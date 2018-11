Un fost gardian de origine română dintr-un lagăr nazist spune că nu avea cunoştinţă de crimele în masă Inculpatul avea 18 ani cand era gardian la lagarul de concentrare nazist Stutthof, localizat in orasul polonez Gdansk, intre iunie 1942 si septembrie 1944. Cazul este judecat pe baza legislatiei privind tinerii deoarece inculpatul nu avea inca 21 de ani la momentul cand ar fi comis faptele. Avocatul inculpatului a citit marti declaratia barbatului la tribunalul districtual din Munster. In textul declaratiei, inculpatul nu respinge atrocitatile pe care le-ar fi comis in lagar si spune ca stia de conditiile groaznice in care erau tinuti prizonierii. Totusi, in calitate de gardian… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- O scrisoare in care cunoscutul om de știința Albert Einstein vorbește despre faptul ca se teme pentru viața sa, in fața amenințarii nazismului din urma cu aproximativ 90 de ani, din Germania, este scoasa la licitație la Ierusalim, in Israel. Einstein a scris scrisoarea in anul 1922, imediat dupa ce…

- Sedinta tribunalului a inceput cu citirea rechizitoriului. Inculpatul, care locuieste la Borken, langa frontiera cu Olanda, este acuzat ca a fost gardian in lagarul de concentrare Stutthof, din iunie 1942 pana in septembrie 1944. In acest proces exista 17 co-reclamanti, printre care cetateni din Israel…

- Procesului unui fost gardian al lagarului de concentrare din Stutthof, in varsta de 94 de ani, incepe marți la Munster in Germania, unde este judecat pentru complicitate la uciderea a sute de persoane, relateaza AFP.

- Procesul in care un fost gardian SS in varsta de 94 de ani va fi judecat pentru complicitate la crime in masa in lagarul de concentrare nazist Stutthof, de langa Gdansk, Polonia, a inceput marti la Muenster, in vestul Germaniei, transmite dpa preluata de Agerpres. Sedinta tribunalului a inceput…

- Procesul in care un fost gardian SS in varsta de 94 de ani va fi judecat pentru complicitate la crime in masa in lagarul de concentrare nazist Stutthof, de langa Gdansk, Polonia, a inceput marti la Muenster, in vestul Germaniei, transmite dpa. Sedinta tribunalului a inceput cu citirea…

- Un baiat de patru ani din Gladbeck, un oras din vestul Germaniei, s-a intors dintr-o vacanta petrecuta recent in Olanda purtand in rucsac o grenada din Al Doilea Razboi Mondial, a informat luni Politia germana, citata de DPA. Parintii baiatului au descoperit un obiect suspect in rucsacul…

- Procurorii federali din Germania au arestat sase barbati, suspectati ca voiau sa formeze o organizatie terorista de extrema dreapta, in Chemnitz, oras situat in estul Germaniei, noteaza...

- Un fost gardian SS in varsta de 94 de ani va fi judecat pentru complicitate la crime in masa in lagarul de concentrare nazist Stutthof, de langa Gdansk, Polonia, a comunicat vineri tribunalul din orasul german...