteligenta artificiala si robotii vor provoca o „epidemie” de sinucideri, deoarece majoritatea oamenilor vor ramane fara locuri de munca, dupa ce vor fi inlocuiti cu masini mai pricepute si cu...

- Rascoala in toata regula in PSD. Liviu Dragnea a convocat un Comitet Executiv National pentru a stabili configuratia partidului. Acesta va cere si un vot de incredere din partea organizatiilor judetene. Numai ca miza mare este aceea ca el sa fie presedintele partidului si anul viitor si astfel sa…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri seara, de catre reprezentantii Ministerului Educatiei Nationale (MEN), ministrul Valentin Popa a participat la sedinta CNATDCU, subliniind ca prioritatile mandatului sau sunt "cresterea calitatii actului educational, recunoasterea internationala a…

- Un barbat de 27 de ani a fost retinut in Capitala dupa ce politistii au incercat sa opreasca autoturismul in care se afla, inmatriculat in Marea Britanie, urmarindu-l in trafic si tragand focuri de arma. Barbatul a lovit masina Politiei si si-a chemat si rudele in ajutor.Citește și: SURSE…

- Concursurile pentru ocuparea pozitiilor de conferentiar si profesor universitar vor fi verificate de catre echipe formate din reprezentanti CNATDCU si ai Corpului de Control al ministrului Educatiei, programul controalelor urmand a fi stabilit in urmatoarea saptamana, potrivit MEN.

- Producatorul de vinuri „Jidvei”, detinut de familia Necsulescu, si-a bugetat pentru acest an afaceri mai mari cu 15% fata de anul precedent si merge cu pasi repezi spre pragul de 40 de milioane de euro. “Anul trecut am inregistrat o cifra de afaceri de 34 de milioane euro, datorate cresterii cantitative…

- Wizz Air a anunțat astazi o noua expansiune și crearea de locuri de munca pentru baza din Cluj. O aeronava suplimentara Airbus A320 se va alatura flotei locale, ceea ce va face ca numarul total sa ajunga la șapte aparate de zbor, precum și lansarea a noi rute spre Viena in Austria și Lyon in…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 1.236 locuri de munca vacante, transmite Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit unui comunicat al ANOFM, lista locurilor de munca, pe tari, arata astfel: Germania — 699 locuri de munca:…

- Rusul Aleksandr Kruselnitki, iar Norvegia a preluat conducerea in clasamentul pe medalii de la Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, duminica, dupa a zecea zi de competitii, cu 9 medalii de aur, 9 de argint si 8 de bronz. Germania ocupa acum locul al doilea, cu 9-5-4, podiumul…

- Socul provocat de Brexit incepe sa afecteze industria auto din Marea Britanie, unde Vauxhall a redus numarul locurilor de munca, Jaguar Land Rover intentioneaza sa restranga productia, iar liderii de sindicat se tem ca acesta este numai inceputul.”Oamenii nu ar trebui sa subestimeze pericolele…

- Patru dintre cele 16 jucatoare care au ramas în optimi la turneul de tenis din Qatar sunt românce! Astfel, Monica Niculescu, Sorana Cîrstea, Simona Halep si Mihaela Buzarnescu vor juca, joi, pentru un loc în sferturi la Doha. Simona Halep, locul…

- Printul Harry si logodnica sa, actrita americana Meghan Markle, au fost primiti cu cu multa bucurie la Edinburgh. Este prima vizita pe care cei doi logodnici o efectueaza in Scotia inainte de casatoria lor din luna mai.

- Trandafirii roșii aproape ca au devenit sinonimi cu Valentine’s Day, iar pe masura ce Ziua Indragostiților a devenit tot mai populara și in Europa, țarile de pe continent au inceput sa importe tot mai mulți trandafiri. Așa s-a ajuns ca importurile care ajung in UE sa totalizeze peste 600 de milioane…

- ATAC…Un profesor universitar cu origini vasluiene, nascut in comuna Valeni, Constantin Zalinescu, a semnat, alaturi de alti peste 120 de colegi din cadrul mai multor universitati din tara si strainatate, o scrisoare deschisa prin care critica atitudinea si ideile exprimate de noul ministru al Educatiei,…

- Elevii de liceu au parte de un nou experiment. Fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, a decis ca elevii sa sustina prima proba a Bacalaureatului in luna februarie, pentru a mai „aerisi” calendarul probelor pe care absolventii le au de sustinut la terminarea scolii, in prima sesiune din vara.

