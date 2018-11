Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de joi spre vineri, la Braila a avut loc o drama. Un cadru militar a decis sa-și puna capat zilelor. Un fost cadru militar a decis sa-și ia viața, aruncandu-se de la etajul 2 al blocului in care locuia, in cartierul Vidin din municipiul Braila, a anunțat obiectivbr.ro . Barbatul avea in…

- Incident "ocant in BrEila, acolo unde un bErbat, fost cadru militar, "i-a incheiat socotetile cu via:a intr-un mod de-a dreptul "ocant. Omul s-a aruncat de la etajul al doilea al blocului unde locuia.

- Ceea ce se anunța a fi o zi normala de joaca pentru doi puști s-a transformat intr-un adevarat calvar. Un copil a cazut de la etajul 3 al blocului in care locuia și a fost salvat, in mod miraculos, de catre unul din cei doi copii aflați jos, in fața blocului de unde cazuse acesta.

- Astazi, intr-o zi de sarbatoare – Sfinții Mihail și Gavriil –, s-au petrecut imagini dramatice intr-un cartier din orașul Rovinari! Un barbat s-a aruncat de la etajul 4 al apartamentului sau, care a fost cuprins de un incendiu violent. El a recurs la acest gest extrem de teama ca va sfarși inghițit…

- Sora interpretei de muzica populara Lili Ciortan a murit dupa ce a cazut de la etajul patru al blocului in care locuieste, aflat in localitatea vasluiana Negresti. Elena Ciortan, in varsta de 70 de ani, a fost gasita de echipajele SMURD in stare critica. Cadrele medicale SMURD, acolo unde lucreaza si…

- Un tanar de 19 ani, Ștefan M., a murit duminica, dupa ce a cazut de la etajul 5 al blocului in care locuia. In casa nu a fost gasit vreun bilet de adio care sa justifice un eventual suicid, iar mama tanarului, alaturi de care locuia, nu poate fi audiata pentru ca a intrat in […] The post Un tanar de…

- Tragedia s-a petrecut duminica dupa-amiaza, intr-un bloc din Iasi. Potrivit primelor informatii, tanarul era singur in casa in momentul in care s-ar fi aruncat in gol. Conform unor surse din ancheta, nu a fost gasit un bilet de adio prin care tanarul sa isi justifice eventuala decizie de a…

- Un barbat de 38 de ani a murit, luni dimineata, dupa ce a cazut de la etajul al treilea al unui bloc din municipiul Piatra-Neamt, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Politiei Neamt, agentul Georgiana Mosu.Potrivit sursei citate, evenimentul s-a produs in jurul orei 6,20, atunci…