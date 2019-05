Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul de la Riga trebuie sa-l aleaga miercuri pe noul presedinte leton, iar fostul disident sovietic Egils Levits, devenit judecator al Curtii de Justitie a UE (CJUE), este marele favorit pentru functia suprema, informeaza AFP. Acest jurist de 63 de ani, care si-a facut studiile…

- Adresa este semnata de procurorul sef al SIIJ, Gheorghe Stan, numit recent judecator la Curtea Constitutionala, la propunerea PSD. In acest dosar, ancheta a fost realizata de catre DNA, care a obtinut in prima instanta condamnarea unor inculpati, printre care Viorel Hrebenciuc si Ioan Adam, scrie Agerpres.…

- Gheorghe Stan, propus de PSD pentru functia de judecator la Curtea Constitutionala (CCR) din partea Camerei Deputatilor, a fost audiat, marti dimineata, in Comisia juridica. Presedintele comisiei, Nicusor Halici (PSD), a permis doar cateva intrebari din partea membrilor comisiei.

- Uniunea Salvati Romania (USR) considera ca numirea Siminei Tanasescu in functia de judecator la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) de catre presedintele Klaus Iohannis este ''foarte inspirata'', a afirmat, luni, presedintele formatiunii politice, Dan Barna. "Simina Tanasescu este,…

- Un judecator a fost ucis in cursul unui atac comis asupra unui comisariat de politie din centrul Mexicului de un grup inarmat care a incercat sa elibereze un detinut, au anuntat vineri autoritatile locale, relateaza AFP potrivit Agerpres. Atacul s-a soldat, de asemenea, cu moartea unui atacator,…

- Ministrul mediului și dezvoltarii regionale din Letonia, Juris Puce, a emis un ordin prin care l-a înlaturat din functie pe primarul din Riga, Nils Ušakovs, în urma unui scandal de coruptie vizând compania municipala de transport, scrie Radio Svoboda, citat de Rador. Ordinul…

- Un judecator federal din Manhattan a ordonat vineri directorului general al Tesla, Elon Musk, si Comisiei americane pentru bursa si valori mobiliare (SEC) sa se intalneasca cel putin o ora pentru a incerca sa raspunda ingrijorarilor agentiei referitoare la mesajele pe care le publica miliardarul…

- Curtea de Apel București s-a situat, in 2018, in fruntea listei pe țara in ceea ce privește incarcatura de dosare pe fiecare judecator, se arata in raportul de activitate, unde se precizeaza ca fiecare magistrat a avut 753 de dosare, in vreme ce media la nivel național a fost de 699 de cauze, conform…