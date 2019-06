Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Catalin Radulescu, poreclit 'Mitraliera', i-a transmis luni președintelui PSD Liviu Dragnea, condamnat definitiv de ICCJ la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu suspendare, sa fie „tare acolo unde va fi” și i-a promis ca-l va vizita in pușcarie daca va avea permisiunea.„E a doua…

- Traian Basescu crede ca Liviu Dragnea "nu mai are putere sa schimbe un premier" si ca nu este exclus ca Viorica Dancila sa fie urmatorul lider al PSD si candidatul acestui partid la alegerile prezidentiale si "daca PSD obtine sub 35% la europarlamentare il executa partidul pe Dragnea". "Nu exista…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca PSD și ALDE au peste 30 de voturi in plus, fața de cele necesare pentru a trece Guvernul și i-a dat asigurari Vioricai Dancila ca in cazul in care vine cu restructurarea Guvernului in Parlament, nu va fi absolut nicio problema. "Cu Iohannis la Cotroceni…

- Pe modelul liderului Liviu Dragnea, deputatul Catalin Radulescu are si el o consiliera pentru cabinetul parlamentar care atrage privirile tuturor. Recent, tânara a avut parte de prezentare elogioasa în presa locala.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, ca premierul Viorica Dancila trebuie “sa stea de vorba urgent cu ministrul Justitiei” si sa inteleaga ca trebuie sa dea ordonantele de urgenta pe justitie “pe care le asteapta toata lumea”. “Eu cred ca doamna premier trebuie sa stea de vorba urgent…

- Deputatul PSD, Catalin Radulescu a declarat luni ca Liviu Dragnea este nevinovat și ca PSD s-a saturat sa-și vada liderii cu dosare și "trebuie sa se termine cu aceste practici nenorocite". "Ne-am saturat de ceea ce s-a întâmplat în 2013, când s-a întâmplat…

- Liviu Dragnea reactioneaza dur la decizia Partidului Socialistilor Europeni (PES) de inghetare a relatiilor cu PSD. Liderul PSD afirma ca decizia este nestatutara si ca va da o replica dupa alegerile europarlamentare."Am vazut asa-zisii mei colegi de la PES, cu muschii foarte incordati ne…

- Liviu Dragnea lanseaza un atac la judecatoarea Cristina Tarcea, presedintele ICCJ, dupa ce aceasta a afirmat, in cadrul dezbaterilor de miercuri de la CCR, ca un articol din Legea 78/2000 nu ar mai fi in vigoare."Am inteles astazi ca la CCR - asa am vazut niste informatii- pentru dumneaei…