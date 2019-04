Stiri pe aceeasi tema

- Un fost militar a recunoscut ca l-a ucis pe jurnalistul de investigatie slovac Jan Kuciak si pe partenera acestuia, in februarie 2018, a relatat joi site-ul de stiri aktuality.sk, pentru care lucra Kuciak, informeaza AFP preluat de agerpres. Controlat de grupul de presa Axel Springer, site-ul…

- Un barbat acuzat de uciderea jurnalistului slovac Jan Kuciak a marturisit ca l-a împușcat, a relatat televiziunea publica slovaca RTVS și site-ul aktualne.sk citând surse din cadurl poliției, scrie Reuters. Uciderea de anul trecut a lui Kuciak, reporter care investiga cazurile de corupție,…

- Anul trecut, varsta de pensionare a fost stabilita la 62,5 ani, potrivit unei legi adoptate in 2012 care majora gradual varsta de pensionare in fiecare an, avand in vedere ca durata de viata a oamenilor creste, o formula laudata de economisti ca o modalitate pentru a reduce presiunile asupra finantelor…

- Omul de afaceri slovac Marian Kocner a fost inculpat sub acuzatia ca a ordonat uciderea jurnalistului slovac de investigatie Jan Kuciak in februarie 2018, a anuntat joi un procuror, relateaza AFP.

- Mii de persoane au marsaluit joi impotriva coruptiei la Bratislava si in alte peste 30 de orase din Slovacia, la un an de la uciderea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak si a logodnicei sale, relateaza DPA si Reuters, potrivit agerpres.ro.Cristi Danileț anunța o revolta FARA PRECEDENT…

- Conform organizatorilor, demonstratii de solidaritate s-au desfasurat de asemenea in mai multe orase din strainatate. Sub mottoul 'Pentru o Slovacie dreapta' este reunit un grup de studenti si de ONG-uri, care a transmis intr-un comunicat ca a cerut o investigatie corespunzatoare a crimelor…

- Jurnalistul slovac Jan Kuciak, 27 de ani, și iubita sa au fost gasiți morți in propria casa, in dimineața zilei de 26 februarie 2018. Asasinarea jurnalistului a declanșat ample manifestații impotriva Guvernului Slovac și a condus la demisia premierului Robert Fico, a ministrului de Interne și ministrului…

- Rene Vanek, procurorul general adjunct al Slovaciei, a fost demis marti dupa ce a recunoscut ca a avut contacte online cu o femeie retinuta sub suspiciunea ca ar fi ordonat asasinarea ziaristului de investigatie Jan Kuciak, relateaza Reuters. Jurnalistul Jan Kuciak, care a relatat despre cazuri de…