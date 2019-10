Stiri pe aceeasi tema

- Fostul director al CIA John Brennan, cunoscut pentru criticile sale virulente la adresa lui Donald Trump, si-a exprimat duminica îndoielile privind "stabilitatea" SUA sub presedintia acestuia, acuzându-l de coruperea institutiilor tarii, scrie Agerpress, citând AFP. Brennan,…

- Fostul premier italian Matteo Renzi a declarat vineri ca il va da in judecata pe George Papadopoulos, care a fost consilier de politica externa in echipa de campanie a actualului presedinte SUA Donald Trump, in legatura cu acuzatii potrivit carora conform Renzi ar fi incercat sa submineze campania…

- Generalul Mark Milley, 61 de ani, a devenit luni noul șef de stat major al armatei americane și îl va consilia de acum pe imprevizibilul președinte Donald Trump, scrie AFP."Puteți fi siguri ca voi oferi întotdeauna un sfat militar avizat, sincer și imparțial", a declarat…

- ''Nu a fost nici cea mai mica presiune'', a spus Trump, foarte inversunat, in timpul Adunarii Generale a ONU. ''Este probabil cea mai mare vanatoare de vrajitoare din istoria americana (...) Este o rusine'', a adaugat el. Potrivit lui Trump, mass-media a prezentat aceasta conversatie ca ''o discutie…

- Fostul director de campanie si apropiat al lui Donald Trump, Corey Lewandowski, si-a aparat marti cu tarie seful si i-a atacat pe democrati, dar a evitat in mod repetat sa raspunda la intrebarile acestora, intr-o audiere haotica intr-o comisie Congresului care analizeaza daca presedintele trebuie pus…

- Miliardarul american David Koch, care a cheltuit impreuna cu fratele sau Charles sute de milioane de dolari pentru a influenta politica americana, a decedat, a anuntat vineri fratele sau. ”Cu inima grea, anunţ dispariţia fratelui meu David”, a anunţat Charles Koch, CEO-ul…

- Fostul presedinte american Barack Obama a facut apel luni la respingerea retoricilor susceptibile sa incurajeze atacuri armate precum cele care au provocat in acest weekend moartea a 31 de persoane in Texas si Ohio, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres."Trebuie sa respingem cu fermitate…

- Politia britanica a identificat persoana din spatele scurgerii mai multor informatii clasificate transmise in Centrala de ambasadorul Regatului Unit la Washington, eveniment care a provocat o criza diplomatica intre cele doua tari, a informat Sunday Times, transmite Reuters. Saptamana trecuta, ziarul…