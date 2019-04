Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a petrecut in inchisoare 11 ani pentru o crima pe care nu a comis-o a fost ucis in Los Angeles, LAPD oferind o recompensa de 25.000 de dolari pentru informatii care duc la prinderea celui vinovat de moartea sa.

- ■ Florin Buliga, barbatul care si-a ucis sotia si cei doi copii in timp ce acestia dormeau, a fost condamnat definitiv la inchisoare pe viata ■ el trebuie sa achite daune de circa 200.000 de euro ■ Buliga declarase anterior ca-si asuma sentinta, iar apelul a fost promovat de avocat ■ in ultimul cuvint…

- Crima infioratoare in Panama, acolo unde un tanar in varsta de 24 de ani și-a omorat cu sange rece bunica, mama și surioara in varsta de 4 ani. Crima a avut loc duminica in localitatea El Tecal. Vecinii au fost cei care și-au dat seama ca se intamplase ceva grav dupa ce au auzit țipete din casa unde…

- Un barbat in varsta de 60 de ani din județul Neamț a fost dus la sediul Poliției, marți dimineața, fiind suspectat ca și-a ucis fiul de 16 ani si soacra, dupa care a dat foc la casa, informeaza Mediafax.Citește și: Iulian Fota, conferentiar la Academia SRI, anunt incendiar: 'Lui Liviu Dragnea…

- O crima oribila a avut loc in localitatea Orasu Nou Vii, din judetul Satu Mare. Pe fondul consumului de alcool minerul pensionar Nicolae Mehes, in varsta de 62 de ani, l-a injunghiat cu un cutit pe un batran de 84 de ani. La politie, criminalul si-a recunoscut vina si a afirmat ca l-a omorat pe batran…

- o tanara din Maramures, ucisa de fostul partener sub privirile disperate ale copiilor sai. Apropiatii tinerei spun ca desi avea un act de la judecator in buzunar, femeia era zilnic amenintata.

- O noua crima ingrozește Romania! Un barbat si-a injunghiat de mai multe ori sotia, apoi s-a sinucis. Totul s-a petrecut sub privirile copilului de 10 ani Un barbat si-a omorat sotia, in noaptea de duminica spre luni, injunghiind-o de mai multe ori, apoi s-a sinucis, aruncandu-se in gol de la etajul…

- Un barbat din orașul Arad si-a omorat sotia, in noaptea de duminica spre luni, injunghiind-o de mai multe ori, apoi s-a sinucis, aruncandu-se in gol de la etajul 9 al blocului in care locuia. In momentul scandalului in locuința se afla și copilul de 10 ani al celor doi soți.Surse judiciare…