Un fost gardian de lagăr de concentrare nazist recunoaşte că a văzut evrei duşi în camerele de gazare Intrebat de judecatoare ce a vazut, exact, cand era gardian la lagarul de la Stutthof, barbatul - acum in varsta de 93 de ani - a declarat ca a vazut 20 sau 30 de oameni "condusi (...) in camera de gazare si cum a fost inchisa usa". "Nu am stiut ca sunt gazati acolo", a sustinut el, adaugand ca "n-a vazut pe nimeni iesind", scrie Agerpres. Nonagenarul este acuzat de complicitate la crima in 5230 de cazuri, in timpul stagiului la Stutthof, din 9 august 1944 pana in 26 aprilie 1945. Procurorii sustin ca el "a ajutat la uciderea perfida si cu cruzime a unor prizonieri, in majoritate evrei". … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

