Membru al FDP, Klaus Kinkel a fost unul dintre cei mai apropiati colaboratori ai fostului ministru de externe Hans-Dietrich Genscher, la randul lui membru al liber-democratilor.



Dupa plecarea lui Genscher din Ministerul de Externe german, Kinkel a preluat portofoliul diplomatiei germane in 1992, pentru sase ani. El a fost si vicecancelar in guvernul de coalitie format, la acea vreme, din FDP si blocul conservator, informeaza Agerpres.



Nascut in sudul Germaniei, Klaus Kinkel si-a inceput cariera, dupa incheierea studiilor in drept, ca functionar in Ministerul de Interne german.…