Stiri pe aceeasi tema

- Justitia germana a deschis joi calea unui proces impotriva unui fost gardian SS intr-un lagar de concentrare nazist, pentru complicitate la omorarea a mii de evrei la sfarsitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, scrie agerpres.ro.

- Fostul presedinte Traian Basescu afirma ca exista riscul ca referendumul pe justitie sa nu intruneasca cvorumul de validare si atunci PSD va spune ca are dreptate si ca poporul nu sustine ce a intrebat Klaus Iohannis si va trece la tot ce trebuie pentru a subordona justitia.

- Tudorel Toader a refuzat, marți, sa raspunda daca a discutat cu Dragnea, Tariceanu sau Dancila despre ordonanța de urgența privind modificarea codurilor penale și completurile de cinci. In schimb, ministrul Justiției a facut referire la referendumul cpnvocat de Klaus Iohannis, spunand ca președintele…

- Grupul parlamentar PNL a depus luni, in plenul Senatului, motiunea simpla cu titlul "Justitia, victima sigura in mainile lui Toader", potrivit agerpres.ro.Citește și: Olguța Vasilescu il torpileaza pe Klaus Iohannis! Atac fara precedent "Va rugam sa dispuneti masurile necesare in vederea…

- "Am reusit sa strangem semnaturi pentru motiunea simpla pe Justitie intitulata 'Justitia, victima sigura in mainile lui Toader'. PNL si colegii de la USR o depunem astazi in Senatul Romaniei. Titlul este cat se poate de sugestiv, arata starea de fapt a lucrurilor din sistemul judiciar. Justitia chiar…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a declarat Legea plafoanelor ca fiind neconstitutionala, in timp ce sesizarea presedintelui Klaus Iohannis pe Legea bugetului a fost respinsa. "PSD a sarit in sus, sarbatorind jumatatea de victorie ca pe un triumf personal al lui Dragnea asupra tarii. In realitate insa,…

- Parlamentarii din partea partidelor aflate la putere PSD-ALDE si nici autoritatile judete din Iasi nu au avut o pozitie, cel putin pana acum, pe aceasta tema. "Masinaria de a vot a lui Dragnea a respins toate amendamentele in favoarea autostrazii A8, Ungheni-Iasi-Targu Mures. Pesedistilor pur si simplu…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 30 ianuarie a.c., urmatoarele decrete:Decret privind eliberarea din funcția de procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Olt a doamnei Rozeta Ionica – pensionare, la data de 1 februarie 2019;Decret privind eliberarea din funcția…