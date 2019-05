Stiri pe aceeasi tema

- Politia neozeelandeza a arestat un barbat, marti, la Christchurch, ca urmare a unor informatii privind o posibila amenintare cu bomba in oras, unde 50 de persoane au fost ucise in atacuri comise asupra a doua moschei in martie de o persoana inarmata, scrie Reuters.

- Un fost militar american, suspectat ca pregatea un atentat cu bomba in Long Beach, in apropiere de Los Angeles, pentru a razbuna atacurile comise in martie asupra celor doua moschei din Noua Zeelanda a fost arestat vineri, potrivit informatiilor furnizate luni de serviciul procuraturii federale americane,…

- Un sirian de 27 de ani, suspectat ca ar fi membru al organizatiei jihadiste Stat Islamic si ca ar fi fost implicat in executii in Siria, a fost arestat in Ungaria, a anuntat vineri parchetul din Budapesta, citat de AFP. Barbatul, care a primit in Grecia statutul de refugiat, "a fost membru al organizatiei…

- Un tanar de 18 din Noua Zeelanda a fost arestat și pus sub acuzare dupa ce a distribuit filmarea cu atacul de la moscheile din Christchirch și a postat imagini cu unul dintre cele doua lacașe de cult alaturi de mesajul ”ținta atinsa”. Arestat de poliția neozeelandeza, tanarul a fost inculpat pentru…

- Doliu in Armata Romana, dupa ce plutonierul major Leonard Ene, militar erou in cadrul Batalionului 21 Vanatori de Munte 'General Leonard Mociulschi', a murit la numai 41 de ani. Participant la trei misiuni in...