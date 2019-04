Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin opt persoane au fost ranite dupa ce au fost lovite de un vehicul, in orasul californian San Jose, in ceea ce pare a fi un act deliberat, anunta autoritatile americane, precizand ca soferul a fost retinut.Incidentul rutier a avut loc in zona Sunnyvale din San Jose. Potrivit postului…

- Polițiștii rutieri din municipiul Caracal s-au deplasat, azi dupa amiaza, , in urma unui apel prin SNUAU 112, la locul producerii unui eveniment rutier. Din primele verificari, aceștia au stabilit faptul ca un barbat, de 48 de ani, din Caracal, in ...

- Un scandal dintr-un local din Bumbești Jiu s-a lasat cu trei barbați duși in arestul IPJ Gorj și unul in spital. Un barbat de 38 de ani a fost atacat duminica de trei tineri, dar apoi l-a lovit pe unul dintre ei cu un cuțit și astfel s-a...

- Un barbat aflat in arest preventiv a fost gasit mort in aceasta dimineata, in jurul orei 5.00, in celula Centrului de Retinere si Arestare Preventiva din Capitala. Angajatii Arestului au fost informati ca barbatul este mort de catre un alt arestat aflat in aceeasi camera.

- Un sofer a intrat vineri intentionat cu masina in multime intr-un oras din centrul Chinei, omorand sase persoane inainte de a fi impuscat de politie, a anuntat televiziunea nationala, relateaza AFP preluata de Agerpres. Atacul s-a produs in jurul orei 06.00 (joi, 22.00 GMT) in localitatea Zaoyang…

- Potrivit reprezentantilor ISU Timis, accidentul feroviar s-a produs pe raza localitatii Dudestii Noi, judetul Timis, intre un tren Regio Trans si un autoturism in care The post Accident feroviar in Timis: Doua persoane au fost ranite dupa ce un tren a lovit o masina appeared first on Renasterea banateana…

- Un autoturism inmatriculat in judetul Braila a cazut, joi dupa-amiaza, intr-un canal de acumulare de pe marginea DN 24, dupa ce conducatorul acestuia, un barbat in varsta de 67 de ani, a efectuat o depasire neregulamentara si a intrat in coliziune cu o alta masina. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Tanarul in varsta de 22 de ani din comuna Sohodol, judetul Alba, judecate pnetru infractiunea de tentativa de omor dupa ce a lovit intentionat cu masina trei persoane va sta 5 ani la inchiosare.