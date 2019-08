Un fost fotbalist de la Steaua, Rapid, dar si de la FC Farul, antrenor la Axiopolis Cernavoda

Stiri pe aceeasi tema

- Liga 1 la fotbal a ajuns la etapa a 4-a. Vineri, 2 august, ora 21:00 Dinamo – Academica Clinceni 4-2 (Detalii, AICI)D. Popa '52, '82, '90+3 Montini '56 / Vojtus '66, R. Ion '73 Sambata, 3 august FC Botosani – Gaz Metan Medias – ora 15:30 Chindia Targoviste – CFR Cluj – ora 21:00 Duminica, 4 august FC…

- Programul etapei a treia a Ligii I, potrivit news.ro. Vineri, 26 iulie Ora 18.00 Politehnica Iasi - Academica Clinceni Ora 21.00 FC Voluntari - Astra Giurgiu Citeste si Viitorul lui Hagi a inceput sezonul de Liga 1 in tromba. A castigat si cu Chindia Targoviste Sambata,…

- CFR CLUJ VIITORUL LIVE STREAM VIDEO ONLINE SUPERCUPA ROMANIEI 2019. Sebastian Coltescu va arbitra CFR CLUJ - VIITORUL, contand pentru SUPERCUPA ROMANIEI 2019. Acesta va fi ajutat de asistentii Ovidiu Artene si Daniel Mitruti. Cel de-al patrulea oficial al partidei a fost desemnat George Gaman. DIGI…

- Daniel Oprita a fost ultima oara antrenor principal in Liga 2, la CS Mioveni, unde a stat doar in retur. SCANDAL MONSTRU la STEAUA. Ultrasii" au iesit la atac si fac ACUZATII GRAVE Daniel Oprita are 37 de ani si le-a mai pregatit in cariera sa pe CSM Metalul Resita, Juventus Bucuresti,…

- Rapid se intarește pentru Liga II la fotbal. Veniți din cel de-al treilea eșalon, giuleștenii au ca obiectiv promovarea pe prima scena. Antrenorul Daniel Pancu l-a cooptat in staff pe Yuksel Yesilova. Turcul adus in fotbalul romanesc de Gheorghe Mulțescu a activat la mai multe formații, precum Poli…

- ChindiaTargoviste a inceput cantonamentul de la Brasov pe parcursul caruia dambovitenii vor sustine doua partide de verificare. Noua divizionara A l-a adus pe portarul Dinu Moldovan (29 de ani), ultima oara la ACS Poli Timisoara, echipa retrogradata in Liga 3. Dinu Moldovan a mai jucat la echipe precum…

- Fundasul Srgian Luchin a semnat un contract valabil pentru un sezon cu echipa de fotbal FC Hermannstadt, a anuntat clubul sibian pe pagina sa de Facebook. Fostul internationalul (33 de ani) a evoluat in cariera sa la mai multe echipe de traditie, Poli Timisoara, Steaua, Dinamo, CFR Cluj, FC Viitorul,…

- Pus pe liber de Gigi Becali pentru ca a ratat titlul, Mihai Teja, 40 de ani, s-a desparțit de FCSB cu o victorie de consolare, duminica seara, pe Arena Naționala, in fața campioanei CFR Cluj, scor 1-0. Cu cele 4 luni și 3 saptamani petrecute ca principal al vicecampioanei, Teja și-a consolidat imaginea…