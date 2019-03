Un fost militar american, condamnat la 10 ani de închisoare în Iran Un fost militar american arestat în vara lui 2018 în Iran a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru insultarea ghidului suprem iranian si postarea de fotografii personale pe internet, a comunicat sâmbata avocatul sau, scrie Agerpres.



Americanul Michael R. White, 46 de ani, a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru insultarea ayatollahului Ali Khamenei, si la 10 ani de detentie pentru difuzarea de fotografii personale pe retelele sociale, a precizat avocatul Mark Zaid, cu biroul la Washington, confirmând o informatie publicata anterior de New… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