- 'Nimic nu se va schimba' dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a declarat ministrul Alfonso Dastis intr-un interviu pentru AFP. 'Daca este posibil, noi dorim sa imbunatatim lucrurile, dar (Brexitul) nu va afecta aceasta naveta zilnica. Putem continua sa traim intr-un loc si sa muncim…

- Senatul Universitatii Nationale de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale" (UNATC) din Bucuresti a transmis, vineri, ca se distanteaza de rectorul Nicolae Mandea in decizia acestuia de a il sustine pe Valentin Popa pentru functia de ministru al Educatiei.

- Cupa Davis, Grupa Mondiala. Se joaca Spania – Marea Britanie, Australia – Germania, Croația – Canada, Serbia – SUA. Meciurile din primul tur Franța – Olanda 0-0 / LIVE Japonia – Italia 0-1 / LIVE Spania – Marea Britanie 0-0 / LIVE Australia – Germania 1-1 / LIVE Kazahstan – Elveția 1-0 / LIVE Croația…

- Fostul ministru al Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat joi, referitor la faptul ca acuzatiile din dosarele Microsoft au fost clasate, ca vrea sa uite acea perioada, deoarece era „penal” si nu stia de ce, adaugand ca sustinerea colegilor sai a tinut-o la suprafata. "Mi-e foarte…

- Ca sa ințelegeți cum s-a ajuns ca un numar impresionant de rectori sa susțina un agramat pentru funcția de ministru al Educației – funcție ocupata odinioara de carturari ca Spiru Haret, Titu Maiorescu sau Petre Andrei – trebuie sa (re)citiți cateva texte despre plagiatorii aflați azi in fruntea universitaților…

- Reactia rectorului vine dupa ce numele lui a aparut pe o lista in care se regasesc 45 de rectori ai unor universitati de stat si private care si-ar fi exprimat sprijinul pentru actualul rector al Universitatii Stefan cel mare din Suceava. Rectorul Ioan Aurel Pop a declarat pentru Digi24 prin intermediul…

- Valentin Popa a primit, luni dimineata, aviz pozitiv in comisia de specialitate din Parlament, cu 22 de voturi “pentru” si 12 “impotriva”, pentru a prelua portofoliul Educației. La audiere, viitorul ministru a explicat și de ce a folosit, in spațiul public, termenul “pamblica”, in locul cuvantului corect…

- "Cu o experienta de peste 25 de ani in educatie, domnul profesor Valentin Popa a parcurs toate etapele carierei academice, afirmandu-se ca un cadru didactic si cercetator de prestigiu in domeniul sau de activitate. Activitatea manageriala a domniei sale a debutat in anul 2004, fiind incununata prin…

- Grupul PSA ia în calcul taierea investițiilor la fabrica Opel din Zaragoza (Spania) dupa ce negocierile cu sindicatele privind salariile și programul de lucru al angajaților au eșuat. Dupa ce s-a plâns ca fabricile sale din Marea Britanie sunt necompetitive, atenția Peugeot-Citroen…

- O inregistrare video in care Valentin Popa, propus pentru functia de ministru al Educatiei, face numeroase greseli de limba a aparut in mediul online la cateva ore de la anuntul privind includerea sa in Guvernului Dancila. El a facut și obiectul unui scandal monstru (AICI) intre președintele partidului,…

- Valentin Popa s-a nascut pe 12 iulie 1964 si este profesor universitar doctor inginer. A absolvit Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor in 1989. Din 2009 pana in prezent a fost conducator de doctorat pentru domeniul sau, potrivit news.ro. Este profesor universitar din 2005 si…

- Nicolae Burnete, 58 de ani, propunerea PSD pentru functia de ministru al Cercetarii in guvernul condus de Viorica Dancila, este presedintele Senatului Universitatii Tehnice Cluj-Napoca. Burnete a facut parte in 2012 din Consiliul National de Etica, for care a decis ca premierul Victor Ponta nu a plagiat.

