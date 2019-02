Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei judiciare din Senatul Statelor Unie, Lindsay Graham, a declarat ca echipa sa va investiga afirmatiile potrivit carora procurorul general adjunct al SUA, Rod Rosenstein, ar fi analizat in 2017 posibilitatea invocarii Amendamentului 25 din Constitutia SUA pentru a-l destitui pe presedintele…

- Nr.2 al Ministerului american al Justitiei a discutat in 2017 despre posibilitatea indepartarii lui Donald Trump de la putere, bazandu-se pe o prevedere din Constitutie, a confirmat un fost inalt responsabil al FBI intr-un interviu difuzat duminica, potrivit AFP. In urma acestor dezvaluiri, un influent…

- Andrew McCabe, fostul director interimar al Biroului Federal de Investigatii (FBI), a confirmat ca la Departamentul Justitiei al SUA s-au purtat discutii despre inlaturarea presedintelui Donald Trump, la doar cateva luni dupa instalarea acestuia la Casa Alba.

- Departamentul Justitiei din SUA a analizat posibilitatea invocarii unei clauze constitutionale pentru demiterea presedintelui Donald Trump, iar procurorul general adjunct Rod Rosenstein a vrut sa il inregistreze in secret pe liderul de la Casa Alba, afirma fostul director FBI Andrew McCabe.Andrew…

- James Comey, un fost director al FBI, demis in 2017 de catre Donald Trump, a criticat ”minciunile” presedintelui american si i-a indemnat pe alesii republicani sa-i opuna rezistenta, relateaza AFP, relateaza News.ro.”Reputatia FBI a fost afectata, pentru ca presedintele Statelor Unite, impreunta…

- James Comey, fost director al FBI demis in 2017 de Donald Trump, a criticat luni "minciunile" presedintelui american si i-a indemnat pe congresmenii republicani sa ii reziste, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Reputatia FBI a fost patata pentru ca presedintele Statelor Unite, impreuna cu…

- Cohen a pledat vinovat in fata tribunalului federal din Manhattan, New York, privind declaratii false in fata Congresului intr-o investigatie care incearca sa afle daca echipa de campanie a lui Donald Trump a colaborat cu Rusia in alegerile prezidentiale din 2016. Proiectul Organizatiei Trump implica…

- Fostul director al FBI, James Comey, destituit in mai 2017 de catre Donald Trump, a anuntat ca a fost convocat sa compara - cu usile inchise - intr-o comisie a Camerei reprezentantilor, relateaza AFP, informeaza News.ro.Potrivit unor documente publicate de postul CBS News, in afara de fostul…