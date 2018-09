Stiri pe aceeasi tema

- Erou pentru bosniaci si criminal pentru sarbi, fostul aparator al enclavei Srebrenica in timpul conflictului intercomunitar din 1992-1995, Naser Oric, este din nou judecat pentru crime de razboi incepand de luni, relateaza AFP. Justitia bosniaca l-a achitat in octombrie 2017, insa acest verdict a fost…

- Ultimul suspect nazist de crime de razboi care traia in SUA a fost deportat in Germania la 14 ani dupa ce un judecator a ordonat expulzarea sa, conform unei declarații a reprezentanților de la Casa Alba.

- Un barbat din New York, banuit ca ar fi fost gardian nazist la un lagar din Polonia, a fost arestat de autoritatile de imigrare americane si expulzat in Germania, a anuntat marti Casa Alba, relateaza Reuters preluata de Agerpres. Actionand in baza unui ordin de expulzare din 2004, Serviciul…

- Pilotii din Germania ai companiei aeriene low-cost Ryanair au votat in favoarea declansarii unei greve deoarece vor sa aiba contracte colective de munca, transmite Reuters. Luni, sindicatul piloţilor Vereinigung Cockpit (VC) a informat că 96% dintre piloţii germani ai Ryanair s-au pronunţat…

- BIAS 2018, spectacol de la cer la pamant la cel mai important show aviatic din Romania, unde pilotii acrobati au reusit sa realizeze in aer cascadorii uluitoare, iar la sol, aeronavele si simulatoarele virtuale i-au fascinat pe vizitatori. Bucharest International Air Show 2018 si-a deschis portile la…

- Zeci de plaje de pe coasta poloneza a Marii Baltice au fost inchise, iar scaldatul a fost interzis din cauza prezentei, favorizata de canicula, a unor alge verzi, toxice, au anuntat miercuri serviciile sanitare din Polonia, potrivit AFP. ''Scaldatul este interzis pe opt plaje cu deschidere directa…

- Sute de activiști și activiste pentru drepturile femeilor au protestat luni, 2 iulie, in Varșovia, fața de o noua propunere legislativa care restricționeaza dreptul femeilor la avort, in situațiile in care testele din timpul sarcinii demonstreaza o probabilitate crescuta ca fatul sa aiba malformații…