- Județul Suceava va avea un post de ministru in viitorul Guvern condus de Viorica Dancila. Rectorul Universitații Suceava, prof.univ.dr.ing. Valentin Popa, a fost votat in ședința de astazi a Consiliului Executiv al PSD pentru a prelua funcția de ministru al educației. Valentin Popa a fost susținut pentru…

- In partea a patra a memoriilor sale, istoricul Neagu Djuvara povesteste primele impresii ale intoarcerii acasa in Romania, din februarie 1990. Neagu Djuvara a murit joi, 25 ianuarie 2018, la varsta de 101 ani.

- Anton Anton (69 ani), deputat ALDE, a fost propus ministru al Energiei, dupa ce Toma Petcu, actualul ministru, si-a anuntat intentia de a se retrage din functie din motive de sanatate. Aproape intreaga sa cariera s-a bazat pe activitati didactice, fiind proesor conducator de doctorat la Universitatea…

- Senatorul Ecaterina Andronescu a declarat, vineri, ca important este ca viitorul Guvern sa performeze si nu discutia despre revenirea sa in Executiv ca ministru al Educatiei. "Cred ca cel mai important este ca acest Guvern sa performeze. Este o dorinta pe care o exprim public ori de cate…

- Rectorul Universitatii Stefan cel Mare din Suceava, Valentin Popa, este in carti pentru functia de ministru al educatiei, in locul lui Liviu Pop, au declarat pentru HotNews.ro surse din PSD. Un alt nume vehiculat in ultima perioada a fost cel Ecaterinei Andronescu, care a mai ocupat in trecut acest…

- Daca nu știi foarte multe lucruri despre Amazon.com, iți spunem ca aceasta platforma este cel mai mare magazin online din lume. Pe aceasta platforma se deschid afaceri de succes. 200.000 de vanzatori (dintre ei poți face și tu parte) și peste 306 milioane de cumparatori din SUA acceseaza acest magazin.…

- Tracey Crouch, in prezent ministru al sportului și al societații civile in guvernul Theresei May, va prelua un mandat suplimentar creat in memoria deputatului labourist Jo Cox, care a fost ucisa de un fanatic de dreapta in iunie 2016 , scrie Time. Premierul britanic Theresa May a numit, joi, primul…

- Operatorii economici din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin reteaua Eures Romania, 926 de locuri de munca, cele mai multe in Portugalia, Spania si Danemarca, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Conform datelor centralizate, din totalul posturilor vacante, 330…

- Potrivit unei declarații facute de Ecaterina Andronescu in emisiunea ”Romania 9” de la TVR 1, premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau. Declarația a fost facuta de catre vicepreședintele PSD…

- Daniel Funeriu, fost ministru al Educației, a comentat propunerea PSD de premier. Acesta a facut câteva glume pe contul sau de Facebook. &"Sa nu mai spuneti ca sistemul de învatamânt e slab.

- Angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, 903 locuri de munca vacante pentru lucratorii romani, cele mai multe in Portugalia, Spania si Malta, informeaza, miercuri, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit sursei…

- BSB a dat startul programului de burse pentru anul academic 2018 - 2019, in care ofera burse de pana la 100% din taxa de școlarizare. Pot aplica pentru acest program toți elevii cu varste cuprinse intre 13-16 ani care iși doresc sa studieze la British School of Bucharest și, astfel, sa descopere…

- Mini-SUV-ul produs la Craiova se va vinde in Italia, Spania, Franța, Germania și Marea Britanie. In Europa, vanzarile din noua versiune EcoSport produsa la Craiova vor lua startul in partea a doua a lunii ianuarie. Prețul de tranzacționare difera de ...

- Cinstea este mai pretioasa decat diamantele. In timp ce isi desfasura munca in cartierul Al Qusais, din Dubai, maturatorul indian a gasit respectiva geanta cu diamante, pietrele pretioase fiind estimate la aproximativ 200.000 de dirhami, echivalentul a 45.000 de euro. In semn de recunostinta,…